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  • Британская компания TVR лишилась завода, но не сдаётся и строит планы на будущее

Британская компания TVR лишилась завода, но не сдаётся и строит планы на будущее

22.12.2023 39 0 0

Власти Уэльса, у которых производитель спорткаров арендовал производственную площадку в Эбб Вейл, выставило эту площадку на продажу, поскольку построить на ней завод TVR так и не удалось. Теперь TVR придётся искать новое место для организации производства своих автомобилей.

Компания TVR не выпускает машин с 2006 года: тогда она находилась во владении молодого российского бизнесмена Николая Смоленского, но тот не сумел реализовать свои грандиозные планы в отношении TVR и в 2013 году продал компанию британскому предпринимателю Лесу Эдгару. Новый собственник заключил сотрудничество с Gordon Murray Design и Cosworth — в результате совместной работы в 2017 году на свет появился полностью новый спорткар Griffith с классической компоновкой, 5,0-литровым атмосферным мотором (доработанный вариант фордовского V8 Coyote) мощностью около 500 л.с. и 6-ступенчатой «механикой».

Новый TVR Griffith

Производство нового Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за организационных проблем, затем пандемии COVID-19 и её последствий старт производства несколько раз откладывался. Для производства Griffith компания TVR арендовала у правительства Уэльс простаивавшее производственное помещение в городе Эбб Вейл, оно подходило по размеру, а главное здесь же по соседству власти планировали построить новый автодром Circuit of Wales, который TVR могла бы использовать для испытаний своих машин и клиентских тест-драйвов. Увы, проект трассы так и не был реализован, а строительство завода TVR в Эбб Вейл затянулось из-за бюрократической волокиты.

Рендер несостоявшегося завода TVR в Эбб Вейл

В 2021 году TVR нашла перспективного инвестора в лице чилийской корпорации Ensorcia Metals, занимающейся добычей лития, после чего стратегия развития компании была резко развёрнута в сторону электромобилей. Сегодня компания официально называется TVR Electric Vehicles Limited, но прежде чем вплотную заняться «электричками», TVR всё же хотела выпустить ограниченный тираж (500 шт.) бензинового Griffith нового поколения и выполнить обязательства перед клиентами. К сожалению новый Griffith в очередной раз подвис, так как его просто негде выпускать: как сообщает британских журнал Autocar, сама компания TVR, похоже, потеряла интерес к площадке в Уэльсе, так как здесь нет обещанной гоночной трассы, а правительство Уэльса выставило эту площадку на продажу, так как есть желающие её купить.

Новый TVR Griffith

Вместе с тем стало известно о строительстве новой штаб-квартиры TVR в Тракстоне (деревня в английском графстве Хэмпшир) рядом с действующим одноимённым автодромом, но не факт, что здесь же будет находиться завод TVR — новое место для него пока не выбрано. Возможно, завод вообще придётся строить или покупать за пределами Великобритании. Планы выпустить 500 экземпляров нового Griffith по-прежнему в силе, вслед за ним на рынок должен выйти электрический спорткар на той же платформе, затем полностью новые электрические модели, в том числе спортивный кроссовер, но сроков их появления сейчас, разумеется, никто назвать не может.

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