Stellantis зарядит в электромобили 30 млрд евро: 5 Гигафабрик, 4 платформы и куча новинок

Корпорация Stellantis, образованная в начале этого года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, раскрыла планы экспансии на глобальный рынок электромобилей. Судя по всему, новый автогигант хочет побороться с концерном Volkswagen за звание крупнейшего в мире производителя «электричек» и ресурсов для этого у него предостаточно.

Как и все крупнейшие автопроизводители, Stellantis решительно движется в сторону полного «озеленения», но у каждого из входящих в корпорацию 14 брендов свой график перехода на электромобили. Например, в ходе сегодняшней презентации было сказано, что Opel станет полностью электрическим брендом в 2028 году и выйдет на китайский рынок. К 2025 году Opel представит новую Manta (не пустать с рестомодом) — разумеется, полностью электрическую, но что это будет за машина, пока непонятно, на замыленном тизере было показано нечто, напоминающее купеобразный кроссовер. Марка Abarth станет на 100% электрической уже в 2024 году.

Тизер Opel Manta нового поколения

В целом по корпорации планы пока такие: к 2030 году доля LEV в структуре европейских продаж должная составить 70%, в США — 40%. LEV расшифровывается как low emission vehicles, то есть автомобили с низким уровнем вредных выбросов, то есть электромобили и plug-in гибриды.



Дата полного отказа от ДВС пока не названа, но четыре модульные платформы, на которых Stellantis разрабатывает свои новинки, ориентированны именно на электромобили. Платформы STLA Small и STLA Medium — это, очевидно, переименованные французские eCMP и eVMP, на которых будут базироваться большинство европейских новинок. STLA Small предполагает максимальный запас хода на одной зарядке до 500 км, STLA Medium — до 700 км.

Крупная платформа STLA Large, предназначенная преимущественно для североамериканских моделей с несущим кузовом, позволит поехать на одной зарядке до 800 км. В 2024 году на платформе STLA Large будет представлен первый полностью электрический маслкар марки Dodge и среднеразмерный электрический пикап Ram, но её главными носителями станут, конечно же, многочисленные кроссоверы.



Рамная платформа STLA Frame предполагает запас хода на одной зарядке до 800 км, она ляжет в основу полностью электрического пикапа Ram 1500 (ожидается в 2024 году), полноразмерных SUV марок Dodge, Jeep и ряда коммерческих автомобилей.

Для своих четырёх платформ Stellantis разрабатывает три типа электромоторов с диапазоном мощности от 70 до 330 кВт (от 95 до 449 л.с.) и два типа батарей — с использованием никеля и без. Заявленная максимальная плотность энергии —700 Вт·ч/л (для батареи с никелем). Диапазон ёмкости батарей — от 37 до 200 кВт·ч. К 2026 году обещана твердотельная батарея, но каковы будут её характеристики, пока неизвестно.



Производиться батареи будут на пяти Гигафабриках в Европе и Северной Америке, общая мощностью которых составит 260 ГВт·ч в год (имеется ввиду суммарная ёмкость изготовленных батарей) — это на 20 ГВт·ч больше, чем заявленная мощность шести Гигафабрик концерна VW! Вдобавок Stellantis планирует, если это будет необходимо, закупать батареи у сторонних поставщиков или организовывать с ними СП.



Своим батареям Stellantis прочит долгую жизнь: отработав ресурс на электромобилях и растеряв значительную часть ёмкости, батареи будут использоваться в качестве стационарных накопителей энергии на ветряных и солнечных электростанциях, а затем полностью перерабатываться.



Всего Stellantis планирует потратить на электрификацию 30 млрд евро до 2025 года, и это только начало, ведь все Гигафабрики будут построены и выйдут на полную мощностью только r 2030 году.

К 2026 году Stellantis обещает опустить стоимость владения электромобилем до стоимости владения аналогов с ДВС, вот только вряд ли это заметно поспособствует росту популярности «электричек» в России с её ориентированной на углеводороды и госрегулирование экономикой.

