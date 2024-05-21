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Представлены новые автомобили Volga: седан и кроссоверы

21.05.2024 622 4 0

По предварительным данным, запуск производства моделей возрожденного отечественного бренда намечен на конец нынешнего года.

О том, что в России снова будут делать Волги, говорили уже давно. А теперь это подтверждено официально: первый показ новинок возрожденного отечественного бренда провели в рамках проходящей в эти дни в Нижнем Новгороде IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Стенд бренда Volga посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Фото нового модельного ряда распространили пресс-служба Правительства РФ и телеграм-канал «Новости Москвы».

Фото: t.me/s/moscowmap
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Фото: t.me/s/moscowmap
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Фото: t.me/s/moscowmap
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На выставке продемонстрировали сразу три модели – седан Volga C40, кроссоверы Volga K30 и Volga K40. Сообщается, что за выпуск новой линейки будет отвечать АО «Производство легковых автомобилей». Выпуск наладят на площадке нижегородского автомобильного кластера – на мощностях, на которых прежде «велось контрактное производство легковых моделей». Вероятно, имелись в виду машины покинувшего российский рынок концерна Volkswagen. По плану, производство моделей Volga стартует уже в этом году, с 2025 года предприятие перейдет на режим полного цикла.

Фото: government.ru
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Фото: government.ru
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Технологический партнер возрожденного бренда не назван. Судя по всему, им стала китайская компания Changan. В частности, седан Volga C40 в профиль напоминает Changan Raeton Plus (длина – 4800 мм, колесная база – 2770 мм), кроссовер Volga K30 похож на Changan Uni-Z (4730/2795 мм), а кроссовер Volga K40 – на Changan X5 Plus (4540/2715 мм). Напомним, паркетники под материнскую марку Changan перешли совсем недавно – прежде они были представлены под «престижным» суббрендом Oshan.

Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan X5 Plus
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Changan X5 Plus
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По предварительным данным, как и в Китае, новинки Volga будут доступны с бензиновым турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Больше подробностей о моделях отечественной марки появится позже.

седан кроссовер Россия авторынок производство новинки бизнес ГАЗ Volga

 

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4 комментария
21.05.2024 14:10
Rider

Позорище... Это просто издевательство над историей развития советского автомобилестроения

21.05.2024 14:27
4qwerty

Если вспомнить некоторые вехи развития отечественного автомобилестроения - покупка заводов и лицензий Форда и Фиата, трофейный Опель Кадет, творчески адаптированные Студебеккер, Фиат-600 и Симку, то мы видим, что история совершила круг.

Про удивительные приключения отечественных тракторостроителей, работу архбюро Альберта Кана в СССР и книгу Шейнмана «Что я видел в Америке. Что я сделал в СССР» я в контексте даже вспоминать не буду.

1
21.05.2024 15:08
Алексей

Всё верно. Пока клепают перелицованные китайские тачки будут развивать производство компонентов в РФ, а параллельно разрабатывать свою Волгу из этих компонентов. Лет через 10 может быть увидим нашу Волгу, если хорошо работать будут.

21.05.2024 14:53
[email protected]

Интересно, какая из Китайских марок - прообраз ? Навскидку не могу распознать. *пускаю ностальгическую слезу по Volga Siber, которая была действительно неплохим автомобилем

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