Стартовали продажи кроссоверов Volga K50, Volga K40 и седана Volga C50, все цены известны

Для «младшего» паркетника и четырёхдверки предусмотрены комплектации Стандарт, Комфорт и Премиум, а для флагманского SUV – Комфорт, Премиум и Эксклюзив.

Официальная информация о возрождении бренда Volga появилась в 2024 году, позже были представлены три модели – кроссоверы Volga K50 и K40, а также седан с индексом C50. Позже компания обнародовала стартовые цены (с учётом скидок) и состав комплектаций, а теперь объявила о старте продаж и опубликовала полные прайс-листы всех трёх новинок.

Как Колёса.ру сообщали ранее, Volga K50, K40 и C50 являются ближайшими «родственниками» моделей Geely – речь идёт о Monjaro, Atlas и Preface соответственно. Моделям изменили оформление радиаторной решётки, эмблемы и шильдики. Как рассказали в компании, сейчас автомобили бренда Volga уже находятся в дилерских центрах.

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Рекомендованная розничная цена флагманского кроссовера Volga K50 в стартовой версии Комфорт равна 4 349 000 рублей, за среднее исполнение Премиум просят 4 649 000 рублей, а за топ-вариант Эксклюзив придётся отдать 4 799 000 рублей. Техника у этого SUV только одна – бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. (максимальный крутящий момент – 350 Нм). Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод исключительно полный. На разгон с места до «сотни» Volga K50 требуется 8,2 секунды.

На фото: Volga K50

Габаритная длина флагмана равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, а расстояние между осями – 2845 мм. Дорожный просвет у кроссовера составляет 210 мм, объём багажника – 562 литра, а со сложенными задним сидениями грузовое пространство можно увеличить до 1532 литров.

У стартового Volga K50 в списке оснащения числятся: 19-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, электропривод багажной двери, панорамный люк, салонное зеркало с автозатемнением, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, функция предотвращения опрокидывания, трёхзонный климат-контроль, подогрев руля, а также передних и задних сидений, водительское кресло с функциями вентиляции и массажа, устройство для беспроводной зарядки смартфонов. На передней панели установлены виртуальный щиток приборов, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и пассажирский дисплей – диагональ каждого равна 12,3 дюйма.

Среднему исполнению флагмана положены: 20-дюймовые диски, адаптивная подвеска с регулируемой жёсткостью амортизаторов, мониторинг слепых зон, ассистенты при выезде задним ходом и при смене полосы движения, тонировка задних стёкол. Кроме того, предусмотрены функция вентиляции переднего пассажирского кресла, проекционный дисплей с дополненной реальностью и акустика с 12 динамиками, в том числе в подголовнике водительского сиденья. Для топового исполнения K50 предусмотрены: расширенная палитра кузова, салон, отделанный чёрной кожей и темно-серой замшей с ромбовидной прострочкой (в комплектациях попроще – просто кожа).

На фото: салон Volga K50 1 / 2 На фото: салон Volga K50 2 / 2

У паркетника Volga K40 в начальном исполнении Стандарт рекомендованная розничная цена равна 2 849 000 рублей, за комплектацию Комфорт просят от 3 149 000 до 3 599 000 рублей (в зависимости от «начинки»), а покупка варианта Премиум обойдётся в 3 899 000 рублей. Длина «младшего» кроссовера составляет 4678 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колёсная база – 2760 мм. Его дорожный просвет – 215 мм, а объём багажника варьируется от 650 до 1610 литров.

На фото: Volga K40

У стартовой версии под капотом располагается бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, максимальная отдача которой равна 147 л.с. и 270 Нм. Она идёт в комплекте с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод – передний, от 0 до 100 км/ч разгоняется за 9,2 секунды. Топовому варианту положен 200-сильный двигатель объёмом 2,0-литра (325 Нм), работающий в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – полный, на разгон с места до сотни тратит 8,6 секунды. Среднее исполнение предлагается с техникой на выбор.

Volga K40 в базовом исполнении положены: 18-дюймовые диски, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, светодиодная оптика, обогрев форсунок, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, цифровая приборка на 10,2 дюйма, а также мультимедийный тачскрин диагональю 13,2 дюйма.

У средних версий 19-дюймовые колёса, есть адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, боковые подушки и шторки безопасности, обогрев лобового стекла, подогрев руля и задних сидений, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Топовому паркетнику K40 Премиум достались двухцветная окраска кузова, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел и функция памяти настроек для водительского сидения.

На фото: салон Volga K40

Рекомендованная розничная цена бизнес-седана Volga C50 в исполнении Стандарт равна 2 999 000 рублей, за версию Комфорт просят 3 249 000 рублей, а стоимость топового варианта Премиум составляет 3 399 000 рублей. Длина четырёхдверки равна 4825 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1469 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. У седана дорожный просвет равен 147 мм, объём багажника – 500 литров.

На фото: Volga C50

Для начальной версии бизнес-седана предусмотрен бензиновый 2,0-литровый турбомотор, отдача которого равна 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 325 Нм), на разгон с места до «сотни» у такой четырёхдверки уходит 9,5 секунды. А среднему и топовому исполнениям положен тот же двигатель, но форсированный до 200 л.с. (крутящий момент остался без изменений), от 0 до 100 км/ч – за 7,1 секунды. В пару предлагается семиступенчатый робот, привод – только передний.

В списке базового оснащения Volga C50 числятся: 17-дюймовые диски, датчики дождя и света, светодиодная оптика, сдвоенные патрубки выхлопной системы, обогрев лобового стекла и форсунок, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также виртуальный щиток приборов на 10,2 дюйма и сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 13,2 дюйма.

На фото: салон Volga C50

В свою очередь для средней версии предусмотрены шторки безопасности, обогрев рулевого колеса и салонное зеркало с функцией автозатемнения. А топовому варианту C50 положены 18-дюймовые колёса, адаптивный круиз-контроль, функция вентиляции передних кресел, а также различные водительские помощники, в их числе системы автоторможения и удержания в полосе движения, функция распознавания дорожных знаков и ассистент при движении по автомагистрали.

Производство кроссоверов и седана под маркой Volga налажено на заводе в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал концерну VW и выпускал автомобили марок Volkswagen и Skoda.