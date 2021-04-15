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  • Гамму «престижных» кроссоверов Changan пополнил X7 Plus: крупнее и мощнее донора

Гамму «престижных» кроссоверов Changan пополнил X7 Plus: крупнее и мощнее донора

15.04.2021 309 0 0

Паркетник объявлен отдельной моделью, хотя он, скорее, представляет собой более богатую разновидность «просто» X7, который в строю с 2019 года. Публичную премьеру проведут на следующей неделе.

 

Три года назад китайская компания Changan превратила занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) в «премиальный» бренд. С тех пор линейку пополнили несколько новых паркетников и минивэн. Любопытно, что при этом Oshan не останавливал выпуск дешевых вэнов A600 и A800, а также кросса X70A (он похож на прежний Discovery), хотя в статистику продаж «премиума» от Changan их все же не включают. Как бы то ни было, анонсирован еще один «богатый» SUV – X7 Plus.

Oshan X7 Plus
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Oshan X7 Plus
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Oshan X7 Plus
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Oshan X7 Plus
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Oshan X7 Plus
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За основу взяли «просто» Oshan X7, который в Поднебесной продают с 2019 года. У Плюса свой дизайн. Так, паркетник получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены светодиодные ходовые огни, ниже – блоки основных фар), другие радиаторную решетку и бамперы, а задние фонари сделали в виде единой широкой плашки. Кроме того, Oshan X7 Plus крупнее: длина равна 4730 мм против 4705 мм у стандартного «икс-седьмого», ширина – 1870 мм (на 10 мм больше, чем у донорского SUV), колесную базу увеличили на 6 мм до 2786 мм. Высота у машин совпадает (1720 мм). Новому кроссу положены 19-дюймовые колеса (для X7 еще предусмотрены 17- или 20-дюймовые).

Oshan X7 Plus и исходный Oshan X7
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Oshan X7 Plus и исходный Oshan X7
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Салон еще не показали. Вполне возможно, что X7 Plus достались иные виртуальная «приборка» и мультимедийная система, ну и еще могли заменить материалы отделки. Паркетнику обещаны адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки. Также нельзя исключать того, что Плюс предложат в трехрядном исполнении, ведь обычный «икс-седьмой», несмотря на сопоставимые со Skoda Kodiaq размеры, бывает только пятиместным.

Oshan X7 Plus
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Oshan X7 Plus
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По данным китайских СМИ, Oshan X7 Plus оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.5, выдающей 188 л.с. и 300 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Исходный X7 тоже доступен с турбодвигателем 1.5, но мощностью 178 л.с., а максимальный крутящий момент этого мотора – 265 Нм. Стандартный кроссовер предлагается не только с 7DCT, но и с шестиступенчатой «механикой». Oshan X7 исключительно переднеприводный, у X7 Plus полного привода тоже, скорее всего, нет. «Икс-седьмой» еще бывает в виде электрокара, но пока неизвестно получит ли Плюс «зеленую» версию.

Oshan X7
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Oshan X7
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Oshan X7
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Премьера нового SUV пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется 19 апреля. На домашний рынок кросс, видимо, выйдет до конца текущего года. Исходный Oshan X7 сегодня стоит от 77 700 до 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 900 000 – 1 505 000 рублей по актуальному курсу. Минувший год «икс-седьмой» закончил в Китае в статусе бестселлера среди «премиальных» моделей марки – реализовано 86 735 штук. Однако по итогам января-февраля 2021-го (статистики за март еще нет) X7 уступил этот титул младшему кроссоверу Oshan X5 (стартовал в 2020-м), похожему на Maserati: 15 007 и 23 532 шт. соответственно.

На российский рынок бренд Oshan выводить не собираются, но материнская Changan готовит новинки и для нашей страны.

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