Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом

Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом можно получить перегрев в самый неподходящий момент. Разберём, что нужно сделать.

Почему важно проверять систему охлаждения

После холодного сезона антифриз теряет свойства, а элементы системы изнашиваются. Даже если внешне всё нормально, внутри могут идти процессы, которые проявятся только при нагрузке.

Как проверить уровень и цвет

Начинать стоит с простого – визуальной оценки.

На что смотреть:

Уровень в расширительном бачке (между MIN и MAX)

Цвет жидкости (без помутнения и ржавчины)

Отсутствие масляной плёнки

Если антифриз потемнел или стал мутным – его свойства ухудшились.

Типы антифризов: G11-G13

Разные составы – разные задачи.

Основные типы:

G11 – базовый, для старых систем

G12/G12+ – более современный, с лучшей защитой

G13 – экологичный и долговечный

Смешивать разные типы без понимания состава – плохая идея.

Промывка системы охлаждения

Если жидкость старая или загрязнённая, простой долив не спасёт.

Когда нужна промывка:

Потеря цвета

Осадок в бачке

Перегрев двигателя

Промывка удаляет отложения и восстанавливает нормальную циркуляцию.

Признаки проблем с термостатом и помпой

Эти элементы напрямую влияют на температуру двигателя.

Термостат:

Двигатель долго прогревается

Температура «плавает»

Помпа:

Посторонние шумы

Подтеки

Перегрев при нагрузке

Игнорировать такие симптомы – значит, готовиться к ремонту.

Что делать при перегреве

Если температура резко растёт, действовать нужно быстро.

Экстренные действия:

Остановиться

Дать мотору остыть

Не открывать бачок сразу

Проверить уровень жидкости

Попытки «доехать ещё чуть-чуть» часто заканчиваются плохо.

Вывод: проверка системы охлаждения после зимы – это базовая профилактика, которая экономит деньги и нервы. Контроль уровня, состояния антифриза и ключевых узлов помогает избежать перегрева и серьёзных поломок в сезон жары.