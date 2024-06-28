Ярко-желтое купе с полностью независимой подвеской, механической коробкой и V-образным двигателем в заднем свесе. Такое описание подошло бы и какому-нибудь Porsche. Но на самом деле речь о самом доступном автомобиле, который мог купить советский человек, – Запорожце.

Он во все времена был героем анекдотов и поводом для насмешек. И одновременно Запорожец до сих пор обладает большой армией поклонников и может вызывать искреннее умиление. Чего же он заслуживает больше – любви или презрения? Проверим чувства отлично сохранившимся ЗАЗ-968М цвета «Охра» 1986 года выпуска – последней моделью в линейке классических Запорожцев.

Честно, не понимаю тех, кто насмехался над Запорожцем. У меня всегда было непреодолимое желание его обнять и пожалеть. С годами еще сильнее осознаешь, насколько ладным и удачным получился кузов, корни которого ведут еще к 966-й модели. Бытует мнение, что новое поколение Запорожцев было слизано с NSU Prinz. Наверно, адепты религии «все украдено» сильно бы удивились, если бы узнали, что первые прототипы 966-го Запорожца появились раньше. Просто у характерного водораздела кузова NSU и ЗАЗа есть общий источник вдохновения – Chevrolet Corvair. Но не будем углубляться в историю муз. Факт остается фактом: даже когда «ушастый» стал «мыльницей», гармонии он не утратил, хотя для 80-х машинка уже устарела.

1 / 6 2 / 6 Несмотря на решетки охлаждения на задних крыльях и капоте, двигатель все равно подвержен перегреву 3 / 6 Несмотря на решетки охлаждения на задних крыльях и капоте, двигатель все равно подвержен перегреву 4 / 6 5 / 6 Компоновка 968М осталась той же, что у предыдущих моделей. Это расположенный в заднем свесе двигатель V4 воздушного охлаждения, полностью независимая подвеска и синхронизированная четырехступенчатая коробка передач. Фото: autowp.ru 6 / 6

А вот интерьер душевного тепла не вызывает, как ни крути. Он нарочито аскетичен, а посадка отсылает ко временам празднования 50-летия Октябрьской Революции. Педали смещены вправо, левой ноге мешает выступающая колесная арка. Зато какой легкий руль, хоть одним пальцем крути. Вот что малая масса животворящая делает.

Интерьер прост, точнее – аскетичен, и голый металл на передней панели и дверях это лишь подчеркивает 1 / 12 Интерьер прост, точнее – аскетичен, и голый металл на передней панели и дверях это лишь подчеркивает 2 / 12 Передние сиденья откидываются рукой. Но есть фиксаторы, которые не дают откинуть сиденье при закрытой двери 3 / 12 На приборной панели – минимум необходимых приборов. При заведенном двигателе забавно дрожит стрелка указателя уровня топлива 4 / 12 Пожалуй, это самый лаконичный блок управления отопителем, что я видел. Бензиновая печка не относится к сильным сторонам Запорожца 5 / 12 6 / 12 После того, как запасное колесо уехало к двигателю, багажник стал вдвое больше 7 / 12 Стрелочные часы ЗАЗ-968 унаследовал от Жигулей 8 / 12 9 / 12 10 / 12 Несмотря на малые габариты, на втором ряду относительно свободно. Удивительно, но и диван удобен 11 / 12 12 / 12

Эх, эту бы легкость, да мотору! Хотя 40-сильный мелитопольский агрегат стал вершиной эволюции для заднеприводных ЗАЗиков, его маловато даже для легкого 968-го. Зато как он забавно тарахтит – этот звук ни с чем не спутать. Жаль, что 968М утратил еще один саундтрек – свистящие после 70 км/ч «уши». Но и без них машина вызывает какую-то наивную симпатию, которая рикошетит позитивом и от прохожих, и от соседей по потоку.

Двигатель воздушного охлаждения МеМЗ-968Э мощностью 40 сил – самый мощный в линейке Запорожцев. Как ни странно, для лучшего охлаждения нужно удалить кожух 1 / 4 Двигатель воздушного охлаждения МеМЗ-968Э мощностью 40 сил – самый мощный в линейке Запорожцев. Как ни странно, для лучшего охлаждения нужно удалить кожух 2 / 4 3 / 4 Заливная горловина топливного бака расположена под капотом. У неподготовленного человека ее поиск может занять много времени 4 / 4

Плевать, что в позднем Советском Союзе про него думали – зато сколько вещей и людей он перевез, для скольких семей стал первым личным транспортным средством. Люди закрывали глаза на все недостатки, понимая, что они с лихвой окупаются ценой и неприхотливостью. Минусов, конечно, хватало. Ведь Запорожец не только медленно разгоняется, носиться на нем вообще дело неблагодарное и даже местами опасное. Я с содроганием вспоминаю поездку с отцом моего дачного друга на «купалку». Дядя Боря посадил нас, восьмилетних пацанов, назад и погнал по горкам и проселкам с такой скоростью, что, когда мы, наконец, приехали на речку и запрыгнули в воду, от нас, кажется, шел пар. И бог с ним, что набор сотни отнимает вечные полминуты. Нужно еще и в поворот войти, и вовремя остановиться, в конце концов!

На ходу Запорожец шумен, зато плавность хода неплоха. А на грунтовке среди легковых машин равных ему просто нет 1 / 2 На ходу Запорожец шумен, зато плавность хода неплоха. А на грунтовке среди легковых машин равных ему просто нет 2 / 2

Вот и теперь наш ухоженный экземпляр после зимней спячки никак не хочет разблокировать передний правый тормоз. Приходится останавливаться и поливать нагретое колесо водой из ближайшего пруда. Хотел бы я сказать, что мы остужаем передний правый диск. Но этих атрибутов взрослого автомобиля у Запорожца нет. Ведь ступицей служит тормозной барабан. Бездисковые колеса, это, конечно, дешево. Но не все хорошо, что дешево. Уходящие углы установки колес для «Запора» – обычное явление, которое владелец обязан держать в голове. Как и параноидально следить за температурой двигателя. Проблему перегрева двигателя до конца выпуска заднемоторных Запорожцев так и не решили, как и не сняли проблему с пожароопасной печкой, работающей на бензине.

Бездисковые колеса позже перекочевали на Таврию. Не самая удачная и надежная конструкция — зато дешевая 1 / 2 2 / 2

Но есть дорожные условия, где любой Запорожец раскрывается во всей красе. Стоит съехать с асфальта, и понимаешь – да это же настоящий вездеход! И чем хуже бездорожье, тем очевиднее его преимущество. Какие там кроссоверы! – «Мыльница» на оффроуде заткнет за пояс иные внедорожники. А объяснение простое: постоянное загруженные ведущие колеса, клиренс в 175 мм, большие ходы подвески. И, конечно же, абсолютно плоское днище. Главное, чтобы на задних шинах был протектор, тогда Запорожец легко поплывет на брюхе по любой грязи, работая колесами, словно винтами.

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Теперь не удивляюсь, что лет 30-40 назад частенько видел Запорожцы с зубастыми покрышками на задней оси. Как не удивительна и популярность «ЗАЗогонок». Но это не самая хорошая сторона истории Запорожцев. Мало кто покупал их, чтоб сберечь, а не гонять. Но в последние годы все чаще случаются другие истории: владелец сохраняет Запорожец для истории, чтобы на очередной выставке кто-то из посетителей чуть ли не со слезами на глазах сказал: «Боже, да у меня же дедушка на таком ездил!».

Из непошедшего

В СССР было много интересных проектов, так и не пошедших в серию. В начале 60-х на ЗАЗе спроектировали целое семейство любопытных сельских грузовичков семейства 970. Причем были как заднеприводные модификации, так и машины с колесной формулой 4х4.

ЗАЗ-970. Фото: autowp.ru

Двигатель, как и у Запорожца, располагался сзади. Унификация по агрегатам была максимальной. В линейке был не только цельнометаллический фургон, но и бортовой грузовичок. А у полноприводного 971 была и пассажирская модификация.

ЗАЗ-970. Фото: autowp.ru 1 / 2 ЗАЗ-971. Фото: autowp.ru 2 / 2

Жаль, что проект не дошел до серийного производства. У завода просто не было мощностей на освоение еще одного семейства. А ведь компактный и недорогой бескапотный микроавтобус с полным приводом наверняка бы пользовался спросом, причем не только в границах СССР.

Технические характеристики ЗАЗ-968М «Запорожец» Кузов Тип кузова седан Число дверей/мест 2/4 Длина/ширина/высота, мм 3765/1490/1400 Колесная база, мм 2160 Колея передняя/задняя, мм 1240/1226 Масса снаряженная/полная, кг 800/1180 Объём багажника, л 197 Двигатель Тип бензиновый, атмосферный Компоновка и расположение V-образный, сзади, продольно Число цилиндров/клапанов 4/8 Рабочий объём, см³ 1198 Мощность, л.с./об/мин 41/4400 об/мин Крутящий момент, Н•м/об/мин 74/2700 Трансмиссия Коробка передач механическая, 4-ступенчатая Привод задний Ходовая часть Подвеска передняя независимая, рычажно-торсионная Подвеска задняя независимая, двухрычажная Тормоза передние барабанные Тормоза задние барабанные Рулевое управление глобоидальный червяк с двойным роликом Размерность шин 155/70 R13 Эксплуатационные характеристики Максимальная скорость, км/ч 118 Время разгона 0–100 км/ч, с 35 Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 км н.д./н.д./6,2 Ёмкость топливного бака, л 40 Топливо АИ-76 Дорожный просвет, мм 175 мм

Благодарим Кристину Трактирову за предоставленный автомобиль