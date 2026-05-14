Рестайлинг ×
  • Роскошный седан Hyundai Grandeur с новым салоном: полноценная премьера

Роскошный седан Hyundai Grandeur с новым салоном: полноценная премьера

14.05.2026 314 1 0
Роскошный седан Hyundai Grandeur с новым салоном: полноценная премьера

Компания Hyundai представила рестайлинговую четырехдверку Grandeur. Седан изменился снаружи и получил совершенно новый салон. Как и прежде, на родине модель доступна с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор, вдобавок можно выбрать гибрид с установкой на базе турбочетверки.

Первые изображения обновленного седана Hyundai Grandeur были опубликованы в конце апреля. Теперь в Корее провели полноценную презентацию и назвали цены, а дилеры открыли прием заказов. Напомним, Grandeur – это самая престижная и дорогая легковушка в гамме марки, круче только автомобили премиум-бренда Genesis. В актуальном, уже седьмом по счету поколении седан пребывает с 2022 года. Четырехдверка стабильно входит в список бестселлеров всего корейского рынка. Так, по итогам 2025-го она заняла пятую строчку с результатом более 71 000 реализованных экземпляров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Рестайлинг принес Hyundai Grandeur новые передний бампер и радиаторную решетку. Выполняющую роль дневных ходовых огней бесшовную диодную линию во всю ширину передка оставили, а вместо вертикальных блоков фар установили узкие горизонтальные полоски. На заднем бампере появились серебристые накладки. Еще расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков (18-, 19- или 20-дюймые).

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В длину Grandeur прибавил 15 мм, этот показатель отныне составляет 5050 мм. Остальные габариты прежние. Ширина – 1880 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2895 мм. Объем багажника – 480 литров.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер полностью новый, заменили переднюю панель, руль, центральный тоннель и даже карты дверей. Вместо табло теперь раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Первый дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Центральный планшет – диагональю 17 дюймов. Мультимедиа – тоже новая, это Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. От сенсорного блока управления «климатом» отказались, ему на смену пришли физические кнопки и шайбы.

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

Список оборудования пополнила электрохромная панорамная крыша (есть шесть «зон»). В зависимости от комплектации для рестайлингового Hyundai Grandeur также заявлены: подогрев и вентиляция всех сидений, проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 14 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки. Ну и разумеется, седан имеет современный комплекс водительских ассистентов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как и раньше, Hyundai Grandeur доступен с бензиновыми атмосферниками 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.5 GDI (300 л.с.), а также с газовой версией V6 3.5 LPG (240 л.с.). По-прежнему можно выбрать и гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе турбочетверки 1.6 T-GDI. Систему бензоэлектрического седана в Hyundai называют новой, суммарная отдача такого исполнения – 239 л.с. (было 230 л.с.). Также сообщается, что климат-контроль и мультимедиа гибрида теперь могут использоваться «без работы двигателя в периоды отдыха».

«Традиционные» машины имеют восьмиступенчатый автомат, гибрид – шестиступенчатый. Седан по умолчанию переднеприводный, Grandeur с V6 3.5 GDI за доплату может быть полноприводным. Еще в Hyundai заявили о том, что были улучшены «конструкция кузова и шасси».


Цена обновленного Hyundai Grandeur начинается с отметки в 41 850 000 вон, что эквивалентно примерно 2,07 млн рублей по актуальному курсу. Впоследствии должны обновить и экспортную версию, которая зовется Hyundai Azera.

седан Корея авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Grandeur
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.05.2026 13:34
nazarov66-r@mail.ru

Хундай, что за путь проделали за 30 лет. От ноунейма, до претендента на автомобиль года в Европе.

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 259 0 0 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1134 4 0 13.05.2026
Статьи / Колёсная база Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом мо... 315 0 0 13.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 34021 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11431 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8864 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
7 Мощный мотор, новая муфта и немного Coffee: тест-драйв обновлённого Ha...
6 Прочь с дороги, Xiaomi! Новый рекорд Нюрбургринга от Porsche Taycan Tu...
Новые комментарии
Change privacy settings