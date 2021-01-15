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  • Changan убрал из РФ старые модели, грядут новый флагманский SUV, седан и свежие CS35 и CS55

Changan убрал из РФ старые модели, грядут новый флагманский SUV, седан и свежие CS35 и CS55

15.01.2021 158 1 0

Российский офис Changan подвел итоги работы за 2020-й и анонсировал новые модели, которые планируют привезти в этом году. Одновременно объявлено об отставке двух кроссоверов.

 

Минувший год, несмотря на COVID-19, для китайцев на российском рынке оказался весьма удачным: согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, дилерами Changan было реализовано 7102 автомобиля, что в 2,5 раза больше, чем в 2019-м. Любопытно, что в релизе самой компании  указан другой результат – 7101 машина. Впрочем, тот потерянный или, наоборот, «приписанный» экземпляр роли не играет. Как отметили в российском представительстве Changan, основной спрос пришелся на две модели – паркетники CS35 Plus и CS75 FL (48% и 28% соответственно).

Покинувшие российский рынок Changan CS35 и CS75
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Покинувшие российский рынок Changan CS35 и CS75
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Год 2021 марка начинает с потерь – РФ покинули «просто» CS35 и CS75, то есть первозданные паркетники, коих уже давно не сыщешь и в самом Китае (самый первый CS35 еще присутствует на домашнем рынке, но там его все же освежили). Кстати, старый «тридцать пятый» в январе-сентябре 2020-го (данных за весь год по моделям пока нет) разошелся по России тиражом в 208 экземпляров, CS75 за аналогичный период и вовсе обрел лишь 159 владельцев. Для сравнения, результат CS35 Plus за девять месяцев прошлого года – 2398 единиц; CS75 FL у нас стартовал в марте, выбор на этом кроссе за семь месяцев остановили 1112 клиентов.

Актуальные для РФ Changan CS35 Plus, CS75 FL и CS55
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Актуальные для РФ Changan CS35 Plus, CS75 FL и CS55
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Актуальные для РФ Changan CS35 Plus, CS75 FL и CS55
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Таким образом, на данный момент линейка Changan в России состоит из трех моделей: помимо CS35 Plus и CS75 FL сегодня еще можно приобрести паркетник CS55. А в течение нынешнего года, как рассказали в компании, к ним присоединятся седан и совершенно новый флагманский кроссовер Uni-K, который пока не продают даже на родине. Кроме того, в 2021-м до нас должны добраться посвежевшие CS55 и CS35 Plus. К слову, пусть в Changan об этом не упоминают, но не исключено, что два последних кросса в РФ будут продавать одновременно с дорестайлинговыми вариантами – по крайней мере, какое-то время.

Changan Uni-K
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Changan Uni-K
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Changan Uni-K
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Changan Uni-K
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Никаких иных подробностей о наших версиях марка пока не раскрыла, неизвестно даже имя «четырехдверки». Между тем еще в 2019-м глава «Колёса» сообщали о том, что компания может вывести на рынок РФ седан Alsvin (если это и случится, то название, скорее всего, изменят, дабы не вызывать неприятных ассоциаций). Паркетник Changan Uni-K – это вторая модель новой серии Uni, кросс длиной 4865 мм представили в ноябре прошлого года, он богато оснащен, есть полный привод. Отметим, изначально считалось, что к нам привезут «первенца» серии – Uni-T, однако в компании, видимо, решили, что старший SUV для России больше подойдет, к тому же у «тэшки» нет версии 4x4.

Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный Changan CS35 Plus и CS55 Plus
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Обновленный CS55 – это, вероятно, тот кросс, что в Китае имеет приставку Plus. От нынешнего варианта, представленного в России, такой паркетник отличается более солидным обликом и перекроенным салоном. Рестайлинговый Changan CS35 Plus на родине показали в январе, он только готовится выйти на домашний рынок. Этот кроссовер тоже преобразился как снаружи, так и внутри: модель получила массивную радиаторную решетку, новые фары и передний бампер, а в салоне заменили переднюю панель, вдобавок CS35 Plus обзавелся мультимедиа-системой с «парящим» тачскрином, который к тому же визуально объединен с новой виртуальной «приборкой».

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1 комментарий
15.01.2021 23:14
RFR 17

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