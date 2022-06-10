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  • Планы Wiesmann: вслед за электрическим родстером будет ещё один, подешевле, и кроссовер

Планы Wiesmann: вслед за электрическим родстером будет ещё один, подешевле, и кроссовер

10.06.2022 18 0 0

Вернувшаяся к жизни германская компания Wiesmann не хочет ограничиваться выпуском исключительно заднеприводных спорктаров в ретро-стиле и подумывает над более широкой модельной линейкой, где найдётся место в том числе роскошному кроссоверу, который сможет конкурировать с аналогичными моделями Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce.

 

Основанная в конце 80-х годов прошлого века братьями Висманнами компания Wiesmann хорошо известна любителям спорткаров: в период с 1993 по 2013 году она выпускала родстеры и купе с самобытным ретродизайном и моторами BMW, но в 2014 году обанкротилась. В 2015 году компанию вместе со всеми её активами в немецком Дюльмене (земля Северный Рейн-Вестфалия) купил британский бизнесмен индийского происхождения Рохин Берри и стоящая за ним семейная многопрофильная корпорация Contec Global Group.

Wiesmann Project Thunderball

Возвращение Wiesmann на рынок заняло много времени — лишь в апреле этого года компания представила первую в своей новейшей истории модель, электрический родстер Project Thunderball. В его основу легла оригинальная платформа, разработанная при помощи германской инжиниринговой фирмы Roding Automobile (она же, к слову, причастна к проекту электрического спорткара Elegend EL1 по мотивам классического Audi sport quattro).

Wiesmann Project Thunderball

Кузов Wiesmann Project Thunderball сделан из алюминия, стали и углепластика. Интегрированная в пол 800-вольтовая батарея ёмкостью 92 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке около 500 км пробега по циклу WLTP. Ведущие колёса — задние, их вращают два индивидуальных электромотора, выдающие совокупно 500 кВт (680 Нм) и 1100 Нм. До 100 км/ч родстер разгоняется за 2,9 с. Габаритная длина — 4440 мм, колёсная база — 2595 мм, снаряженная масса — 1775 кг, развесовка — 48/52 в пользу задней оси.

Wiesmann Project Thunderball

Интерьер Project Thunderball выполнен в нарочито старомодном стиле, с россыпью аналоговых приборов на центральной консоли, но при этом есть и новомодные дисплеи, а в отделке нежнейшая кожа соседствует с твёрдой структурой углепластика. Для багажа предусмотрены два отделения, спереди на 180 л и сзади на 125 л, но задний багажник доступен только с поднятым верхом.

Wiesmann Project Thunderball
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Wiesmann Project Thunderball
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Wiesmann Project Thunderball
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Стоит Wiesmann Project Thunderball от 300 тысяч евро, но Рохин Берри в интервью британскому журналу Autocar сообщил, что компания готовит более доступный родстер начального уровня (условное второе поколение модели MF3 из прошлой жизни Wiesmann). Уже даже есть два прототипа, но Берри ещё не решил, будет ли это бензиновая модель или электрическая.

Кроме того, Берри всерьёз рассматривает возможность выпуска под маркой Wiesmann роскошного кроссовера с техническим базисом Project Thunderball, то есть это будет электрический спортивный SUV — такого рода машины очень жаждут клиенты из США и Китая.

В интервью британским коллегам Рохин Берри подчеркнул, что никуда не торопится, и что у него есть время и ресурсы на то, чтобы принять взвешенные решения в отношении стратегии развития Wiesmann, наблюдая за конкурентами и тенденциями на рынке. Ясно лишь, что Wiesmann должен выпускать роскошные и относительно малотиражные модели. Задачи получать от Wiesmann сверхприбыли у нынешнего владельца и гендиректора компании нет, зато есть задача не просто возродить марку, а сохранить её на века.

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