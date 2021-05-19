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  • Opel Manta GSe ElektroMOD: заводской рестомод с большими надеждами на будущее

Opel Manta GSe ElektroMOD: заводской рестомод с большими надеждами на будущее

19.05.2021 62 0 0

Компания Opel полностью рассекретила электрический рестомод на базе классического купе Manta А. Проект, который задумывался как разовый, вызвал настолько бурную реакцию в Сети, что Opel уже подумывает о его мелкосерийном выпуске и даже о полностью новой Manta.

 

В мартовском анонсе этого рестомода мы подробно рассказывали о всех его исторических аллюзиях, а теперь смотрим и наслаждаемся. Классический образ эффектно дополнен современными технологиями, в том числе светодиодной панелью Opel Pixel-Vizor во всю ширину передка, на которую можно выводить текстовые послания — правда, только в статике, так как езда с такими посланиями по дорогам общего пользования законами пока не разрешена. За светодиодной панелью прячутся фары, позаимствованные у компактвэна Zafira прошлого поколения.

Хромированная отделка с кузова удалена, равно как бамперы. В колёсные ниши классика с трудом вписались современные 17-дюймовые диски Ronal на низкопрофильной резине (195/40 R 17 спереди и 205/40 R 17 сзади). Задние фонари сохранили круглую форму, но они теперь светодиодные.

Салон сильно переделан, от исходной модели в нём, по сути, осталась только накладка на центральном тоннеле с рычагом МКП и блок микроклимата. Последний на фирменных фотографиях не показан, но есть в репортаже немецкого журнала auto motor und sport, который смог очно познакомиться с новинкой. Так вот, блок этот расположен справа от рулевой колонки и верхний ползунок теперь отвечает за регулировку интенсивности рекуперативного торможения.

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Воздуховоды выведены под переднюю панель, там где у классической Манты устанавливался радиоприёмник. Новая широкая «приборка» состоит из двух экранов от кроссовера Mokka нового поколения (12 и 10 дюймов). Вместо радиоприёмника разработчики предлагают пользоваться Bluetooth-колонкой Marshall, размещённой между передними сиденьями. Сами передние сиденья с интегральными подголовниками и развитой боковой поддержкой — от хэтчбека Adam S.

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А вот подходящей электрической силовой установки для рестомода внутри компании Opel не нашлось — её пришлось покупать на стороне (у кого, не сообщается). Зато полностью сохранилась компоновка классика: электромотор занял место ДВС под капотом и через 4-ступенчатую МКП передаёт всю мощностью (108 кВт или 147 л.с.) на задние колёса. Пользоваться коробкой и выжимать сцепление для трогания с места необязательно — достаточно включить «четвёртую» и ездить как на «автомате».

Ёмкость АКБ составляет всего 31 кВт·ч, а потому запас хода на одной зарядке невелик — всего 200 км по циклу WLTP. Полная зарядка батареи от 9-киловаттного терминала займёт чуть менее четырёх часов.

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Динамические характеристики рестомода компания Opel не раскрыла — вероятно, они при 147 «лошадях» не сильно впечатляют, но они точно лучше, чем у исходной Manta А, которая в стоке имела не более 105 л.с. Электрический рестомод всего на центнер тяжелее бензиновой машины, то есть весит около 1,1 т.

Немецкие коллеги сообщают, что в компании Opel приятно удивлены восторженной реакцией публики на анонсы и дебют Manta GSe ElektroMOD и теперь задумываются о мелкосерийном выпуски по примеру Volvo P1800 Cyan и VW T1 e-Bulli. А в перспективе может появиться и полностью новая Manta, разумеется электрическая — возможностей для её разработки у корпорации Stellantis сейчас предостаточно, компании Opel нужно лишь состряпать убедительный бизнес-план и классный дизайн.

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