У собравшегося в Россию кроссовера Changan Uni-T скоро появится старший брат: первые фото

О создании новой линейки Uni (с китайского названия можно перевести как «гравитация») фирма Changan объявила в начале этого года. Первенцем стал кросс Uni-T, его премьеру должны были провести в рамках Женевского автосалона, однако из-за ковида шоу отменили, так что пришлось довольствоваться онлайн-презентацией из родного Китая. На домашний рынок паркетник вышел в июне. А скоро китайцам предложат вторую модель серии Uni – и снова кроссовер. Предвестника этого SUV – концепт Vision-V – показали в минувшем месяце на выставке в Пекине. Теперь же к дебюту готовится товарная версия (ну или близкая к производству): сегодня марка распространила ее тизеры. Название паркетника пока не раскрывается, впрочем, подсказка может содержаться в имени шоу-кара – вполне возможно, что кросс назвали Uni-V.

Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 1 / 6 Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 2 / 6 Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 3 / 6 Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 4 / 6 Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 5 / 6 Тизеры второго кроссовера линейки Changan Uni 6 / 6

Новая модель окажется крупнее Uni-T, ее местные СМИ причисляют к среднеразмерным SUV, хотя габариты еще неизвестны – даже концепт представляли без характеристик. Длина первенца составляет 4515 мм, колесная база – 2710 мм. В дизайне экстерьера из общего с Uni-T — «мозаичная» радиаторная решетка (у «тэшки» в нее интегрированы светящиеся элементы) и раздвоенный спойлер на багажной двери, плюс, возможно выдвижные ручки. Светодиодная оптика же, судя по картинкам, отличается: если у Changan Uni-T сверху расположены ходовые огни, а ниже идут основные блоки фар, то у второго кросса фары сверху, а в переднем бампере – Т-образные ДХО. Кроме того, задние фонари старшей модели выполнены в виде единой плашки.



Концепт Changan Vision-V 1 / 6 Концепт Changan Vision-V 2 / 6 Концепт Changan Vision-V 3 / 6 Концепт Changan Vision-V 4 / 6 Концепт Changan Vision-V 5 / 6 Концепт Changan Vision-V 6 / 6

Интерьер серийного кроссовера не засвечен. Не исключено, что модель предложат в трехрядном исполнении («тэшка» — пятиместная). Также внутри ждем виртуальную «приборку», объединенную с большим тачскрином мультимедийной системы, как у Uni-T, еще модели мог достаться такой же необычный джойстик коробки. Мультимедиа – наверняка с системой распознавания лиц и усталости. Вдобавок экран Uni-T становится ярче, если водитель задержит на нем взгляд более чем на секунду, а еще система подаст сигнал, если водитель слишком долго отвлекается на тачскрин вместо того, чтобы следить за дорогой. Ну и в список оборудования старшей модели, скорее всего, войдет трассовый автопилот третьего уровня, то есть участие человека потребуется лишь в чрезвычайной ситуации (у Changan Uni-T такой тоже имеется, для работы автопилота по периметру кузова «раскиданы» камеры и сенсоры).

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О моторе информации пока нет. Кроссовер Changan Uni-T сегодня доступен в Китае с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 180 л.с., она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний.



По предварительным данным, вторую модель линейки Uni представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. На домашний рынок кроссовер выйдет в следующем году. Разумеется, он окажется дороже Uni-T, последний же в КНР стоит от 113 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 318 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем паркетник Changan Uni-T планируют привезти в Россию: об этом местное подразделение марки заявило на своих страницах в соцсетях. До нашего рынка кроссовер должен добраться в 2021-м. У старшего SUV, видимо, тоже есть шансы на появление в РФ, но до этого еще далеко.