Новинки ×
  • Новый Opel Mokka дебютировал в виде электромобиля. Бензин и дизель тоже будут

Новый Opel Mokka дебютировал в виде электромобиля. Бензин и дизель тоже будут

24.06.2020 519 0 1

Субкомпактный кроссовер второго поколения имеет все шансы стать бестселлером немецкой марки. На презентацию выкатили электрическую версию Mokka-e, какой нет у одноклассников за пределами Groupe PSA.

 

Французская Groupe PSA, в состав которой входит Opel, ловко используется преимущества своей модульной платформы CMP, а именно возможность делать на ней автомобили как с электрической, так и с традиционными силовыми установками. Электрических версий нет у нынешних лидеров европейского субкомпактного сегмента SUV — VW T-Roc, Renault Captur и VW T-Cross, а между тем европейские власти всячески поощряют (субсидиями) и настаивают (штрафами) на выпуске массовых недорогих «электричек», и Groupe PSA в этом смысле показала завидную оперативность.

Говоря о конкурентах, нельзя не упомянуть представленный осенью прошлого года электрический кроссовер Mazda MX-30, но это всё-таки вещь в себе: более крупный (колёсная база 2665 мм, длина 4395 мм, то есть скорее класс С, чем В), купеобразный, премиальный, с батареей всего на 35,5 кВт·ч. Mokka же — типичный субкомпактник (колёсная база 2557 мм, длина 4150 мм), а батарея электрической версии имеет ёмкость 50 кВт·ч, что даёт вполне приемлемый запас хода на одной зарядке в 322 км по циклу WLTP. От 100-киловаттного экспресс-терминала зарядить батарею на 80% можно всего за 30 минут. Единственный электромотор (136 л.с., 260 Нм) вращает передние колёса. Максимальная скорость ограничена отметкой 150 км/ч.

Mokka-e будет доступна для заказа в Европе уже с конца лета, но живые машины появятся лишь в начале 2021 года. Выпускаться новая Mokka будет во французском городе Пуасси, бок о бок с родственными Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Бензиновые и дизельные версии пока официально не представлены, но ещё в апреле немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что для Мокки зарезервированы 1,2-литровая бензиновая «турботройка» в вариантах на 100, 130 и 150 л.с. и 1,5-литровый турбодизель на 100 либо 130 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Тогда же в апреле уже было известно, что новая Mokka похудела по сравнению с предшественником джи-эмовской разработки на 130 кг, стала тише и интереснее в управлении, но утратила полный привод — это главный и, по сути, единственный недостаток французской платформы. Для Европы вроде бы некритично, но, скажем, у новейшего Toyota Yaris Cross полный привод есть, причём без механической связи между ДВС и задними колёсами — решение, на которое разработчикам из Groupe PSA определённо стоит обратить внимание.

Дизайн новой Мокки можно без сопроводительных описаний оценить по фотографиям. Отметим лишь, что глянцевый бумеранг (называется Opel Vizor), в который вписаны фары и фирменная эмблема, станет общим местом для новинок немецкой марки в ближайшие 10 лет, то есть фальшрадиаторные решётки отправлены в отставку. Вся «оптика» Мокки — светодиодная уже в базе, а топ-версии щеголяют адаптивными матричными фарами, состоящими из 14 световых элементов.

Салон — это удачный баланс современных цифровых технологий и проверенных эргономичных решений. Щиток приборов теперь полностью виртуальный, 12-дюймовый, а справа от него под углом расположен 7- либо 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Центральная консоль тоже слегка развёрнутая к водителю, и никаких сенсоров на ней, слава богу, нет — блок микроклимата набран из физических кнопок и крутилок, имеется физическая рукоятка регулировки громкости и физические клавиши быстрого доступа к основным разделами мультимедийной системы. За доплату доступны адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и широкоугольная (180 градусов) камера заднего вида. Базовый объём багажника — 350 л.

Цены на новую Мокку пока не объявлены, но для нас они представляют лишь умозрительный интерес, поскольку решение о поставках нового паркетника в Россию пока не принято.

кроссовер электромобиль новинки Opel Opel Mokka

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых... 186 2 1 24.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Не меняется, но все равно продается: гид по покупке Volkswagen Polo Многие марки имеют в своей гамме модели, специально разработанные для региональных рынков. Volkswagen – не исключение: концерн имеет мощнейшее подразделение в Южной Америке и довольно широку... 497 0 1 24.06.2020
Статьи / Беспилотные авто А на крыше ведро за 40 тысяч фунтов: зачем Nissan делает беспилотники? Google забросил свою автономную «черепаху» ещё несколько лет назад. В PSA ограничили перспективы развития беспилотных функций на легковых машинах уровнем Level 3 (то есть на середине по клас... 253 0 2 23.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31110 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29077 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28810 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings