Новый базовый гибридный силовой агрегат Stellantis: объявлены технические характеристики

Корпорация Stellantis продолжает раскрывать подробности о младшей гибридной силовой установке нового поколения, которая обещает стать одной из самых массовых в Европе, первыми её получат кроссоверы Peugeot 3008 и 5008. Новая силовая установка состоит из модернизированного бензинового турбомотора 1.2 PureTech и гибридной автоматической коробки передач e-DCS6, разработанной совместно с Punch Powertrain.

О новой гибридной силовой установке Stellantis, предназначенной для массовых моделей с поперечным расположением ДВС, мы уже рассказывали в октябре прошлого года, но тогда пресс-служба Peugeot дала очень скудное описание коробки передач. Сама коробка в октябре называлась eDCT, в январе марка Peugeot опубликовала план по ближайшим новинкам — там новая коробка фигурировала как E-DCS6, а в свежем пресс-релизе её именуют e-DCS6. Чехарда с большими «Е» и маленькими «е» у Peugeot уже изрядно утомила — будем надеяться, что называние e-DCS6 окончательное. Буквы DCS расшифровываются как Dual Clutch System. Чем была плоха устоявшаяся международная аббревиатура DCT (Dual Clutch Transmission), непонятно. Цифра 6 указывает на количество ступеней.

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech третьего поколения

По бензиновому двигателю всё было ясно ещё в октябре: напомним, что в состав новой гибридной силовой установки входит бензиновая 1,2-литровая «турботройка» PureTech третьего поколения, её ключевые отличия от предшественников — это турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар, цепь в приводе ГРМ, очень компактная головка блока и огромная «банка» нейтрализатора сбоку. Максимальная отдача нового ДВС — 136 л.с. при 5500 об/мин и 230 Нм при 1750 об/мин.



Бензиновый двигатель 1.2 PureTech третьего поколения

Коробку передач e-DCS6 с интегрированным электромотором разработала компания e-Transmissions — равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Punch Powertrain. Выпускать e-DCS6 будут сразу на двух площадках — Тремери-Мец во Франции и Мирафьори в итальянском Турине, совокупный объём выпуска составит около миллиона коробок в год. В октябре новая коробка была заявлена в 48-вольтовой и 320-вольтовой версиях, они унифицированы на 93%. 320-вольтовая версия предназначена для plug-in гибридов, но в сегодняшнем пресс релизе о ней не сказано ни слова — видимо, её выведут на рынок сильно позже 48-вольтовой.



48-вольтовая версия коробки передач e-DCS6 (на схеме указано ранее обозначение — eDCT)

Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами на 48-вольтовой версии e-DCS6 выдаёт максимальные 21 кВт (28 л.с.) и 55 Нм, при этом сказано, что при ускорении полезная мощность электродвигателя составляет всего 9 кВт (12 л.с.). Ёмкость буферной литий-ионной батареи, расположенной под левым передним сиденьем, тоже используется не полностью — потребителю доступны лишь 432 Вт·ч из 898. Инвертор и электронный блок управления интегрированы в корпус коробки передач.



48-вольтовая версия коробки передач e-DCS6

При торможении и движении накатом на скоростях до 145 км/ч ДВС отключается, а электродвигатель переходит в режим генератора и вырабатывает электричество. Движение на низких скоростях и маневрирование на парковке, как правило, происходят только на электротяге, но конкретную величину максимального пробега с выключенным ДВС пресс-служба Peugeot не указывает. Для пуска выключенного ДВС во время езды используется отдельный 48-вольтовый стартер с ремённым приводом. При движении на электротяге на скоростях до 30 км/ч автомобиль оповещает о своём приближении пешеходов и велосипедистов синтетическим звуком.



В 48-вольтовой конфигурации гибридный модуль позволяет уменьшить расход топлива примерно на 1 л/100 км в смешанном цикле WLTP, в городском цикле — на 2,5 л/100 км. Сертификационный уровень выбросов CO 2 сокращается примерно на 15%. Peugeot сообщает, что в теории более половины маршрута можно проехать на электротяге — конкретную статистику по каждой поездке можно посмотреть в меню бортового компьютера.

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Новая гибридная силовая установка будет доступна на кроссоверах Peugeot 3008 и 5008 уже ближайшей весной, далее она распространится на другие модели Peugeot и, разумеется, другие марки корпорации Stellantis.

