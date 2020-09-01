Обновлённый Peugeot 3008: теперь со светодиодными «клыками» и ночным «зрением»

В Европе Peugeot 3008 продаётся хорошо: по данным ресурса CarSalesBase, за первое полугодие 2020 года реализовано 58 794 шт., что обеспечило «французу» третье место в списке самых популярных компактных кроссоверов после VW Tiguan (71 811 шт.) и Nissan Qashqai (61 429 шт.).

Рестайлинг принёс 3008-му передок в стилистике последних моделей Peugeot с вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, напоминающими клыки льва, безрамочной фальшрадиаторной решёткой с рисунком, «заползающим» на бампер, и новыми, более лаконичными на вид фарами со встроенным противотуманным режимом. Форма кормы не изменилась, но у фонарей теперь полностью светодиодная однотонная начинка.



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Архитектура салона с весьма спорным расположением руля и приборов осталась прежней, но появились новые материалы отделки, диагональ экрана мультимедийной системы увеличилась до 10 дюймов, пассажиров второго ряда обеспечили двумя USB-портами для подзарядки гаджетов, а комплектации GT и GT Pack теперь щеголяют безрамочным зеркалом заднего вида. Щиток приборов — 12,3-дюймовый виртуальный, в виде опции предлагается HiFi-аудиосистема Focal мощностью 515 Вт.



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К списку электронных помощников водителя добавилась система ночного видения на базе фронтальной инфракрасной камеры, позволяющей заметить в темноте крупных живых существ на дистанции до 250 м. Система распознавания дорожных знаков теперь видит знаки stop, одностороннее движение и обгон запрещен. У адаптивного круиз-контроля появился пробочный режим, работающий вплоть до полной остановки. Обновлена система автоматическое аварийного торможения (AEB): она теперь распознаёт пешеходов и велосипедистов в любое время суток.



Гамма силовых агрегатов не изменилась. 2,0-литрового 180-сильного дизеля Peugeot 3008 лишили ещё до рестайлинга (на более крупном Peugeot 5008 он теперь тоже не доступен), любителям солярки приходится довольствоваться мочевинным 1,5-литровым агрегатом мощностью 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Бензиновых мотора два на выбор: 1,2-литровая «турботройка» мощностью 130 л.с. (идёт в паре с 6МКП либо 8АКП) и 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 180 л.с. (идёт только в паре с 8АКП).



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Гибридных версий на базе 200-сильного бензинового мотора 1.6 тоже две: переднеприводная с одним электромотором (совокупная мощность — 225 л.с.) и полноприводная с двумя электромоторами (совокупная мощность — 300 л.с.). Обе снабжены батареей ёмкостью 13,2 кВт·ч, которая позволяет проехать в безвыхлопном режиме 56 км по циклу WLTP.



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Продажи обновлённого Peugeot 3008 в Европе начнутся в конце текущего вида, а с каким оснащением и когда кроссовер доберётся до России, пока неизвестно. Дорестайлинговый Peugeot 3008 предлагается у нас с 1,6-литровым бензиновым либо 2,0-литровым дизельным мотором, оба запрограммированы на 150 л.с. и идут в комплекте со старым 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод, разумеется, только передний, полный возможен только на 300-сильном гибриде с электромотором на задней оси. Механического полного привода платформа EMP2, на которой спроектирован Peugeot 3008, не предусматривает (однообъёмник Peugeot Traveller 4x4, в основе которого также лежит EMP2, имеет «надстроенную» механическую систему полного привода от фирмы Dangel).

За первое полугодие в нашей стране реализовано только 254 экземпляра Peugeot 3008, то есть для России это нишевый, если не сказать экзотический автомобиль.