Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом

Почему важно проверять систему охлаждения
После холодного сезона антифриз теряет свойства, а элементы системы изнашиваются. Даже если внешне всё нормально, внутри могут идти процессы, которые проявятся только при нагрузке.
Как проверить уровень и цвет
Начинать стоит с простого – визуальной оценки.
На что смотреть:
- Уровень в расширительном бачке (между MIN и MAX)
- Цвет жидкости (без помутнения и ржавчины)
- Отсутствие масляной плёнки
Если антифриз потемнел или стал мутным – его свойства ухудшились.
Типы антифризов: G11-G13
Разные составы – разные задачи.
Основные типы:
- G11 – базовый, для старых систем
- G12/G12+ – более современный, с лучшей защитой
- G13 – экологичный и долговечный
Смешивать разные типы без понимания состава – плохая идея.
Промывка системы охлаждения
Если жидкость старая или загрязнённая, простой долив не спасёт.
Когда нужна промывка:
- Потеря цвета
- Осадок в бачке
- Перегрев двигателя
Промывка удаляет отложения и восстанавливает нормальную циркуляцию.
Признаки проблем с термостатом и помпой
Эти элементы напрямую влияют на температуру двигателя.
Термостат:
- Двигатель долго прогревается
- Температура «плавает»
Помпа:
- Посторонние шумы
- Подтеки
- Перегрев при нагрузке
Игнорировать такие симптомы – значит, готовиться к ремонту.
Что делать при перегреве
Если температура резко растёт, действовать нужно быстро.
Экстренные действия:
- Остановиться
- Дать мотору остыть
- Не открывать бачок сразу
- Проверить уровень жидкости
Попытки «доехать ещё чуть-чуть» часто заканчиваются плохо.
Вывод: проверка системы охлаждения после зимы – это базовая профилактика, которая экономит деньги и нервы. Контроль уровня, состояния антифриза и ключевых узлов помогает избежать перегрева и серьёзных поломок в сезон жары.
