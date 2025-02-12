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Новая российская марка Tenet скоро выведет на рынок первый кроссовер

12.02.2025 15 0 0

О появлении нового бренда на авторынке РФ сообщает Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group). Вероятно, производство паркетников наладят на мощностях завода в Калуге.

AGR Automotive появилась летом 2023 года: тогда это название получила бывшая российская дочерняя компания Volkswagen. Производитель уже наладил выпуск автомобилей под маркой Solaris – седанов HS и KRS, «приподнятого» хэтчбека KRX, а также компактного кроссовера HC. Они сходят c конвейера бывшего завода Hyundai, который расположен в Санкт-Петербурге.

Первый тизер кроссовера Tenet
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Первый тизер кроссовера Tenet (высветленная версия)
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Теперь Группа компаний «АГР» рассказала о том, что на российский рынок готовится выйти новая местная марка: она получила название Tenet. Первой её моделью станет кроссовер, имя которого в компании пока держат в секрете. Внешность «новинки» производитель пока лишь приоткрыл с помощью единственного тизера (мы его высветлили, чтобы можно было лучше разглядеть детали).

На фото: обновлённый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus

Судя по снимку, «донором» для первенца Tenet станет китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Plus, который пережил рестайлинг в ноябре прошлого года. Отметим, в актуальной российской линейке варианта «семёрки» с таким дизайном нет. Габаритная длина актуального «Плюса» равна 4530 мм (на 17 мм больше, чем нынешний Chery Tiggo 7 Pro Max в РФ), ширина – 1862 мм (такая же), высота – 1695 мм (на символический 1 мм меньше), а расстояние между осями – 2670 мм (аналогичное).

В салоне «Плюса» можно увидеть изогнутое табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. В списке оснащения китайской версии числятся шесть подушек безопасности, различные водительские ассистенты, камера заднего вида и круиз-контроль.

Производство кроссовера бренда Tenet, скорее всего, наладят на мощностях бывшего завода Volkswagen, который расположен в Калуге, хотя официально в компании об этом не сообщают. При этом губернатор Калужской области Владислав Шапша недавно рассказал о том, что в течение 2025 года с конвейера этого предприятия, по плану, должно сойти 110 тыс. автомобилей (их марку глава субъекта РФ не уточнял).

На фото: салон обновлённого кроссовера Chery Tiggo 7 Plus

Информации о том, какой окажется техника первенца Tenet, пока нет. В свою очередь актуальный Chery Tiggo 7 Plus на домашнем рынке, в Китае, на данный момент оснащается только одним мотором – турбочетвёркой TGDI объёмом 1,6 литра. Её отдача составляет 197 л.с., а максимальный крутящий момент – 290 Нм. В пару этому двигателю предлагаются либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, либо классический восьмиступенчатый автомат.

Какой будет стоимость кроссовера Tenet в РФ, Группа компаний «АГР» расскажет позже. В Китае за нынешний Chery Tiggo 7 Plus просят от 99,9 до 129,9 тыс. юаней (эквивалентно примерно 1,28 – 1,67 млн рублей по текущему курсу). Отметим, рекомендованная розничная цена актуального Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке варьируется в диапазоне от 2,78 до 3,12 млн рублей. Кстати, по итогам прошлого года эта модель вошла в первую пятёрку самых продаваемых автомобилей в стране.

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