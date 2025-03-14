Новый Mercedes-Benz CLA: располневший кузов, две электрические версии и три c ДВС

Компания Mercedes‑Benz представила купеобразный седан CLA третьего поколения на платформе MMA, первыми на рынок ближайшим летом выйдут электрический версии, ближе к концу года подоспеют гибридные с новым 1,5-литровым бензиновым турбомотором M252.

Предтечей Mercedes-Benz CLA третьего поколения стал одноимённый концепт образца 2023 года. Серийный седан (Mercedes‑Benz называет его фастбеком из-за покатой кормы) получился куда менее эффектным, чем концепт, но сохранил светящиеся трёхлучевые звёзды в фарах и фонарях. Глухая центральная панель передка электрических версий также усыпана светящимися звёздочками. В стандартное оснащение входит панорамная стеклянная крыша с солнцезащитным покрытием, шторка для неё не предусмотрена. Двери имеют безрамочные стёкла и выдвижные наружные ручки. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х электрических версий составляет 0,21.

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В основе нового Mercedes-Benz CLA лежит модульная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанная для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury — так Mercedes‑Benz с 2022 года обозначает свои самые доступные модели. По сравнению с предшественником «третий» CLA раздался по всем направлениям и превзошёл по ключевым размерам Mercedes-Benz C-класса третьего поколения (W204), то есть теперь это полноценный средний класс по европейским меркам. Габаритная длина нового CLA— 4723 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1468 мм, колёсная база — 2790 мм. Штатные колёса — 17-, 18- либо 19-дюймовые. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

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На новом Mercedes-Benz CLA дебютировало салонное табло MBUX Superscreen, заменившее, по сути, переднюю панель или, как минимум, её лицевую часть. Боковые воздуховоды врезаны в это табло, а центральные спущены вниз и дуют в пупок. Отдельного блока микроклимата нет, все настройки зашиты в операционную систему MB.OS, регулировкой громкости заведуют сенсорные ползунки на руле и центральной консоли — в общем, с эргономикой есть очевидные проблемы. Режимами трансмиссии заведует правый подрулевой рычажок.

Приборный экран — 10,25-дюймовый, он может быть дополнен 12,2-дюймовым проекционным экраном, центральный мультимедийный экран — 14-дюймовый. Для переднего пассажира доступен собственный 14-дюймовый развлекательный экран, а если его нет, то придётся вместо экрана лицезреть декоративный подсвеченный орнамент со звёздами. Топовая 850-ваттная аудиосистема Burmester насчитывает 16 динамиков. В стандартное оснащение входит богатый набор электронных ассистентов водителя, но автопилота второго уровня MB.Drive Assist Pro предлагается за доплату.

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Электрические версии имеют основной багажник объёмом 405 л и передний дополнительный багажник объёмом 101 л, причём он есть даже на двухмоторном полноприводном CLA. У гибридных версий переднего багажника, понятно дело, нет.

На данный момент для нового Mercedes-Benz CLA заявлены две электрические версии, обе имеют 800-вольтовую электрическую архитектуру и оснащены литий-ионной батареей ёмкостью 85 кВт·ч. Энергетическая плотность ячеек — 680 Вт·ч/л, максимальная мощность зарядки — 320 кВт.

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Младшая электрическая версия называется CLA 250+ with EQ technology, она оснащена одним электромотором, который установлен на задней оси и состыкован с двухступенчатым редуктором. Пиковая отдача электромотора — 200 кВт (272 л.с.) и 335 Нм. Максимальная рекуперативная мощность — те же 200 кВт, при этом предусмотрены три режима рекуперации — два фиксированных и один адаптивный, как у электромобилей Tesla. При желании функцию рекуперации можно вообще выключить. До 100 км/ч Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ technology разгоняется за 6,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 792 км по циклу WLTP.

У двухмоторного полноприводного Mercedes-Benz CLA 350 4Matic with EQ technology задний электромотор такой же, как у версии CLA 250+ with EQ technology, а передний работает как вспомогательный и выдаёт до 80 кВт. Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки — 260 кВт (354 л.с.) и 515 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость — 210 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 771 км по циклу WLTP. Обе электрические версии могут буксировать прицеп массой до 1,8 т.

В будущем у Mercedes-Benz CLA появится начальная моноприводная электрическая версия с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 58 кВт·ч и энергетической плотностью ячеек 450 Вт·ч/л.

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Подробные технические характеристики гибридных версий нового CLA пока не опубликованы, известно только, что их будет три — две переднеприводные и одна полноприводная. Все гибридные версии имеют 48-вольтовую электрическую систему и оснащены новым 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором семейства FAME с заводским индексом M252, он работает по экономичному циклу Миллера и имеет степень сжатия 12:1. Единственный электромотор мощностью 20 кВт (27 л.с.) вживлён в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (8F-eDCT), он позволяет седану на малых скоростях непродолжительное время ездить исключительно на электротяге. Ёмкость размещённой в салоне буферной батареи — 1,2 кВт·ч, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. В целом концепция не новая, корпорация Stellantis представила аналогичную гибридную силовую установку для своих массовых моделей ещё два года назад.

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Новый CLA будет производиться на заводе Mercedes-Benz в немецком Раштатте, где он заменит седан Mercedes-Benz А-класса, у которого не будет преемника. Предыдущий CLA производился на венгерском заводе компании в городе Кечкемет, это предприятие в будущем освоит производство других моделей на платформе MMA, в том числе новые младшие кроссоверы Mercedes-Benz. Китайская версия Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет производиться в Пекине на заводе совместного предприятия Beijing Benz.