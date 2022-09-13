Peugeot E-308: электрическая версия дебютировала в кузовах хэтчбек и универсал

Корпорация Stellantis таки элекрифицировала немолодую платформу EMP2 в привязке к легковым моделям. Электрические версии Peugeot 308 будут оснащаться одним электромотором мощностью 115 кВт (156 л.с.) и смогут проехать 400 км на одной зарядке. Продажи начнутся в середине следующего года.

О том, что актуальные Opel Astra и Peugeot 308 станут электромобилями, стало известно ещё в апреле прошлого года, в феврале этого года инсайдеры раскрыли их ключевые технические характеристики, а сегодня состоялась официальная премьера Peugeot E-308, электрическую Астру, стало быть, представят в самое ближайшее время.

В основе Peugeot E-308 лежит серьёзно модифицированная платформа EMP2 (она же EMP-V3), то есть это конверсия, но со вполне приемлемыми для современного рынка техническими характеристиками. По сути, Stellantis с большой задержкой создал свою альтернативу VW e-Golf образца 2014 года, который на излёте карьеры был вполне успешным, но в 2020 году был снят с производства, чтобы уступить дорогу более прогрессивному VW ID.3 на чисто электромобильной модульной платформе MEB.

Stellantis в свою очередь готовит аж четыре новые электромобильный платформы, и EMP-V3 в их число не входит — это, так сказать, паллиативная мера для того, чтобы застолбить место на быстро растущем в Европе рынке электромобилей в ожидание принципиально новых моделей от Stellantis. Напомним, что платформа EMP2 была разработана в начале прошлого десятилетия и на тот момент не была рассчитана на полноценные электромобили, но в итоге её сначала электрифицировали для коммерческих моделей («каблучки», однотонные фургоны и минивэны на их базе), а теперь и для легковых.



Компоновку Peugeot E-308 производитель не раскрывает, фоторяд пока скудный, но ключевые характеристики известны: единственный электромотор выдаёт максимальные 115 кВт (156 л.с.) и 260 Нм, при этом подчёркивается, что пиковые крутящий момент доступен с 0 км/ч, то есть на старте. 400-вольтовая никель-марганец-кобальтовая батарея имеет номинальную ёмкость 54 кВт·ч, потребителю из них доступен 51 кВт·ч. Расчётный запас хода на одной зарядке — 400 км по циклу WLTP, его предстоит подтвердить в ходе сертификации. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволят пополнить заряд с 20 до 80% менее чем за 25 минут.



Динамические характеристики пока не раскрыты, зато известно, что водителю будут доступны четыре ездовых режима — Eco, Normal, Sport и Brake, последний — это режим максимального рекуперативного торможения, позволяющий например, сберечь обычные тормоза при спуске по горной дороге.



Снаружи Peugeot E-308 ничем кроме цветовых акцентов не отличается от гибридных версий, но если у гибридных версий зарядный лючок находится по левому борту, то у электрический — по правому. Салон тоже принципиально не изменился, слегка перерисована графика щитка приборов и мультимедийного экрана.

Peugeot E-308 выйдет на европейский рынок в середине следующего года и будет доступен в кузовах хэтчбек и универсал (SW). Peugeot E-308 SW подаётся как первый полностью электрический универсал от европейского производителя, ему придётся конкурировать с «сараем» MG5 Electric китайской сборки.

