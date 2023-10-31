«Престижный» кроссовер Oshan X7 Plus отправился покорять новые рынки под маркой Changan

Пять лет назад китайский Changan превратил свое подразделение Oshan (оно же Oushang), прежде занимавшееся выпуском простеньких легковушек и коммерческого транспорта, в отдельную марку для «престижных» моделей. Глобальным суббренд не стал, однако его продукция все же представлена за рубежом – с эмблемой материнской компании. Так, еще в прошлом году в Пакистане начали продавать рестайлинговый кроссовер Oshan X7 со значком Changan (вообще, полное имя исходной модели – Oshan X7 Plus, но пакистанский SUV лишен приставки). Теперь же этот паркетник добрался до стран Латинской Америки, кроме того, он стартовал на Филиппинах. И уже без упоминания Ошана.

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Напомним, Oshan X7 Plus в строю с 2021-го. Длина такого паркетника равна 4730 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2786 мм. То есть по габаритам «китаец» близок к кроссоверу Skoda Kodiaq. Среди особенностей дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика и оформленные в виде единой плашки задние фонари.



Экспортный Changan X7 Plus

Любопытно, что пакистанский Changan Oshan X7 имеет внешность обновленной модели, а вот салон у него – от дореформенного «просто» Oshan X7. Но на других экспортных рынках Changan X7 Plus сразу представлен с новым интерьером. Внутри – визуально объединенные экраны приборки и мультимедийной системы, хотя это все же отдельные дисплеи (приборка утоплена).

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Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш, еще ниже – площадка для беспроводной зарядки. Кстати, у предназначенного для латиноамериканского и филиппинского рынков Changan X7 Plus собственное рулевое колесо, не такое, как в Китае или Пакистане. Кроссовер бывает пяти- или семиместным, хотя, например, в Чили предложено лишь трехрядное исполнение. В зависимости от комплектации для Changan X7 Plus также предусмотрены: 19-дюймовые колеса, кондиционер или климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и круиз-контроль.



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Двигатель один – та же бензиновая турбочетверка 1.5, которой оснащается кроссовер Oshan в Китае. Мотор сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В первом случае мощность двигателя экспортного Changan X7 Plus составляет 168/177 л.с. (зависит от страны), крутящий момент SUV с МКП – 260 Нм. Мотор кроссовера с 7DCT настроен на 185 л.с. и 300 Нм. В Китае движок слабее – 170 или 180 л.с. (механика/робот), но крутящий момент тот же. Привод только передний.



Oshan X7 Plus для Китая 1 / 3 Oshan X7 Plus для Китая 2 / 3 Oshan X7 Plus для Китая 3 / 3

Между тем недавно в базе минпрома КНР появился еще один кроссовер Oshan с эмблемой Changan – более агрессивный и компактный X5 Plus. То есть зарубежную линейку, видимо, вновь расширят. А вот об официальном дебюте моделей Oshan/Changan в России местное подразделение материнской компании пока не заявляло.

