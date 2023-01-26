Peugeot анонсировала новый кроссовер E-3008: полный привод и ресурс на 25 лет

Французская марка Peugeot, входящая в корпорацию Stellantis, поделилась своими планами на ближайшие годы и о рассказала о грядущих новинках: первой и самой важной из них станет компактный электрический кроссовер E-3008 на модульной платформе STLA Medium.

К 2030 году Peugeot полностью переключится на электромобили на ключевом для неё европейском рынке (в Латинской Америке и на других развивающихся рынках модели с ДВС могут задержаться), а уже к 2025 году каждая модель Peugeot будет иметь электрическую версию.

Групповой тизер электромобилей Peugeot нового поколения

В ближайшие два года французская марка выведет на рынок пять новых «электричек». Две из них были рассекречены ещё минувшей осенью — это компактные хэтчбек E-308 и универсал E-308 SW на платформе EMP-V3, в продаже они появятся ближайшим летом. На этой же платформе, очевидно, построен пока не представленный среднеразмерный кросс-лифтбек E-408 — его «углеводородный» тёзка дебютировал летом прошлого года, то есть дизайн, считай, уже не секрет, а техническая начинка, скорее всего, будет такой же, как у E-308/E-308 SW.



Peugeot E-308 и Peugeot E-308 SW

Первой принципиально новой электрической моделью станет компактный кроссовер Peugeot E-3008 — его премьера состоится во второй половине текущего года, а вслед за ним после небольшой паузы свет увидит технически идентичный, но более крупный семейный кроссовер Peugeot E-5008. На опубликованном групповом кадре будущих электрических новинок показан ещё один, младший кроссовер — это, скорее всего, новый E-2008, но о нём в пресс-релизе не сказано ни слова.



Новые Peugeot E-2008, E-3008 и E-5008

Peugeot E-3008 станет первой серийной моделью корпорации Stellantis на новой модульной платформе STLA Medium, анонсированной в 2021 году вместе с тремя другими платформами — STLA Small, STLA Large и STLA Frame. Технических подробностей пока совсем мало: известно, что Peugeot E-3008 предложат с тремя электрическими силовыми установками на выбор, в том числе с двухмоторной для полноприводной версии, запас хода на одной зарядке будет достигать 700 км.



Новые Peugeot E-3008 и E-5008 не заменят актуальные «углеводородные» кроссоверы Peugeot 3008 и 5008, а будут выпускаться параллельно с ними. Для актуальных Peugeot 3008 и 5008 французская марка анонсировала в октябре гибридный силовой агрегат нового поколения: он состоит из модернизированной бензиновой «турботройки» 1.2 PureTech (100 либо 136 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробки передач типа DCT (с двойным сцеплением), в которую вживлён электромотор.

48-вольтовая версия коробки передач eDCT/E-DCS6

В октябре Peugeot называла новую коробку eDCT, а теперь почему-то E-DCS6. Также в октябре сообщалось, что у новой коробки будут две версии: 48-вольтовая для простых гибридов и 320-вольтовая для plug-in гибридов. В сегодняшнем пресс-релизе упомянута только 48-вольтовая версия и сказано, что мощность встроенного в коробку электромотора составит 21 кВт (28,5 л.с.). Помимо Peugeot 3008 и 5008 новый гибридный силовой агрегат в его 48-вольтовой версии в этом году получат модели 208, 2008, 308 и 408.



Новые Peugeot E-508, E-308 и E-208

Но вернёмся к электромобилям. На групповом кадре грядущих новинок помимо трёх упомянутых выше кроссоверов есть четыре условно традиционные легковушки, то есть не кроссоверы. По центру, судя по всему, стоит представленный в начале этого года концепт Peugeot Inception либо его серийная версия, а слева — три другие новинки, никак в пресс-релизе не упомянутые — полагаем, это будущие E-208, E-308 (уже второго поколения) и E-508.



Концепт Peugeot Inception

Все «электрички» новый волны выполнены в стилистике концепта Inception, вызвавшего у интернет-публики очень разную реакцию, — от ненависти до любви. С практической точки зрения интересно заявление о том, что жизненный цикл электромобилей Peugeot нового поколения составит 20-25 лет, в связи с чем многие детали (в том числе отделку салона) можно будет заменять по мере износа. В конструкции будут максимально использоваться вторсырьё и материалы естественного, растительного происхождения. Продление срока службы вещей и техники — это общеевропейский тренд, время «одноразовых» машин, к радости многих автолюбителей, проходит.

