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Volvo P1800 Cyan: серийный заводской рестомод за бешеные деньги

02.09.2020 296 0 0

Автоконцерны постепенно осваивают модную нынче тему рестомодинга и выводят её на новый технологический уровень. Живой пример — купе Volvo P1800 от гоночной команды Cyan Racing, в прошлом известной как придворное тюнинг-ателье Polestar компании Volvo.

 

Volvo P1800 считается одним из красивейших автомобилей 60-х, хотя поклонникам шведской марки обычно милее чемоданоподобные семейные машины двухсотой серии. Но сделать элегантную конверсию из «бабушкиного» Volvo 240 трудновато, а вот P1800 — материал для творчества превосходный, тем более когда речь идёт о так называемом интеллигентном рестомодинге, в котором исповедуется бережное отношение к историческому контексту автомобиля-донора.

Законодателем такого рестомодинга в своё время стала американская компания Singer, «перепиливающая» классические Porsche 911, но сегодня наберётся с десяток компаний, качественно работающих в аналогичном жанре в Европе — например, британская David Brown Automotive или немецкая eClassics. Последняя недавно вместе с Volkswagen представила мелкосерийную электрическую конверсию культового фургончика Т1 (он же Bulli).

Cyan Racing с учётом современного «зелёного» статуса родной для неё марки Polestar тоже могла бы напихать в кузов Volvo P1800 батареек и электромоторов, но воздержалась от этого соблазна и сделала всё по-классике, но в рамках своих компетенций, разумеется.

Так, 2,0-литровую бензиновую «турбочетвёрку» с непосредственным впрыском топлива позаимствовали у болида Volvo S60 TC1, что выиграл World Touring Car Championship в 2017 году (первое место в личном зачёте и в кубке конструкторов). Турбина Borg Warner EFR создаёт избыточное давление в 2,7 бар, но характер мотора при этом атмосферный: максимальная мощность 419 л.с. достигается при 7000 об/мин, максимальный крутящий момент 455 Нм — при 6000 об/мин, отсечка срабатывает на 7700 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую «механику» австралийской фирмы Holinger и самоблокирующийся дифференциал.

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Регулируемая подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» — полностью оригинальная, рассчитанная на более широкую колею и гоночные нагрузки. Тормозные диски — стальные, диаметром 362 мм спереди и 330 мм сзади (суппорты — 4-поршневые «по кругу»). Шины — Pirelli P Zero размерностью 235/40 R 18 спереди и 265/35 R 18 сзади. ABS нет, усилителя рулевого управления (шестерня-рейка) нет — это машина для честных и смелых пилотов. Колёса кованные, с единственной центральной гайкой крепления. Снаряженная масса автомобиля — 990 км (53% приходятся на заднюю ось).

Самое интересно — это кузов. За основу взят оригинальный остов Volvo P1800, но внутри него сконструирована новая силовая структура из углепластика и высокопрочной стали, которая в комбинации с титановым трубчатым каркасом позволила достичь неслыханной для моделей 60-х жёсткости. Между тем снаружи это по-прежнему классический P1800 во всём своём великолепии. Фотографий интерьера, к сожалению, нет, а ведь его оформление в рестомодинге — отдельное искусство.

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Казалось бы, поохать и забыть, но нет — Cyan Racing собирается выпустить ограниченную партию таких рестомодов с ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов за экземпляр. Сборка первых клиентских экземпляров начнётся уже этой осенью, точный тираж не указан.

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