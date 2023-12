«Престижные» кроссоверы Oshan X5 Plus и X7 Plus перевели в гамму материнской марки Changan

Еще осенью Kolesa.ru рассказывал о том, что трехрядный кроссовер Oshan X7 Plus начали поставлять на экспорт под материнской маркой Changan (Oshan – это суббренд фирмы Changan, под которым в Китае ныне продают относительно «престижные» модели). Тогда мы предположили, что фирменную «галочку» будут ставить только на SUV, предназначенный для внешних рынков. Однако X7 Plus сменил эмблему и на родине, причем одновременно в Поднебесной в Changan превратился еще один кросс Oshan – X5 Plus. Паркетники с другим логотипом уже продемонстрировали местным СМИ: в частности, фото «живых» машин опубликовало издание Autohome.

Changan X7 Plus 1 / 3 Changan X7 Plus 2 / 3 Changan X7 Plus 3 / 3

К слову, провальным бренд Oshan все же не является: по данным китайских медиа, с января по ноябрь текущего года на домашнем рынке было реализовано более 200 000 автомобилей (в актуальную гамму еще входят «просто» X5 и кроссовер Z6). Так что пока непонятно, собирается ли Changan ликвидировать эту марку или ее готовят для чего-то другого (например, для выпуска электрифицированных моделей). Впрочем, вернемся к «новинкам».



Changan X7 Plus

Внешне от исходного Ошана кроссовер Changan X7 Plus отличается радиаторной решеткой, вдобавок на переднем бампере красуются другие декоративные вставки. В салоне перекомпонован центральный тоннель: селектор коробки передвинули ближе к водителю, а справа появилось место для подстаканников. Ну а с превращением Oshan X5 Plus в Changan X5 Plus и вовсе заморачиваться не стали: младшему паркетнику просто заменили эмблему и шильдики.



Changan X5 Plus 1 / 3 Changan X5 Plus 2 / 3 Changan X5 Plus 3 / 3

Китайцы пишут, что технику реформы не затронули. Changan X7 Plus предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 или 188 л.с.: в первом случае мотор сочетается с шестиступенчатой механикой, во втором – с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Changan X5 Plus положен только 188-сильный вариант 1.5T и 7DCT. Оба паркетника бывают исключительно с передним приводом.



Changan X5 Plus

Цены пока не объявлены. Кроссоверы суббренда еще в строю: за Oshan X5 Plus в Китае сейчас просят минимум 91 900 юаней (около 1 180 000 рублей по текущему курсу), Oshan X7 Plus 2023 модельного года стоит от 93 900 юаней (примерно 1 205 000 рублей).



Скорее всего, впоследствии Changan X5 Plus тоже выберется за пределы Поднебесной. Ну и не стоит исключать возможности того, что оба Плюса со временем доберутся и до России.