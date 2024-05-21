Представлены новые автомобили Volga: седан и кроссоверы

О том, что в России снова будут делать Волги, говорили уже давно. А теперь это подтверждено официально: первый показ новинок возрожденного отечественного бренда провели в рамках проходящей в эти дни в Нижнем Новгороде IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Стенд бренда Volga посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Фото нового модельного ряда распространили пресс-служба Правительства РФ и телеграм-канал «Новости Москвы».

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На выставке продемонстрировали сразу три модели – седан Volga C40, кроссоверы Volga K30 и Volga K40. Сообщается, что за выпуск новой линейки будет отвечать АО «Производство легковых автомобилей». Выпуск наладят на площадке нижегородского автомобильного кластера – на мощностях, на которых прежде «велось контрактное производство легковых моделей». Вероятно, имелись в виду машины покинувшего российский рынок концерна Volkswagen. По плану, производство моделей Volga стартует уже в этом году, с 2025 года предприятие перейдет на режим полного цикла.



Фото: government.ru 1 / 2 Фото: government.ru 2 / 2

Технологический партнер возрожденного бренда не назван. Судя по всему, им стала китайская компания Changan. В частности, седан Volga C40 в профиль напоминает Changan Raeton Plus (длина – 4800 мм, колесная база – 2770 мм), кроссовер Volga K30 похож на Changan Uni-Z (4730/2795 мм), а кроссовер Volga K40 – на Changan X5 Plus (4540/2715 мм). Напомним, паркетники под материнскую марку Changan перешли совсем недавно – прежде они были представлены под «престижным» суббрендом Oshan.



Changan Raeton Plus 1 / 8 Changan Raeton Plus 2 / 8 Changan Raeton Plus 3 / 8 Changan Uni-Z 4 / 8 Changan Uni-Z 5 / 8 Changan Uni-Z 6 / 8 Changan X5 Plus 7 / 8 Changan X5 Plus 8 / 8

По предварительным данным, как и в Китае, новинки Volga будут доступны с бензиновым турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Больше подробностей о моделях отечественной марки появится позже.

