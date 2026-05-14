Авторынок ×

Toyota Land Cruiser FJ добрался до Японии, цена известна

14.05.2026 1157 1 0
Toyota Land Cruiser FJ добрался до Японии, цена известна

Продажи SUV на домашнем для бренда рынке стартовали сегодня, 14 мая 2026 года. Машины поставляются сюда с завода в Таиланде.

Полноценная премьера Toyota Land Cruiser FJ прошла в октябре 2025 года. Напомним, эта новинка считается идейным наследником внедорожника Toyota BJ, который появился ещё в 1951 году. Из-за «оквадраченного» дизайна и ряда схожих черт вариант с прибавкой FJ назвали «уменьшенным» Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser). Теперь эта новинка добралась до родной для бренда Японии, продажи уже стартовали.

На фото: Toyota Land Cruiser FJ
На фото: Toyota Land Cruiser FJ
1 / 2
На фото: Toyota Land Cruiser FJ
На фото: Toyota Land Cruiser FJ
2 / 2

На домашнем рынке модель представлена в единственном исполнении VX, стоимость автомобиля здесь равна 4 500 100 иен, что эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу. Отметим, машины в Японию поступают с завода в Таиланде, продажи модели там стартовали во второй половине марта 2026-го. Согласно плану компании, на родине бренда марка намерена продавать около 1300 экземпляров Land Cruiser FJ в месяц.

Как Колёса.ру рассказывали ранее, новый SUV Тойоты базируется на модернизированной платформе серии IMV, которая лежит также в основе пикапа Hilux Champ: марка презентовала его в конце ноября 2023-го. Габаритная длина у Toyota Land Cruiser FJ для японского рынка составляет 4575 мм (на 350 мм меньше, чем у Land Cruiser 250), ширина – 1855 мм (на 125 мм меньше), а расстояние между осями равно 2580 мм (на 270 мм меньше).

1 / 2
2 / 2

Двухрядный SUV рассчитан на пятерых седоков, причём второй ряд может сдвигаться вперёд или назад в зависимости от того, нужно ли больше места в салоне либо в грузовом отделении. Максимальный объём багажника составляет 795 литров, а при сложенном заднем диване показатель можно увеличить до 1607 литров.

Toyota Land Cruiser FJ оснащается бензиновым четырёхцилиндровым двигателем 2TR-FE объёмом 2,7 литра, в спецификации для Японии его отдача равна 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 246 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time.

На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ, как и нынешний Land Cruiser Prado, имеет два варианта дизайна, однако любой из них «базируется» на «квадратном» кузове, оформленном в ретростиле, с обвесом из некрашеного пластика по периметру. Одному варианту положены «С-образные» светодиодные ходовые огни (он представлен на снимках версии для Японии), второму – круглые секции ходовых огней и дополнительные прямоугольные поворотники по бокам. Корма получила вертикальные фонари и багажную дверь, которая открывается в сторону.

В салоне перед водителем находится трёхспицевое рулевое колесо с круглым ободом и физическими кнопками, а за ним – виртуальная приборка под небольшим козырьком. По центру передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ составляет 12,3 дюйма (включает в себя навигацию). Внедорожник снабдили набором систем безопасности Toyota Safety Sense, в том числе функцией мониторинга слепых зон.

Напомним, в ходе рыночного дебюта в Таиланде модель обзавелась сразу четырьмя концептами – они получили прибавки Meridian, Nature Explorer, Legendary и Street Cruiser к названию.

внедорожник Япония авторынок Toyota Toyota Land Cruiser FJ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.05.2026 13:31
nazarov66-r@mail.ru

ЛЕГЕНДА!

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 573 1 0 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1273 4 0 13.05.2026
Статьи / Колёсная база Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом мо... 363 0 0 13.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 35807 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11450 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8882 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
7 Мощный мотор, новая муфта и немного Coffee: тест-драйв обновлённого Ha...
4 Stellantis едет в будущее на «китайцах»: Maserati может породниться с...
Новые комментарии
Change privacy settings