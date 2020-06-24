Новый Opel Mokka дебютировал в виде электромобиля. Бензин и дизель тоже будут

Французская Groupe PSA, в состав которой входит Opel, ловко используется преимущества своей модульной платформы CMP, а именно возможность делать на ней автомобили как с электрической, так и с традиционными силовыми установками. Электрических версий нет у нынешних лидеров европейского субкомпактного сегмента SUV — VW T-Roc, Renault Captur и VW T-Cross, а между тем европейские власти всячески поощряют (субсидиями) и настаивают (штрафами) на выпуске массовых недорогих «электричек», и Groupe PSA в этом смысле показала завидную оперативность.

Говоря о конкурентах, нельзя не упомянуть представленный осенью прошлого года электрический кроссовер Mazda MX-30, но это всё-таки вещь в себе: более крупный (колёсная база 2665 мм, длина 4395 мм, то есть скорее класс С, чем В), купеобразный, премиальный, с батареей всего на 35,5 кВт·ч. Mokka же — типичный субкомпактник (колёсная база 2557 мм, длина 4150 мм), а батарея электрической версии имеет ёмкость 50 кВт·ч, что даёт вполне приемлемый запас хода на одной зарядке в 322 км по циклу WLTP. От 100-киловаттного экспресс-терминала зарядить батарею на 80% можно всего за 30 минут. Единственный электромотор (136 л.с., 260 Нм) вращает передние колёса. Максимальная скорость ограничена отметкой 150 км/ч.



Mokka-e будет доступна для заказа в Европе уже с конца лета, но живые машины появятся лишь в начале 2021 года. Выпускаться новая Mokka будет во французском городе Пуасси, бок о бок с родственными Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Бензиновые и дизельные версии пока официально не представлены, но ещё в апреле немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что для Мокки зарезервированы 1,2-литровая бензиновая «турботройка» в вариантах на 100, 130 и 150 л.с. и 1,5-литровый турбодизель на 100 либо 130 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».



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Тогда же в апреле уже было известно, что новая Mokka похудела по сравнению с предшественником джи-эмовской разработки на 130 кг, стала тише и интереснее в управлении, но утратила полный привод — это главный и, по сути, единственный недостаток французской платформы. Для Европы вроде бы некритично, но, скажем, у новейшего Toyota Yaris Cross полный привод есть, причём без механической связи между ДВС и задними колёсами — решение, на которое разработчикам из Groupe PSA определённо стоит обратить внимание.



Дизайн новой Мокки можно без сопроводительных описаний оценить по фотографиям. Отметим лишь, что глянцевый бумеранг (называется Opel Vizor), в который вписаны фары и фирменная эмблема, станет общим местом для новинок немецкой марки в ближайшие 10 лет, то есть фальшрадиаторные решётки отправлены в отставку. Вся «оптика» Мокки — светодиодная уже в базе, а топ-версии щеголяют адаптивными матричными фарами, состоящими из 14 световых элементов.



Салон — это удачный баланс современных цифровых технологий и проверенных эргономичных решений. Щиток приборов теперь полностью виртуальный, 12-дюймовый, а справа от него под углом расположен 7- либо 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Центральная консоль тоже слегка развёрнутая к водителю, и никаких сенсоров на ней, слава богу, нет — блок микроклимата набран из физических кнопок и крутилок, имеется физическая рукоятка регулировки громкости и физические клавиши быстрого доступа к основным разделами мультимедийной системы. За доплату доступны адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и широкоугольная (180 градусов) камера заднего вида. Базовый объём багажника — 350 л.



Цены на новую Мокку пока не объявлены, но для нас они представляют лишь умозрительный интерес, поскольку решение о поставках нового паркетника в Россию пока не принято.