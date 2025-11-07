Новинки ×
  Удлинённый китайский Mercedes-Benz CLA L выходит на рынок без полного привода

07.11.2025

Эксклюзивная китайская версия L нового Mercedes-Benz CLA имеет увеличенную на 40 мм колёсную базу и специфическое для китайского рынка программное обеспечение, производство налажено на заводе совместного предприятия Beijing Benz в Пекине.

В Европе на этой неделе стартовали продажи гибридных версий нового Mercedes-Benz CLA , причём они, как и электрические, доступны с полным приводом, а вот в Китае полный привод на компактных седанах мало кого интересует, поэтому новый электрический CLA L здесь поступил в продажу только в одномоторном исполнении и соответственно с задним приводом. Будет ли в Китае продаваться гибридный CLA нового поколения, пока неизвестно.

Габаритная длина нового китайского Mercedes-Benz CLA L увеличена по сравнению с длиной глобальной версии седана с 4723 до 4763 мм, колёсная база выросла с 2790 до 2830 мм, ширина уменьшена с 1855 до 1836 мм, высота увеличена с 1468 до 1471 мм. При этом на глаз мало кто отличит китайский CLA L от глобального. В салоне, понятно дело, больше места для ног во втором ряду, но по части дизайна нет никаких отличий от глобальной версии. Мультимедийную систему при этом сильно модифицировали под запросы китайских клиентов и напихали в неё местных сервисных и развлекательных приложений.

Силовая установка у китайского CLA L одна и батарея тоже одна, различаются выходящие с конвейера машины лишь уровнями оснащения. Все комплектации имеют индекс CLA 300 L, единственный задний электромотор выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 327 Нм. К слову, глобальный седан с аналогичным электромотором имеет индекс CLA 250+. До 100 км/ч китайский Mercedes-Benz CLA 300 L разгоняется за 6,9 с (на 0,2 с медленнее глобального CLA 250+), максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 89 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 866 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 2020 кг.

Минимальная цена Mercedes-Benz CLA 300 L составляет 249 000 юаней (2,83 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 стоит в Китае от 235 500 юаней (2,68 млн рублей), Zeekr 007 — от 209 900 юаней (2,39 млн рублей).

Добавим, что по данным самой компании Mercedes-Benz её продажи в Китае за первые три квартала этого года составили 418 300 автомобилей, что на 18% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.

