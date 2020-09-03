Peugeot 5008 обновился вслед за младшим братом, но так и не стал гибридом

Спустя два дня после дебюта обновлённого кроссовера Peugeot 3008 рассекречен его среднеразмерный родственник с индексом 5008. Улучшения в основном косметические, техническая начинка, по сути, не изменилась.

По итогам продаж в первом полугодии этого года Peugeot 5008 занял шестую строчку в списке самых популярных среднеразмерных SUV в Европе: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 25 291 шт. Позади остались такие сильные соперники как Ford Kuga (продано 20 942 шт.), семиместный VW Tiguan Allspace (12 672 шт.) и Nissan X-Trail (9 619 шт.), а большего успеха добились Mercedes-Benz GLC (40 293 шт.), Toyota RAV4 (37 180 шт.), Volvo XC60 (31 716 шт.), Skoda Kodiaq (31 199 шт.) и BMW X3 (29 446 шт.).

Заметим, что Peugeot 5008 не имеет полноприводной модификации, и его крепкие позиции на рынке лишний раз подтверждают тот факт, что в Европе полный привод не так уж и нужен. Заявленный дорожный просвет между тем — 236 мм.



Младший брат Peugeot 3008 всё же предлагает полный привод в 300-сильной plug-in гибридной модификации, но у 5008-го такая с обновлением так и не появилась, равно как и переднеприводная 225-сильная — видимо, маркетологи посчитали, что можно обойтись и без них, хотя именно розеточные гибриды вносят существенную лепту в снижение так называемого углеродного штрафа для автопроизводителей в Европе. Даже 48-вольтового гибридного довеска моторам Peugeot 5008 не полагается.

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Актуальная линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых моторов 1.2 Puretech (130 л.с., 230 Нм) и 1.6 Puretech (180 л.с., 250 Нм), дизеля 1.5 BlueHdi (130 л.с., 300 Нм) и дизеля 2.0 BlueHdi (180 л.с., 400 Нм). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin.



В перечне доступных для модели электронных помощников водителя появились система ночного видения, распознающая в темноте с помощью инфракрасной камеры крупных живых существ, пробочный круиз-контроль в сочетании с АКП, обновлённая система автоматического аварийного торможения, распознающая пешеходов и велосипедистов при любом освещении, и система распознавания дорожных знаков с расширенным функционалом.

Косметические изменения — такие же, как у младшего брата: 5008-й получил новую светотехнику (а именно фары со встроенными противотуманками, дневные ходовые огни в форме львиных клыков, однотонные светодиодные задние фонари), безрамочную фальшрадиаторную решётку, «заползающую» на бампер, и новый вариант дизайна 19-дюймовых колёсных дисков.



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В салоне — новый опциональный декор из лаймового дерева, обновлённая топовая мультимедийная система с более крупным 10-дюймовым сенсорным экраном, безрамочное зеркало заднего вида и две USB-зарядки для гаджетов пассажиров второго ряда. Напомним, что у Peugeot 5008 во втором ряду установлены три раздельных кресла, как в компактвэнах, а за доплату предлагается третий ряд с двумя креслами. Объём багажника у семиместной версии варьируется в диапазоне от 210 до 1940 л.



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В Европе продажи обновлённого Peugeot 5008 начнутся до конца текущего года, сроки появления в России пока не названы. В нашей стране среднеразмерный французский кроссовер считается нишевой дорогой моделью для эстетов — за первое полугодие 2020-го реализовано всего 100 экземпляров, за весь прошлый год — 294.

