Peugeot 3008 и 5008 первыми примерят новый гибридный силовой агрегат Stellantis

Новый силовой агрегат корпорация Stellantis анонсировала ещё минувшим летом, но только вчера сообщила, что первыми его получат уже немолодые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 — на них, видимо, решено провести «обкатку» перед более массовым распространением новой установки. Peugeot 3008 и 5008 пережили рестайлинг в 2020 году, смена поколений у них не за горами.
Бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech останется базовой для большинства европейских моделей Stellantis, со следующего года начнётся внедрение уже третьего поколения этого мотора, главная особенность которого — сложный и дорогой турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, дающий наиболее гармоничную внешнюю скоростную характеристику. Базовая отдача — 136 л.с. и 230 Нм. Другие технические особенности двигателя 1.2 PureTech третьего поколения — это работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар, цепь в приводе ГРМ, очень компактная головка блока и огромная «банка» нейтрализатора сбоку.
Прикручивать к новому мотору гибридный довесок Stellantis не собирается — его решили интегрировать в новую коробку передач eDCT, разработанную компанией e-Transmissions (равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Punch Powertrain). Под эту коробку зарезервированы огромные производственные мощности (около миллиона штук в год после 2024 года) — её будут одновременно делать на производственном комплексе Тремери-Мец во Франции и на производственном комплексе Мирафьори в итальянском Турине.
У коробки eDCT будут две версии: 48-вольтовая для простых гибридов и 320-вольтовая для plug-in гибридов (с возможностью подзарядки от внешнего источника), при этом обе версии унифицированы на 93%, у 320-вольтовой версии более мощные и габаритные электромотор и инвертор. Увы, технические характеристики пока не объявлены — не названо даже число ступеней. Буквы DCT указывают на наличие в конструкции двух сцеплений. Коробка eDCT постепенно заменит на массовых европейских моделях Stellantis 8-ступенчатый японский гидромеханический «автомат» Aisin.
Добавим, что электромоторы для своих массовых электромобилей корпорация Stellantis теперь тоже производит сама (прежде закупала у Continental), точнее компания Emotors — равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer, производственная площадка также находится на территории Тремери-Мец и рассчитана на миллион моторов в год. Новый 400-вольтовый 115-киловаттный электоромотор М3 первыми получили дебютировавший в сентябре Peugeot E-308 и обновлённый Peugeot e-208.
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