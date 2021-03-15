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  • Возрождённый Opel Manta оказался заводским электрическим рестомотодом

Возрождённый Opel Manta оказался заводским электрическим рестомотодом

15.03.2021 295 0 0

Компания Opel, входящая в состав корпорации Stellantis, анонсировала электромобиль на базе купе Manta А полувековой давности. Пока непонятно, разовый это проект или машину выпустят ограниченным тиражом.

 

Год назад нынешний глава Opel Михаэль Лошелер намекнул на то, что купе Manta, отмечавшее в 2020-м свой полувековой юбилей, может вернуться в актуальную модельную линейку Opel в виде электромобиля. Тогда мы полагали, что речь идёт о полноценном преемнике классического купе, но сегодня стало ясно, что компания сделала заводской рестомод на базе модели первого поколения.

Opel Manta A
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Opel Manta A
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Opel Manta A
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Opel Manta A
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Manta первого поколения (Manta А) дебютировала в 1970 году и стала ответом компании Opel на купе Capri от одного из главных конкурентов — компании Ford. «Первая» Manta имела очень лаконичный и элегантный дизайн в итальянском стиле, но по-настоящему прославила имя Manta модель второго поколения (Manta В) с более громоздкими угловатыми кузовами купе и трёхдверный лифтбек, добившаяся заметных успехов в автоспорте. Но для рестомодинга, конечно, больше подходит Manta А с её совершенно умилительным каноническим обликом.

Opel Manta B
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Opel Manta B
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Opel Manta B
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Проект получил название Opel Manta GSe ElektroMOD. На единственном тизере можно разглядеть на передке чёрный глянцевый светодиодный бумеранг Opel Vizor, который является визитной карточкой всех новейших моделей Opel. Впервые этот бумеранг появился на кроссовере Mokka второго поколения, дизайн которого якобы и был вдохновлён Мантой. То есть на классической Манте новомодный Opel Vizor не должен выглядеть чужеродным элементом, но так это или нет, узнаем только после полноценной премьеры.

Opel Elektro GT

В проекте Manta GSe ElektroMOD есть отсылки и к другим историческим моделям. Так, электрическая силовая установка посвящена прототипу Opel Elektro GT, который весной 1971 года установил на автодроме Хоккенхаймринг несколько мировых рекордов в классе электромобилей. Купе, снабжённое двумя электромоторами Bosch мощностью 120 л.с. каждый и аэродинамическими щитками на передке и колёсных арках, смогло разогнаться тогда до 188,86 км/ч, а абсолютный максимум составил 214 км/ч. Первую «сотню» опытный электромобиль набирал всего за 6 с. С помощью Elektro GT компания Opel доказала, что электромобили не уступают по своим динамическим качествам традиционным машинам с ДВС, но батарейные технологии того времени не позволили сделать Elektro GT серийным — запас хода на одной зарядке составлял всего 44 км.

Opel Monza GSE
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Opel Monza GSE
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Буквы GSe в наименовании рестомода отсылают к модели Monza GSE из середины 80-х — крупному трёхдверному лифтбеку, стоявшему в модельной линейке Opel на ступеньку выше Manta с таким же типом кузова. Одной из «фишек» версии GSE был цифровой щиток приборов, считавшийся тогда вершиной интерьерного хай-тека. В рестомоде также будет цифровая панель приборов, но, разумеется, исполненная на новом технологическом уровне, то есть будет просто широкоформатный дисплей высокого разрешения, как у вышеупомянутого кроссовера Mokka второго поколения.

Opel Manta GSe ElektroMOD

Прочие особенности рестомода будут обнародованы позже — полноценная премьера ожидается в течение ближайших недель. Скорее всего, машина сохранит исторически корректный задний привод и получит батарею приличной ёмкости, которая позволит проехать на одной зарядке не менее 250 км. Главный вопрос — окажется ли Manta GSe ElektroMOD разовым шоу-каром или его запустят в мелкосерийное производство по примеру Volvo P1800 Cyan и VW T1 e-Bulli — это великолепные примеры заводских рестомодов, и мы надеемся, что электрическая Manta А составит им компанию на рынке эксклюзивных автомобилей.

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