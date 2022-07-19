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Планы TVR: один бензиновый долгострой и три электромобиля

19.07.2022 91 0 0

Британская компания TVR Manufacturing Limited продолжает находиться в состоянии анабиоза, но «разморозка» близко: новый щедрый инвестор в лице чилийской корпорации Ensorcia Metals позволяет TVR строить оптимистические планы на будущее — оно теперь главным образом связано с электромобилями.

 

В прошлом TVR славилась своими брутальными спорткарами с эксцентричным дизайном и мощными моторами V8. Выпуск машин прекратился в 2006 году в результате финансового кризиса — компанией TVR тогда владел российский бизнесмен Николай Смоленский. В 2013 году компания возродилась на деньги британского предпринимателя Леса Эдгара, выходца из игрового сектора IT-индустрии. Новый собственник заключил сотрудничество с Gordon Murray Design и Cosworth — в результате совместной работы в 2017 году родился полностью новый спорткар Griffith с классической компоновкой, 5,0-литровым атмосферным мотором (доработанный вариант фордовского V8 Coyote) мощностью около 500 л.с. и 6-ступенчатой «механикой».

TVR Griffith

Производство Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за организационных проблем, затем пандемии COVID-19 и её последствий дата начала выпуска несколько раз переносилась — по последним данным, клиенты получат свои машины только в конце 2023 года. Одна из главных загвоздок, мешающих начать выпуск, — затянувшаяся реконструкция завода в Эбб Вейл (Уэльс), деньги на которую дало правительство Уэльса. Местные законы требуют, чтобы выбор подрядчика для стройки с правительственным финансированием выбирался на конкурсной основе, и вот этого подрядчика всё никак не могут выбрать.

TVR Griffith

В ноябре прошлого года TVR заключила партнёрство с чилийской корпорацией Ensorcia Metals, главный бизнес которой — это добыча лития из соляных растворов с помощью экологически чистых источников энергии, а литий, как известно, — один из ключевых компонентов аккумуляторов для современных электромобилей, спрос на этот металл в последние годы неуклонно растёт. У Ensorcia есть собственное автомобильное подразделение Ensorcia Automotive, которое хочет стать видным игроком на рынке электромобильных комплектующих, а TVR, очевидно, будет одним из потребителей этих комплектующих.

TVR Griffith

В апреле этого года пресс-служба TVR подтвердила, что Ensorcia готова на многомиллионные инвестиции в автомобильную компанию и в частности на погашение данного правительством Уэльса кредита, чтобы уже не зависеть от бюрократического аппарата. Свежая публикация британского журнала Autocar сообщает, что дело со стройкой сдвинется с мёртвой точки в ближайшие недели, на реконструированном заводе будут работать всего 200 человек.

TVR Griffith

Бензиновый Griffith выглядит по-прежнему свежо и привлекательно, композитный кузов от Gordon Murray ничуть не устарел, и только техническая начинка даже по меркам 2017 года не кажется современной и воспринимается как дань уважения прежним спорткарам TVR. Шасси и кузов бензинового Griffith станут основой для первой электрической модели TVR — её официальный эскиз мы поместили под заголовком этой заметки.

Autocar сообщает, что помимо Griffith EV компания готовит ещё две электрические новинки, но пока не раскрывает, какие именно. Не удивимся, если одной из них станет спортивный электрический кроссовер и в целом TVR пойдёт по пути возрождённой немецкой марки Wiesmann. Новых «углеводородных» моделей под маркой TVR не планируется.

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