Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая версия, которую в России назвали Sport Edition.

Не рановато для обновления? На самом деле, в Китае Voyah Free дебютировал ещё в декабре 2020 года, а продажи на домашнем рынке стартовали в августе 2021-го. Так что по нынешним временам уже вроде бы пора и рестайлинг устроить.

Спортивные штрихи

Правда, заметно обновилась только передняя часть, да и то весьма скромно – взгляд цепляется разве что за передний бампер. Он стал подчёркнуто угловатым и рельефным, ощетинившись острыми гранями и прямыми углами. Само по себе это смотрится неплохо, но с плавными формами кузова сочетается не очень – словно бампер здесь от тюнингового ателье. Решётка радиатора с чёрными глянцевыми ламелями стала чуть более узкой.

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В профиль Free остался неизменным, а сзади появился «ступенчатый» спойлер на багажной двери и новый бампер с имитацией диффузора. В общем, куда ни глянь – сплошной «спорт». Ну и какой же рестайлинг без новых колёс – чёрных 20-дюймовых дисков с пятью двойными спицами. На выбор есть шесть цветов кузова, причём кроме белого, чёрного и серого есть голубой, зелёный и необычный бронзовый, как на тестовой машине.

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Новая архитектура

Внутри изменений куда больше: здесь соорудили новый центральный тоннель с двумя большими (даже чересчур) площадками для гаджетов, левая из которых снабжена беспроводной зарядкой. Селектор управления трансмиссией закономерно переехал на рулевую колонку, да и вообще аналоговых кнопок с рестайлингом заметно поубавилось.

Пять крупных клавиш для управления основными функциями и системами пристроили на тоннеле, а настраивать климат можно кнопками под центральным дисплеем. Вот за это – спасибо, только разглядеть белые надписи на серебристых кнопках непросто, а на солнце поверхность ещё и бликует.

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Разумеется, никуда не делась и самая характерная деталь Free – подъёмная передняя панель. «Первая в мире», подчёркивают в Voyah. Справедливо, но во многом оттого, что этой функции сложно найти применение. Удивить попутчиков неожиданной трансформацией автомобиля – да, но с точки зрения водителя толку от неё почти никакого.

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Так или иначе, в панели спрятаны три одинаковых по размеру 12,3-дюймовых экрана. Левый – «приборка» с двумя вариантами оформления, один из которых классический, с парой симпатичных круглых шкал со стрелками. Удобно, и ничего лишнего. Средний дисплей нужен для взаимодействия с мультимедийной системой – с точки зрения картинки и быстродействия к тачскрину не придраться.

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Кстати, с рестайлингом здесь появился новый процессор Qualcomm Snapdragon SA8155P, который увеличил производительность работы аж в восемь раз, уверяют в Voyah. Справа – так называемый штурманский экран для переднего пассажира. Штука, в принципе, полезная, поскольку позволяет попутчику, например, самостоятельно управлять музыкой, не вмешиваясь в центральный «водительский» дисплей.

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Плюс один экран

Более того, обновление принесло интерьеру Free ещё один сенсорный экран – для задних пассажиров. Небольшой дисплей между передними креслами тоже позволяет управлять музыкой и климатом, а также регулировать прозрачность панорамной крыши. Да, здесь установлено электрохромное стекло, которое одним нажатием виртуальной кнопки превращается из прозрачного в матовое белое – прямо как на Maybach.

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Решение, конечно, отчасти компромиссное, ибо шторки здесь нет в принципе. Но очень эффектное, тут не поспоришь – можно ещё раз удивить заскучавших пассажиров, которым надоел фокус с передней панелью. Вообще, попутчикам грех жаловаться: в салоне Free довольно уютно. Здесь спокойный дизайн без кричащих деталей и хорошие материалы – приятный кожзам и бархатистая алькантара.

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А вот окрашенный в цвет кожи жёсткий пластик и декоративные вставки «под дерево» выбиваются из общей картины – и визуально, и тактильно. Сиденья удобны, не считая короткой подушки, у них хороший профиль и мягкость, есть боковая поддержка. Сзади места немного, да и регулировок никаких, можно только сложить спинку в пропорции 40:60. Интерьер предлагается выбрать в бежевом, коричневом, чёрном или сером цветах. Ну и традиционным украшением в тёмное время суток служит контурная подсветка салона с 64 оттенками.

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Больше мощности

Дальше – ещё больше: с рестайлингом под капотом появился новый мотор! Free – по-прежнему последовательный гибрид, но роль генератора теперь выполняет 1,5-литровая «турбочетвёрка» с индексом DAM15NTDE, которая выдаёт 150 л.с. мощности и 220 Н·м крутящего момента вместо 109 л.с. и 192 Н·м у прежнего двигателя. А вот электрическая начинка не изменилась: на каждой оси автомобиля расположено по электромотору. Задний чуть мощнее – 272 «лошади» против 218 сил спереди.

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Тяговая батарея под полом тоже прежняя – ёмкостью 39,2 кВт·ч. Благодаря более современному и экономичному ДВС кроссовер стал на 10 килограммов легче и, хотя объём топливного бака остался неизменным, прибавил к запасу хода разом 200 километров – по циклу WLTP дальность хода на одной заправке-зарядке теперь составляет ровно 1000 км.

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Напомним, Free построен на фирменной модульной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Подвеска – пневматическая, кузов на 75% сделан из высокопрочной стали, передние стойки – из термоформованной стали. И, что не менее важно, кузов полностью оцинкован.

Симметричная тяга

С первого же старта заметно, что передача тяги на колёса здесь настроена явно иначе, чем на Aito Seres M5. Тот успевал провернуть на месте задние колёса и лишь потом подключал переднюю ось, а Voyah берёт с места всеми четырьмя. Ускорение не менее бешеное, чем у Сереса – скользкое покрытие стирает разницу в две десятых секунды разгона до сотни. Free напористо выстреливает и с места, и с хода, и лишь низкий заряд батареи – порядка 25% – со временем делает разгон неожиданно вялым. Словно педаль тока вдруг стала ватной.

Обновлённый кроссовер научился рекуперировать не одним электромотором, а двумя. Теперь превращение кинетической энергии в электрическую стало гораздо нагляднее – если выбрать в настройках «Высокий» уровень рекуперации, в городском трафике можно обойтись одной лишь педалью тока. Что касается режимов движения, то здесь есть «Эко», «Комф.», «Спорт», «Загород», «Снег» и настраиваемый «Собств.».

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Оптимальным для повседневного использования является, пожалуй, «Комфортный», но проблема в том, что выбранный режим не запоминается автомобилем и каждый раз после запуска сбрасывается на «Эко». Впрочем, как и режим работы силовой установки – можно традиционно выбрать автоматический, в котором система сама решает, когда нужно подключать бензиновый мотор, можно заставить работать его постоянно, заряжая батарею, а можно и, наоборот, остаться на электротяге. Но всякий раз машина норовит перейти в «Авто».

Руль – с неплохой обратной связью, усилие на нём в меру лёгкое, ориентированное скорее на комфорт. Управляемость – без упрёков, крены в поворотах минимальны. По ощущениям Free рулится, словно небольшой и шустрый кроссовер. Без малого пятиметровой длины и двух с лишним тонн массы не чувствуется, что похвально. В пределе машина аккуратно плужит передней осью и легко корректируется рулём. Ни малейшей склонности к заносу – скучновато, но безопасно.

Да, в отличие от «эм-пятого» Aito Seres, поворачиваемость здесь нейтральная, без выраженного акцента на заднюю ось. А плавность хода лучше. Пневмоподвеска отлично фильтрует всякую мелочь, но более-менее крупные изъяны вроде выбоин, ям с острыми краями или разбитых стыков эстакад встречает дрожью. Всё-таки большие и тяжёлые колёса с относительно низким профилем никуда не денешь. А вот шумоизоляция у Voyah хороша – гудение мотора под капотом слышно, но колёсные арки заглушены тщательно.

Бензин и ток

На станции быстрой зарядки пополнить ёмкость батареи с 20% до 80% можно всего за полчаса – чтобы и дальше наслаждаться мощными ускорениями. Считаем литры и киловатты: примерно за 300 километров пробега в смешанном режиме со средней скоростью 42 км/ч получился средний расход бензина в 6,1 литра на сотню, электричества — 11,4 кВт·ч на 100 км. Вполне себе экономично.

Гибридный Voyah Free EVR Sport Edition предлагается в единственной и весьма богатой комплектации. Поэтому и опций только две: та самая электрохромная панорамная крыша за 200 000 рублей и 20-дюймовые двухцветные колёсные диски за 100 000 рублей. Гарантия – пять лет или 100 000 км, а стоимость автомобиля составляет 4 990 000 рублей с учётом прямой скидки от импортёра в 1 500 000 рублей.

Но самое интересное, что в январе текущего года компания «Моторинвест» вдруг объявила о старте производства Free и минивэна Dream на своём заводе в Липецкой области. Зачем это нужно, понятно – на машины локальной сборки распространяется действие государственной программы льготного автокредитования.

Вдобавок за счёт отечественного производства Free попадает под действие ещё одной программы – субсидии на покупку гибридной модели от государства в размере 35%, но не более 925 000 рублей. Тоже неплохо. Наконец, марка сможет участвовать в госзакупках. Но как изменится стоимость Voyah с переходом на липецкую сборку, пока неизвестно – новые цены ещё не опубликованы.