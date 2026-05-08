После того, как большинство моделей Haval одна за другой стали получать модернизированный мотор, его внедрение в Dargo было лишь вопросом времени. И вот теперь обновление добралось и до этого кроссовера. Однако он, в отличие от некоторых собратьев по марке, заодно чуть поменялся и снаружи, и внутри. Вроде тот же брутальный парень, но уже с ДМС и приложением для медитации.

Тотальная урбанизация

Когда Haval поделил модельный ряд на линейки City и Pro, мне была непонятна логика, по которой Dargo вдруг оказался в «городском» сегменте, ведь, казалось бы, всё указывало на его принадлежность к «внедорожной» группе. И внешность у него квадратно-брутальная, и блокировка заднего дифференциала есть (правда, только у версии Х). Теперь многое стало понятнее, потому что с обновлением кроссовер как раз урбанизировался. Так обычно выглядит путь бывшего любителя палаток, который внезапно начинает обсуждать авторские сорта кофе и выбирать модную плитку для кухни.

1 / 2 2 / 2

Про блокировку дифференциала и прочие внедорожные штуки вроде «экспертного» режима движения, видимо, можно забыть – у обновлённого Dargo не будет версии Х. Официально представители Haval никак это не комментируют, но причина, скорее всего, во внутреннем каннибализме: всё это есть у «внедорожного» Н7. Кроме того, Икс поставлялся прямиком из Китая, а теперь это вряд ли имеет смысл.

Впрочем, колёсные арки и бамперы из некрашеного пластика у Дарго по-прежнему остались. Изменилось оформление фронтальной части – накладки на фары выросли в размерах и визуально срослись с радиаторной решёткой. Жаль, что они окрашены в чёрный глянец – гораздо практичнее было бы оставить эти «очки» без лака, учитывая, сколько камней в них летит с дороги. Чёрный глянец на кроссовере вообще напоминает белые кеды в ноябрьской Москве: красиво до первого контакта с реальностью.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Обновилась и решётка, которая стала крупнее и вместо горизонтальных хромированных планок получила шесть прямоугольников. Опять же – из чёрного глянцевого пластика. На багажной двери появился «монофонарь», который соединил боковые секции фонарей. Наконец, топовая модификация «Техно +» обрела новые колёса увеличенного до 19 дюймов диаметра. Но внутри изменений гораздо больше!

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Небольшой кофе-брейк

Прежде всего в глаза бросается новый 14,6-дюймовый центральный дисплей, который теперь не вписан в переднюю панель, а пристроен поверх неё, в общем-то, по нынешней моде. Но главное – мультимедийка работает на новой операционной системе Coffee OS, и именно Dargo получил её первым. У системы полностью переработан интерфейс – меню стало симпатичнее и современнее. Как будто дизайнеры провели вечер за просмотром корейских сериалов про успешных стартаперов.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В нижней части дисплея появилась импровизированная панель задач с рядом виртуальных кнопок для быстрого доступа к важным функциям автомобиля. В основном здесь сосредоточено управление климатом, что особенно актуально с учётом практически полного отсутствия кнопок на консоли. Заодно был расширен ассортимент онлайн-сервисов – появились карты, музыка и книги от Яндекса, а также приложение VK Видео. В общем, экран торчит над панелью с такой уверенностью, будто собирается принимать у пассажиров зачёт по цифровой грамотности.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Теперь и Дарго получил обновлённый руль с более толстым ободом – дизайн и кнопки остались прежними. Шайба селектора коробки передач на центральном тоннеле ушла в небытие, а её функции взял на себя правый подрулевой рычаг. Левый теперь управляет стеклоочистителями, а переключать режимы фар головного света придётся через тачскрин мультимедийной системы. Вместо шайбы на тоннеле появился небольшой отсек для мелочей.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Мощность беспроводной зарядки увеличена до 50 ватт, а к разъёму USB типа A добавлен ещё и слот типа C. Немного изменилась отделка дверных панелей, но в остальном убранство интерьера осталось таким же, включая кресла с коротковатыми подушками. И нельзя не отметить, что у приборной панели есть вариант отображения с классическими, пусть и виртуальными, шкалами – сегодня это редкость, а жаль. На фоне всеобщего увлечения минимализмом обычный рисунок приборов уже воспринимается, как винил: слегка старомодно, зато у людей с хорошим вкусом вызывает тёплые чувства.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Мощнее и быстрее

Главная техническая новинка – модернизированный 2,0-литровый турбомотор 4N20A, который с недавних пор прописывается на всех моделях Haval. Ну, вернее, на тех, которым был положен прежний двигатель 4N20. В случае с Dargo его мощность выросла до 200 л.с. и теперь кроссовер разгоняется до сотни на секунду быстрее – ровно за девять. Расход топлива при этом немного снизился – до 8,8 литра на 100 км. Инженеры посадили мотор на правильную диету: мышцы появились, а аппетит поубавился.

1 / 2 2 / 2

Дело в том, что в обновлённой версии мотора появился фильтр твёрдых частиц, благодаря чему он теперь отвечает нормам Евро-6 вместо Евро-5 у прежней модификации. К слову, это единая спецификация двигателя для всех рынков. А подросшая мощность получена в результате изменения геометрии камеры сгорания и доработки системы наддува. Температура работы турбины, в частности, увеличена до 1050 градусов.

В головку блока интегрирован выпускной коллектор со встроенным контуром охлаждения, а в системе смазки цилиндров использован электронный масляный насос с переменной производительностью. Также был пересмотрен алгоритм работы перепускного клапана и изменены настройки электронного блока управления, отвечающие за совместную работу двигателя и коробки.

И это сработало! Раньше автомобиль страдал от ощутимых заминок на нажатие педали газа. Из-за этого управлять тягой было неудобно, особенно при старте с места. Быстро встроиться в поток тоже было весьма непростой задачей, поскольку действовать приходилось на опережение – иначе ты рисковал начать ускорение прямо кому-нибудь в борт, когда шанс уже упущен. Поправили и линейность отклика, что тоже пошло Дарго на пользу, ведь раньше он реагировал на правую педаль с философским спокойствием человека, которому написали «нам надо поговорить».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Разница заметна даже в режиме «Стандарт», хотя мне куда больше понравился «Спорт». В нём силовой агрегат работает максимально слаженно, хотя при этом появляется небольшой клевок при отпускании педали газа. Ну и руль наливается бесполезной тяжестью, которая ничуть не добавляет полезной обратной связи. Наконец, режим «Эко» ожидаемо затупляет реакции мотора и коробки до почти невыносимых значений.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Важно, что теперь Dargo доступен исключительно с полным приводом – переднеприводная версия не пользовалась спросом, отметили в представительстве. Муфта подключения задней оси производства BorgWarner теперь не пятого, а шестого поколения. И если прежде кроссовер временами сначала думал, а лишь затем начинал крутить колёсами, то отныне реакции стали быстрее и естественнее. Особенно это чувствуется на рыхлом покрытии.

У новичка по-прежнему есть пять внедорожных режимов – «Снег», «Грязь», «Песок», «Гравий/Трава» и «Ухабы». На слегка раскисшем после дождя поле режим «Гравий/Трава» оказался неожиданно полезен. Машина меньше суетится под тягой, мягче работает система стабилизации. Руль по-прежнему синтетический, но не теряет информативность: когда передняя ось уплывает наружу поворота, ты хотя бы понимаешь, что происходит.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В «Грязи» автомобиль уже не пытается изображать паркетник. Муфта заметно раньше поджимает заднюю ось, электроника аккуратно имитирует блокировки, а тяга дозируется спокойнее, чем на асфальтовых режимах. Робот держит передачи уверенно и не мечется лишний раз между ступенями. «Песок» – режим с характером. Электроника позволяет больше пробуксовки и держит мотор в тонусе, чтобы не закопаться в песке после первой же остановки.

Изрядная часть нашего теста проходила как раз в песчаном карьере, что оказалось отличным решением. Здесь хорошо чувствуется, что муфта полного привода стала работать быстрее: Dargo держит меньшую паузу перед подключением задней оси и охотнее едет вперёд. На разбитой грунтовке хорош и режим «Ухабы». Подвеска хорошо фильтрует средние неровности, но на крупных обязательно напомнит, что ты едешь на машине линейки City. Лёгкий оффроуд он переваривает уверенно, а вот на серьёзных кочках начинает ворчать, как москвич без мобильного Интернета.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Функция «реверсивный повтор» – готовое спасение для тех, кто однажды заехал между деревьями увереннее, чем потом смог оттуда выехать. Есть и все остальные системы, привычные по другим моделям Haval: адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках, система автоматического торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль полосы и слепых зон.

Небольшой выбор

Комплектаций у обновлённого Dargo осталось три вместо прежних четырёх. Базовая версия «Оптимум» стоит 3 499 000 рублей, средняя «Премиум» – 3 699 000 рублей, а топовая «Техно +» с панорамной крышей, 19-дюймовыми колёсами, отделкой салона кожей и алькантарой, а также вентиляцией передних кресел и массажем водительского сиденья – 3 899 000 рублей. И да, массаж – отличный символ того, как далеко современные кроссоверы ушли от идеи «просто доехать до дачи».

Обновлённый Dargo больше не пытается казаться внедорожником, хотя квадратные формы всё ещё изображают приключения где-то между болотом и экспедицией на Алтай. Теперь это действительно городской кроссовер с хорошей тягой, приличной электроникой и вменяемой работой полного привода. В нём многовато глянца, а сенсорных решений – ещё больше, но главное – автомобиль научился ездить без прежней задумчивости и ощущения, что коробка с мотором обсуждают твой запрос в отдельном чате.

И в этом смысле рестайлинг удался. Просто теперь Dargo – не турист в берцах, а крепкий городской парень, который иногда выбирается на природу, но при этом помнит пароль от Wi-Fi во всех модных кофейнях на районе.