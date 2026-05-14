Роскошный седан Hyundai Grandeur с новым салоном: полноценная премьера

Компания Hyundai представила рестайлинговую четырехдверку Grandeur. Седан изменился снаружи и получил совершенно новый салон. Как и прежде, на родине модель доступна с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор, вдобавок можно выбрать гибрид с установкой на базе турбочетверки.

Первые изображения обновленного седана Hyundai Grandeur были опубликованы в конце апреля. Теперь в Корее провели полноценную презентацию и назвали цены, а дилеры открыли прием заказов. Напомним, Grandeur – это самая престижная и дорогая легковушка в гамме марки, круче только автомобили премиум-бренда Genesis. В актуальном, уже седьмом по счету поколении седан пребывает с 2022 года. Четырехдверка стабильно входит в список бестселлеров всего корейского рынка. Так, по итогам 2025-го она заняла пятую строчку с результатом более 71 000 реализованных экземпляров.

Рестайлинг принес Hyundai Grandeur новые передний бампер и радиаторную решетку. Выполняющую роль дневных ходовых огней бесшовную диодную линию во всю ширину передка оставили, а вместо вертикальных блоков фар установили узкие горизонтальные полоски. На заднем бампере появились серебристые накладки. Еще расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков (18-, 19- или 20-дюймые).

В длину Grandeur прибавил 15 мм, этот показатель отныне составляет 5050 мм. Остальные габариты прежние. Ширина – 1880 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2895 мм. Объем багажника – 480 литров.

Интерьер полностью новый, заменили переднюю панель, руль, центральный тоннель и даже карты дверей. Вместо табло теперь раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Первый дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Центральный планшет – диагональю 17 дюймов. Мультимедиа – тоже новая, это Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. От сенсорного блока управления «климатом» отказались, ему на смену пришли физические кнопки и шайбы.

Список оборудования пополнила электрохромная панорамная крыша (есть шесть «зон»). В зависимости от комплектации для рестайлингового Hyundai Grandeur также заявлены: подогрев и вентиляция всех сидений, проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 14 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки. Ну и разумеется, седан имеет современный комплекс водительских ассистентов.

Как и раньше, Hyundai Grandeur доступен с бензиновыми атмосферниками 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.5 GDI (300 л.с.), а также с газовой версией V6 3.5 LPG (240 л.с.). По-прежнему можно выбрать и гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе турбочетверки 1.6 T-GDI. Систему бензоэлектрического седана в Hyundai называют новой, суммарная отдача такого исполнения – 239 л.с. (было 230 л.с.). Также сообщается, что климат-контроль и мультимедиа гибрида теперь могут использоваться «без работы двигателя в периоды отдыха».

«Традиционные» машины имеют восьмиступенчатый автомат, гибрид – шестиступенчатый. Седан по умолчанию переднеприводный, Grandeur с V6 3.5 GDI за доплату может быть полноприводным. Еще в Hyundai заявили о том, что были улучшены «конструкция кузова и шасси».



Цена обновленного Hyundai Grandeur начинается с отметки в 41 850 000 вон, что эквивалентно примерно 2,07 млн рублей по актуальному курсу. Впоследствии должны обновить и экспортную версию, которая зовется Hyundai Azera.