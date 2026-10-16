Китайский Mercedes-Benz C-Class electric: длиннее, элегантнее и седанистее глобального

Компания Mercedes-Benz готовит к премьере локализованный китайский электрический С-класс: в электронной базе местного Минпрома всплыли две версии грядущей новинки — одномоторная заднеприводная C 300 L и двухмоторная полноприводная C 350 L 4Matic.

Глобальный Mercedes-Benz C-Class electric с заводским индексом W520 дебютировал в апреле этого года, он не заменил, а дополнил топливный C-Class поколения W206, что выпускается с 2021 года и минувшим летом пережил рестайлинг.

В Китае на совместном предприятии Beijing Benz производится удлинённый топливный C-Class с заводским индексом V206. Его продажи сейчас в Китае стремительно падают: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, за первые девять месяцев этого года реализовано 55 336 шт., что на 44,1% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го. Общие продажи локализованных в Китае моделей Mercedes-Benz за тот же период обвалились на 31,7% до 243 471 шт.

Руководство Mercedes-Benz рассчитывает выправить кривую продаж в Китае за счёт новых моделей, которые более точно соответствуют потребностям китайских потребителей. Видимо, поэтому китайский Mercedes-Benz C-Class electric с заводским индексом V520 так сильно отличается от глобального W520 — гораздо сильнее, чем W206 от V206.

Габаритная длина китайского Mercedes-Benz C-Class electric — 4977 мм, ширина — 1876 мм, высота — 1510 мм, колёсная база — 3051 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина глобального Mercedes-Benz C-Class electric составляет 4883 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1503 мм, колёсная база — 2962 мм.

Нетрудно заметить, что у китайского Mercedes-Benz C-Class electric иное, более строгое оформление переднего бампера, а третий (багажный) объём выражен более явно, чем у глобального седана. Окошек в задних стойках у «китайца» нет, но есть небольшие заглушки, как бы замыкающие боковой оконный периметр.

Единственный задний электромотор на базовой версии C 300 L седана китайской сборки выдаёт 230 кВт (313 л.с.), а максимальная совокупная мощность двух электромоторов на версии C 350 L 4Matic составляет 463 кВт (630 л.с.). 630 «лошадей» — подозрительно большая мощность в привязке к индексу C 350, но она действительно получается из указанных в досье китайского Минпрома значений мощности двух электромоторов.

Ожидается, что премьера и старт продаж китайского Mercedes-Benz C-Class electric состоятся до конца текущего года.

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Минувшим летом мы рассказывали о том, что младший электроседан Mercedes-Benz CLA L китайской сборки провалился на рынке, его производство пришлось останавливать. За первые три квартала этого года в Китае продано всего 860 экземпляров этой модели.

Глобальные продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz, по данным самой компании, за первые три квартала этого года сократились на 7% до 1 244 400 шт., при этом продажи легковых электромобилей выросли на 40% до 165 500 шт.