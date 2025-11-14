Эх, раз, да ещё раз: марку TVR опять пытаются возродить и опять обещают новый Griffith

Многострадальная британская компания TVR, не выпускающая автомобилей с 2006 года, только что была поглощена другой британской компанией — Charge Holdings Ltd. Под крылом нового собственника TVR продолжит разработку спорткара Griffith нового поколения с двигателем внутреннего сгорания, за ним последуют некие электрифицированные модели.

Последний раз мы вспоминали о компании TVR в конце 2023 года, когда она лишилась площадки в Уэльсе, на которой планировала построить новый завод, и объявила об учреждении новой штаб-квартиры в Тракстоне (деревня в английском графстве Хэмпшир), с тех пор о TVR ничего не было слышно.

Прототип нового TVR Griffith образца 2017 года

Показанный на фотографиях прототип TVR Griffith нового поколения был представлен в 2017 году. Компания TVR на тот момент уже находилась в собственности британского предпринимателя Леса Эдгара, он договорился о сотрудничестве с Gordon Murray и Cosworth — в результате совместной работы на свет появился новый переднемоторный спорткар с лёгким композитным кузовом, 5,0-литровым атмосферным V8 мощностью около 500 л.с. и 6-ступенчатой МКП.

Производство нового Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за финансово-организационных трудностей, затем пандемии COVID-19 и её последствий старт производства несколько раз откладывался. В 2021 году ключевым инвестором TVR стала чилийская корпорация Ensorcia Metals, занимающаяся добычей лития, после чего стратегия развития компании была резко развёрнута в сторону электромобилей. При этом было обещано, что новый бензиновый TVR Griffith всё-таки будет выпущен.

Что в итоге стало с обещанными Ensorcia Metals деньгами и куда делся Лес Эдгар, мы не знаем, а вчера компания TVR внезапно вернулась в информационное пространство через пресс-службу Charge Holdings, объявившую о том, что теперь TVR является «дочкой» Charge Holdings, то есть поглощена ей со всеми «потрохами», включая права на интеллектуальную собственность прежних разработок.

Charge Holdings выросла из компании Charge Cars, знакомой нашим читателям по проекту мелкосерийного электрического купе Charge Electric Mustang. Летом 2024 года Charge Cars пережила банкротство с последующей реструктуризацией, в результате которой была создана Charge Holdings, а Charge Cars теперь является её дочерней компанией.

Charge Electric Mustang

Как сейчас обстоят дела с финансами у Charge Holdings, её пресс-служба не сообщает. Приобретение TVR приведёт к созданию «мультибрендовой, мелкосерийной интегрированной автомобильной группы». Подробности о своих планах эта группа обещает рассказать в начале следующего года. Пока сообщается лишь о намерении довести до ума и до клиентов новый TVR Griffith, но неизвестно, сохранится ли его изначальный дизайн и техническая концепция, подтверждён только ДВС. Для будущих моделей TVR и Charge Cars разработают совместно некую новую электрифицированную платформу, но пока неясно, что это будут за модели, когда они появятся и где будут производиться.