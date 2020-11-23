Changan расширяет линейку Uni: полноприводный кросс размером с Lexus RX, седан и другие

Китайская компания представила вторую товарную модель нового семейства. Одновременно в Changan анонсировали дальнейшее расширение серии Uni. Между тем первенец ранее был обещан и российскому рынку, то есть появление других «уников» в нашей стране тоже возможно.

Линейка Uni (с китайского названия можно перевести как «гравитация») у Changan появилась в начале 2020-го, первой моделью этой серии стал кросс Uni-T, на домашний рынок он вышел летом. А в следующем году в Китае стартуют продажи старшего брата «тэшки» — более крупного паркетника Uni-K. В сентябре фирма показала предвестника второго SUV, месяц спустя был раскрыт внешний облик серийной версии, а теперь состоялась публичная премьера, ее провели на автосалоне в Гуанчжоу. Фотографии с выставки опубликовало издание Autohome.

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С младшим кроссовером Uni-T новинку роднят «мозаичная» радиаторная решетка без окантовки, раздвоенный спойлер на крыше и выдвижные ручки дверей (при этом у Uni-K выдвигаются все ручки, тогда как у первенца – только передние). Оптика у старшего паркетника своя (конечно, она светодиодная): под фарами расположены Т-образные ходовые огни (у Uni-T, наоборот: фары под ДХО), задние фонари выполнены в виде единой широкой плашки. Длина Changan Uni-K равна 4865 мм, колесная база – 2890 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» близок к схожему по формату Lexus RX (у нашей актуальной версии – 4890 и 2790 мм соответственно). Ну и для сравнения, размеры Uni-T: длина – 4515 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

Интерьер у Uni-K тоже получился оригинальным, внутри – приплюснутое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель, «приборку» установили почти вплотную к лобовому стеклу, причем она вроде бы состоит из трех экранов, а крупный тачскрин мультимедийной системы возвышается над передней панелью. Блок управления климатической установкой тоже сделали сенсорным. Кроссовер строго пятиместный. Об остальном оборудовании пока умолчали, но, как и у Uni-T, у паркетника наверняка имеется трассовый автопилот третьего уровня – то есть участие человека потребуется лишь в чрезвычайной ситуации.



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На первом этапе Changan Uni-K предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0. Китайские СМИ пишут, что мотор выдает 233 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» от Aisin. Для модели заявлен полный привод. Позже кросс может обзавестись еще и гибридной версией. Напомним, Uni-T тоже пока доступен только в «традиционном» исполнении – с «турбочетверкой» 1.5 мощностью 180 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Младший паркетник бывает лишь переднеприводным.



На автосалоне в Гуанчжоу компания Changan также поделилась планами о дальнейшем расширении линейки Uni. Так, следующей моделью этой серии станет седан, его тизер засветили во время презентации: судя по картинке, у «четырехдверки» будет купеобразный силуэт. А в течение ближайших пяти лет китайцы намерены выпустить еще пять Uni-моделей, правда, о других грядущих новинках информации пока нет.



Тизер первого седана новой серии Changan Uni

Автомобили новой серии планируют поставлять и на экспорт – в том числе и в Россию. По крайней мере Uni-T нам уже обещан: этот кроссовер собираются привезти в РФ в 2021-м, о чем местное подразделение Changan заявило на своих страницах в соцсетях. А там, глядишь, подтянутся и другие «уники».

