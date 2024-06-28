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Мыльница для народа: тест-драйв ЗАЗ-968М

28.06.2024 59 0 0

Ярко-желтое купе с полностью независимой подвеской, механической коробкой и V-образным двигателем в заднем свесе. Такое описание подошло бы и какому-нибудь Porsche. Но на самом деле речь о самом доступном автомобиле, который мог купить советский человек, – Запорожце.

Он во все времена был героем анекдотов и поводом для насмешек. И одновременно Запорожец до сих пор обладает большой армией поклонников и может вызывать искреннее умиление. Чего же он заслуживает больше – любви или презрения? Проверим чувства отлично сохранившимся ЗАЗ-968М цвета «Охра» 1986 года выпуска – последней моделью в линейке классических Запорожцев.  

Честно, не понимаю тех, кто насмехался над Запорожцем. У меня всегда было непреодолимое желание его обнять и пожалеть. С годами еще сильнее осознаешь, насколько ладным и удачным получился кузов, корни которого ведут еще к 966-й модели. Бытует мнение, что новое поколение Запорожцев было слизано с NSU Prinz. Наверно, адепты религии «все украдено» сильно бы удивились, если бы узнали, что первые прототипы 966-го Запорожца появились раньше. Просто у характерного водораздела кузова NSU и ЗАЗа есть общий источник вдохновения – Chevrolet Corvair. Но не будем углубляться в историю муз. Факт остается фактом: даже когда «ушастый» стал «мыльницей», гармонии он не утратил, хотя для 80-х машинка уже устарела.

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Несмотря на решетки охлаждения на задних крыльях и капоте, двигатель все равно подвержен перегреву
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Несмотря на решетки охлаждения на задних крыльях и капоте, двигатель все равно подвержен перегреву
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Компоновка 968М осталась той же, что у предыдущих моделей. Это расположенный в заднем свесе двигатель V4 воздушного охлаждения, полностью независимая подвеска и синхронизированная четырехступенчатая коробка передач. Фото: autowp.ru
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А вот интерьер душевного тепла не вызывает, как ни крути. Он нарочито аскетичен, а посадка отсылает ко временам празднования 50-летия Октябрьской Революции. Педали смещены вправо, левой ноге мешает выступающая колесная арка. Зато какой легкий руль, хоть одним пальцем крути. Вот что малая масса животворящая делает.

Интерьер прост, точнее – аскетичен, и голый металл на передней панели и дверях это лишь подчеркивает
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Интерьер прост, точнее – аскетичен, и голый металл на передней панели и дверях это лишь подчеркивает
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Передние сиденья откидываются рукой. Но есть фиксаторы, которые не дают откинуть сиденье при закрытой двери
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На приборной панели – минимум необходимых приборов. При заведенном двигателе забавно дрожит стрелка указателя уровня топлива
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Пожалуй, это самый лаконичный блок управления отопителем, что я видел. Бензиновая печка не относится к сильным сторонам Запорожца
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После того, как запасное колесо уехало к двигателю, багажник стал вдвое больше
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Стрелочные часы ЗАЗ-968 унаследовал от Жигулей
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Несмотря на малые габариты, на втором ряду относительно свободно. Удивительно, но и диван удобен
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Эх, эту бы легкость, да мотору! Хотя 40-сильный мелитопольский агрегат стал вершиной эволюции для заднеприводных ЗАЗиков, его маловато даже для легкого 968-го. Зато как он забавно тарахтит – этот звук ни с чем не спутать. Жаль, что 968М утратил еще один саундтрек – свистящие после 70 км/ч «уши». Но и без них машина вызывает какую-то наивную симпатию, которая рикошетит позитивом и от прохожих, и от соседей по потоку.

Двигатель воздушного охлаждения МеМЗ-968Э мощностью 40 сил – самый мощный в линейке Запорожцев. Как ни странно, для лучшего охлаждения нужно удалить кожух
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Двигатель воздушного охлаждения МеМЗ-968Э мощностью 40 сил – самый мощный в линейке Запорожцев. Как ни странно, для лучшего охлаждения нужно удалить кожух
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Заливная горловина топливного бака расположена под капотом. У неподготовленного человека ее поиск может занять много времени
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Плевать, что в позднем Советском Союзе про него думали – зато сколько вещей и людей он перевез, для скольких семей стал первым личным транспортным средством. Люди закрывали глаза на все недостатки, понимая, что они с лихвой окупаются ценой и неприхотливостью. Минусов, конечно, хватало. Ведь Запорожец не только медленно разгоняется, носиться на нем вообще дело неблагодарное и даже местами опасное. Я с содроганием вспоминаю поездку с отцом моего дачного друга на «купалку». Дядя Боря посадил нас, восьмилетних пацанов, назад и погнал по горкам и проселкам с такой скоростью, что, когда мы, наконец, приехали на речку и запрыгнули в воду, от нас, кажется, шел пар. И бог с ним, что набор сотни отнимает вечные полминуты. Нужно еще и в поворот войти, и вовремя остановиться, в конце концов!

На ходу Запорожец шумен, зато плавность хода неплоха. А на грунтовке среди легковых машин равных ему просто нет
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На ходу Запорожец шумен, зато плавность хода неплоха. А на грунтовке среди легковых машин равных ему просто нет
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Вот и теперь наш ухоженный экземпляр после зимней спячки никак не хочет разблокировать передний правый тормоз. Приходится останавливаться и поливать нагретое колесо водой из ближайшего пруда. Хотел бы я сказать, что мы остужаем передний правый диск. Но этих атрибутов взрослого автомобиля у Запорожца нет. Ведь ступицей служит тормозной барабан. Бездисковые колеса, это, конечно, дешево. Но не все хорошо, что дешево. Уходящие углы установки колес для «Запора» – обычное явление, которое владелец обязан держать в голове. Как и параноидально следить за температурой двигателя. Проблему перегрева двигателя до конца выпуска заднемоторных Запорожцев так и не решили, как и не сняли проблему с пожароопасной печкой, работающей на бензине.

Бездисковые колеса позже перекочевали на Таврию. Не самая удачная и надежная конструкция — зато дешевая
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Но есть дорожные условия, где любой Запорожец раскрывается во всей красе. Стоит съехать с асфальта, и понимаешь – да это же настоящий вездеход! И чем хуже бездорожье, тем очевиднее его преимущество. Какие там кроссоверы! – «Мыльница» на оффроуде заткнет за пояс иные внедорожники. А объяснение простое: постоянное загруженные ведущие колеса, клиренс в 175 мм, большие ходы подвески. И, конечно же, абсолютно плоское днище. Главное, чтобы на задних шинах был протектор, тогда Запорожец легко поплывет на брюхе по любой грязи, работая колесами, словно винтами.

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Теперь не удивляюсь, что лет 30-40 назад частенько видел Запорожцы с зубастыми покрышками на задней оси. Как не удивительна и популярность «ЗАЗогонок». Но это не самая хорошая сторона истории Запорожцев. Мало кто покупал их, чтоб сберечь, а не гонять. Но в последние годы все чаще случаются другие истории: владелец сохраняет Запорожец для истории, чтобы на очередной выставке кто-то из посетителей чуть ли не со слезами на глазах сказал: «Боже, да у меня же дедушка на таком ездил!».

Из непошедшего

В СССР было много интересных проектов, так и не пошедших в серию. В начале 60-х на ЗАЗе спроектировали целое семейство любопытных сельских грузовичков семейства 970. Причем были как заднеприводные модификации, так и машины с колесной формулой 4х4.

ЗАЗ-970. Фото: autowp.ru

Двигатель, как и у Запорожца, располагался сзади. Унификация по агрегатам была максимальной. В линейке был не только цельнометаллический фургон, но и бортовой грузовичок. А у полноприводного 971 была и пассажирская модификация.

ЗАЗ-970. Фото: autowp.ru
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ЗАЗ-971. Фото: autowp.ru
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Жаль, что проект не дошел до серийного производства. У завода просто не было мощностей на освоение еще одного семейства. А ведь компактный и недорогой бескапотный микроавтобус с полным приводом наверняка бы пользовался спросом, причем не только в границах СССР.

Технические характеристики ЗАЗ-968М «Запорожец»
Кузов
Тип кузова седан
Число дверей/мест2/4
Длина/ширина/высота, мм3765/1490/1400
Колесная база, мм2160
Колея передняя/задняя, мм1240/1226
Масса снаряженная/полная, кг800/1180
Объём багажника, л197
Двигатель
Типбензиновый, атмосферный
Компоновка и расположениеV-образный, сзади, продольно
Число цилиндров/клапанов4/8
Рабочий объём, см³1198
Мощность, л.с./об/мин41/4400 об/мин
Крутящий момент, Н•м/об/мин74/2700
Трансмиссия
Коробка передачмеханическая, 4-ступенчатая
Приводзадний
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, рычажно-торсионная
Подвеска задняянезависимая, двухрычажная
Тормоза передниебарабанные
Тормоза задниебарабанные
Рулевое управлениеглобоидальный червяк с двойным роликом
Размерность шин155/70 R13
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч118
Время разгона 0–100 км/ч, с35
Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 кмн.д./н.д./6,2
Ёмкость топливного бака, л40
ТопливоАИ-76
Дорожный просвет, мм175 мм

Благодарим Кристину Трактирову за предоставленный автомобиль

СССР тест-драйв ретроавтомобили

 

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