Китайский Mercedes-Benz CLA L провалился на рынке, его производство остановлено

Избалованные новинками китайские потребители прохладно приняли новый Mercedes-Benz CLA L с увеличенной специально для них колёсной базой: продажи оказались очень слабыми, выпуск этой модели на заводе совместного предприятия Beijing Benz в Пекине пришлось ставить на паузу.

Глобальный Mercedes-Benz CLA третьего поколения дебютировал в марте 2025 года, он предлагается как с гибридными, так и чисто электрическими силовыми установками. В Европе новый CLA был встречен очень тепло, так что его производство даже пришлось наращивать, а вот в Китае всё вышло ровно наоборот.

Китайский Mercedes-Benz CLA L поступил в продажу в ноябре 2025 года в единственной электрической одномоторной версии CLA 300 L (272 л.с., запас хода на одной зарядке — 866 км по циклу CLTC), в апреле этого года на рынок вышла наиболее доступная версия CLA 260 L — тоже одномоторная электрическая (224 л.с., запас хода на одной зарядке — 600 км по циклу CLTC).

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Габаритная длина китайского Mercedes-Benz CLA L увеличена по сравнению с длиной глобальной версии седана с 4723 до 4763 мм, колёсная база выросла с 2790 до 2830 мм, ширина уменьшена с 1855 до 1836 мм, высота увеличена с 1468 до 1471 мм. Вся прибавка в колёсной базе пошла на увеличение пространства для ног задних пассажиров — предполагалось, что это повысит статус модели, но если в прошлом этот приём хорошо работал, то теперь — нет.

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По данным ресурса Mbpassion, за первую половину 2026 года в Китае продано всего 627 экземпляров нового Mercedes-Benz CLA L. Массовое производство при таких тиражах теряет смысл, поэтому, чтобы избежать затоваривание складов, выпуск Mercedes-Benz CLA L временно поставлен на паузу. Как долго продлится эта пауза, пока неизвестно. Вряд ли модель снимут с производства — скорее попытаются удешевить и снизить цены.

﻿Базовый Mercedes-Benz CLA 260 L сейчас стоит от 229 000 юаней (2,65 млн рублей в переводе по текущему курсу), CLA 300 L — от 249 000 юаней (2,88 млн рублей). Это дорого, потому что за 219 900 юаней (2,54 млн рублей) можно взять более крупный Xiaomi SU7, за 203 800 юаней (2,36 млн рублей) — ещё более крупный и очень эффектный Xpeng P7.

В целом продажи Mercedes-Benz в Китае в первом полугодии, по данным самой компании, сократились на 28% до 210 200 автомобилей. Руководство Mercedes-Benz пока не знает, как остановить это падение, потому что в Китае утрачены главные козыри Mercedes-Benz — престиж марки и технологическое превосходство. Лидирующие местные автомобильные бренды для китайцев теперь привлекательнее, их машины дешевле и обновляются с такой скоростью, о которой Mercedes-Benz пока не может даже мечтать.

