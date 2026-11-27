Эпопея с возрождением компании TVR продолжается. Её новый собственник — MOTV Group — договорился с компанией Lotus о том, что разработка и производство нового TVR Griffith будет происходить в Хетеле (Англия, графство Норфолк), где расположены завод, центр разработок и испытательный полигон Lotus Cars.

Компания TVR была основана в 1946 году Тревором Уилкинсоном, и с тех пор не раз меняла собственников — в их числе был российский бизнесмен Николай Смоленский. Производство автомобилей TVR прекратилось в 2006 году, когда компанией как раз владел Смоленский. От Смоленского TVR впоследствии перешла в руки британского бизнесмена Леса Эдгара, но ему так и не удалось перезапустить производство. Именно при Эдгаре был анонсирован новый TVR Griffith — его прототип был представлен в 2017 году.

Прототип нового TVR Griffith образца 2017 года 1 / 3 Прототип нового TVR Griffith образца 2017 года 2 / 3 Прототип нового TVR Griffith образца 2017 года 3 / 3

В 2025 году новым собственником TVR стала британская MOTV Group, в прошлом известная как Charge Cars — она знакома нашим читателям по проекту мелкосерийного электрического купе Charge Electric Mustang. Летом 2024 года Charge Cars пережила банкротство с последующей реструктуризацией, теперь это MOTV Group, а TVR теперь её дочерняя компания.

Hethel Performance Hub компании Lotus Cars

В течение года от MOTV Group не было новостей, и вот на днях она сообщила о том, что перебирается на территорию Hethel Performance Hub в Хетеле, о чём была достигнута договорённость с Lotus Cars. Hethel Performance Hub объединяет историческую фабрику Lotus, центр разработок и испытательный полигон. MOTV Group займёт третий заводской корпус и получит доступ к инженерным ресурсам и испытательному полигону Lotus.

Charge '67

Проект Charge Electric Mustang теперь называется Charge '67, его серийное производство должно начаться в четвёртом квартале 2027 года. Новый TVR Griffith ожидается только в 2028 году, так как ﻿его изначальную концепцию придётся привести в соответствие с требованиями времени и технологическими возможностями компании Lotus. Закамуфлированный новый TVR Griffith (показан на заглавной фотографии) выглядит по сути так же, как прототип образца 2017 года, но в итоге дизайн и конструкция могут быть значительно изменены. На данный момент известно, что новый TVR Griffith будет переднемоторным бензиновым спорткаром с мощным V8, механической коробкой передач и задним приводом.

Прототип нового TVR Griffith образца 2017 года

Генеральным директором MOTV Group и TVR является Пол Аберкромби, прежде занимавшийся недвижимостью и другими видами бизнеса, не связанными с автомобилями. В свою команду Аберкромби набрал опытных выходцев из компаний Tesla, Lotus и McLaren, чтобы вместе они разработали прекрасные и востребованные рынком спортивные автомобили. Получится у них или нет, покажет время.