Peugeot 3008 и 5008 первыми примерят новый гибридный силовой агрегат Stellantis

Корпорация Stellantis готовится к переходу на экологические нормы Euro 7 и объявила, что в следующем году кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 начнут оснащаться гибридным силовым агрегатом нового поколения, состоящим из модифицированного бензинового турбомотора 1.2 PureTech и автоматической коробки передач eDCT, разработанной совместно с Punch Powertrain.

Новый силовой агрегат корпорация Stellantis анонсировала ещё минувшим летом, но только вчера сообщила, что первыми его получат уже немолодые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 — на них, видимо, решено провести «обкатку» перед более массовым распространением новой установки. Peugeot 3008 и 5008 пережили рестайлинг в 2020 году, смена поколений у них не за горами.

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech третьего поколения

Бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech останется базовой для большинства европейских моделей Stellantis, со следующего года начнётся внедрение уже третьего поколения этого мотора, главная особенность которого — сложный и дорогой турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, дающий наиболее гармоничную внешнюю скоростную характеристику. Базовая отдача — 136 л.с. и 230 Нм. Другие технические особенности двигателя 1.2 PureTech третьего поколения — это работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар, цепь в приводе ГРМ, очень компактная головка блока и огромная «банка» нейтрализатора сбоку.



48-вольтовая версия коробки передач eDCT

Прикручивать к новому мотору гибридный довесок Stellantis не собирается — его решили интегрировать в новую коробку передач eDCT, разработанную компанией e-Transmissions (равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Punch Powertrain). Под эту коробку зарезервированы огромные производственные мощности (около миллиона штук в год после 2024 года) — её будут одновременно делать на производственном комплексе Тремери-Мец во Франции и на производственном комплексе Мирафьори в итальянском Турине.



320-вольтовая версия коробки передач eDCT

У коробки eDCT будут две версии: 48-вольтовая для простых гибридов и 320-вольтовая для plug-in гибридов (с возможностью подзарядки от внешнего источника), при этом обе версии унифицированы на 93%, у 320-вольтовой версии более мощные и габаритные электромотор и инвертор. Увы, технические характеристики пока не объявлены — не названо даже число ступеней. Буквы DCT указывают на наличие в конструкции двух сцеплений. Коробка eDCT постепенно заменит на массовых европейских моделях Stellantis 8-ступенчатый японский гидромеханический «автомат» Aisin.



Электромотор М3 компании Emotors

Добавим, что электромоторы для своих массовых электромобилей корпорация Stellantis теперь тоже производит сама (прежде закупала у Continental), точнее компания Emotors — равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer, производственная площадка также находится на территории Тремери-Мец и рассчитана на миллион моторов в год. Новый 400-вольтовый 115-киловаттный электоромотор М3 первыми получили дебютировавший в сентябре Peugeot E-308 и обновлённый Peugeot e-208.

