Первый кроссовер марки Tenet дебютирует в России в следующем месяце

Серийное производство машин под российским брендом было решено наладить на заводе в Калужской области, который сейчас принадлежит холдингу «АГР».

О появлении AGR Automotive стало известно ещё летом 2023 года. На сегодняшний день российский производитель занимается выпуском автомобилей под маркой Solaris, сборка четырёх моделей налажена на предприятии в Санкт-Петербурге, которое ранее принадлежало Hyundai. Выход на авторынок РФ нового местного бренда холдинг «АГР» анонсировал в феврале 2025-го: она получила название Tenet (создана в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo).

Сегодня в компании рассказали, что название марки является акронимом, который можно расшифровать фразой «Take Every New Experience Together», которая в свою очередь переводится как «Вместе к новым свершениям». Кроме того, производитель рассказал, что слоган бренда – «Tenet. Живи движением».

Известно, что основу модельного ряда Tenet составят автомобили сегмента SUV, в линейке стоит ожидать как компактные кроссоверы, так и «просторные полноприводные модели класса D». Производитель подчеркнул, что при выпуске автомобилей Tenet будут учитываться российский климат и условия эксплуатации, судя по всему, паркетники адаптируют к местным дорогам и зимам (вероятно, о наличии «тёплых опций» можно не переживать).

Пока что в компании не готовы делиться подробностями о будущих моделях Tenet, по-прежнему не известно даже имя ранее анонсированного первенца марки. Производитель раскрыл лишь то, что названия всех моделей бренда получат «буквенно-цифровые обозначения», причём роль ключевого элемента в них исполнит литера «T» (отсылка к Take Together).



На фото: председатель совета директоров холдинга «АГР» Андрей Павлович, губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель совета директоров китайской компании Defetoo г-н Син, а также первенец бренда Tenet

Как Kolesa.ru сообщал ранее, холдинг «АГР» решил наладить производство автомобилей Tenet на мощностях бывшего завода Volkswagen, который расположен в Калужской области. Напомним, на первом этапе SUV на калужском предприятии будут выпускать методом крупноузловой сборки, а переход на мелкоузловую сборку намечен на третий квартал 2025-го. AGR Automotive и Defetoo, помимо этого, договорились создать единый центр НИОКР и обеспечить развитие кластера локальных поставщиков.

Сегодня в компании рассказали о том, что публичный дебют первого серийного кроссовера Tenet пройдёт в июне 2025 года, более точная дата станет известна позже. Внешность этой модели уже не секрет: паркетник показали без маскировки ещё во второй половине февраля в рамках торжественного заключения сторонами соглашения о технологическом партнёрстве.

На фото: актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus 2 / 2

Как мы отмечали ранее, «донором» для первенца Tenet, очевидно, является китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Plus, который пережил рестайлинг в ноябре 2024 года (в нынешней российской линейке Чери нет варианта «семёрки» с таким дизайном). На родине этой модели положен только один мотор – турбочетвёрка TGDI объёмом 1,6 литра мощностью 197 л.с. (максимальный крутящий момент – 290 Нм). Он работает в паре либо с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, либо с классической 8АКП.

Подробности о технике, комплектациях и ценах первого кроссовера Tenet станут известны позже.