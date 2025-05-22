Новинки ×
  • Первый кроссовер марки Tenet дебютирует в России в следующем месяце

Первый кроссовер марки Tenet дебютирует в России в следующем месяце

22.05.2025 817 1 0

Серийное производство машин под российским брендом было решено наладить на заводе в Калужской области, который сейчас принадлежит холдингу «АГР».

О появлении AGR Automotive стало известно ещё летом 2023 года. На сегодняшний день российский производитель занимается выпуском автомобилей под маркой Solaris, сборка четырёх моделей налажена на предприятии в Санкт-Петербурге, которое ранее принадлежало Hyundai. Выход на авторынок РФ нового местного бренда холдинг «АГР» анонсировал в феврале 2025-го: она получила название Tenet (создана в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo).

Сегодня в компании рассказали, что название марки является акронимом, который можно расшифровать фразой «Take Every New Experience Together», которая в свою очередь переводится как «Вместе к новым свершениям». Кроме того, производитель рассказал, что слоган бренда – «Tenet. Живи движением».

Известно, что основу модельного ряда Tenet составят автомобили сегмента SUV, в линейке стоит ожидать как компактные кроссоверы, так и «просторные полноприводные модели класса D». Производитель подчеркнул, что при выпуске автомобилей Tenet будут учитываться российский климат и условия эксплуатации, судя по всему, паркетники адаптируют к местным дорогам и зимам (вероятно, о наличии «тёплых опций» можно не переживать).

Пока что в компании не готовы делиться подробностями о будущих моделях Tenet, по-прежнему не известно даже имя ранее анонсированного первенца марки. Производитель раскрыл лишь то, что названия всех моделей бренда получат «буквенно-цифровые обозначения», причём роль ключевого элемента в них исполнит литера «T» (отсылка к Take Together).

На фото: председатель совета директоров холдинга «АГР» Андрей Павлович, губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель совета директоров китайской компании Defetoo г-н Син, а также первенец бренда Tenet

Как Kolesa.ru сообщал ранее, холдинг «АГР» решил наладить производство автомобилей Tenet на мощностях бывшего завода Volkswagen, который расположен в Калужской области. Напомним, на первом этапе SUV на калужском предприятии будут выпускать методом крупноузловой сборки, а переход на мелкоузловую сборку намечен на третий квартал 2025-го. AGR Automotive и Defetoo, помимо этого, договорились создать единый центр НИОКР и обеспечить развитие кластера локальных поставщиков.

Сегодня в компании рассказали о том, что публичный дебют первого серийного кроссовера Tenet пройдёт в июне 2025 года, более точная дата станет известна позже. Внешность этой модели уже не секрет: паркетник показали без маскировки ещё во второй половине февраля в рамках торжественного заключения сторонами соглашения о технологическом партнёрстве.

На фото: актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus
1 / 2
На фото: актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus
2 / 2

Как мы отмечали ранее, «донором» для первенца Tenet, очевидно, является китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Plus, который пережил рестайлинг в ноябре 2024 года (в нынешней российской линейке Чери нет варианта «семёрки» с таким дизайном). На родине этой модели положен только один мотор – турбочетвёрка TGDI объёмом 1,6 литра мощностью 197 л.с. (максимальный крутящий момент – 290 Нм). Он работает в паре либо с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, либо с классической 8АКП.

Подробности о технике, комплектациях и ценах первого кроссовера Tenet станут известны позже.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Tenet Chery Chery Tiggo 7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.05.2025 00:02
Papirus

Вообще то точный перевод: «получить новый опыт вместе». Учитывая, что исходное ведро уже снимали с производства вследствие отсутствия спроса на очередной сорт говна, остаётся только догадываться, что подразумевается под новым опытом.
Скорее это надо перефразировать как «новые танцы на граблях» или «опять вляпались».

Новые статьи

Статьи / История Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile Aurora В автомобильном мире найдется немало марок, которые по разным причинам стали достоянием истории. Что интересно, многие из этих брендов уже забыты, хотя появились еще на заре автомобилестроен... 121 2 1 24.05.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed TXL подойдет вам идеально? Перефразируя слова известного классика, можно смело утверждать, что в премиальном автомобиле должно быть прекрасно все: и салон, и техника, и функционал. Однако в современном автопроме разви... 285 2 0 23.05.2025
Статьи / История Если не мешать инженерам работать: как и зачем создавали фантастический Buick XP-300 В феврале 1951 года концерн General Motors презентовал на чикагском автосалоне два автомобиля – Le Sabre и Buick XP-300. Фурор, который они произвели, сложно описать даже набившим оскомину ф... 716 0 6 23.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27479 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26603 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12295 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
49 Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и...
6 Надо Li? Почему Lixiang запоздал с выходом на российский рынок
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
Новые комментарии
Change privacy settings