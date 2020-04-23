Toyota Yaris Cross хочет объехать европейских конкурентов на полном приводе

Компания Toyota представила субкомпактный кроссовер Yaris Cross для европейского рынка, который будут собирать во Франции. Старт продаж намечен на середину 2021 года.

Десять лет назад Toyota уже пыталась штурмовать европейский сегмент субкомпактных кроссоверов моделью Urban Cruiser, но спрос оказался мизерным — за шесть лет (с 2009 по 2015) продано менее 45 тысяч экземпляров. И вот вторая попытка: Yaris Cross — это не кросс-версия хэтчбека Yaris последнего поколения, как можно было бы подумать, глядя на название, а достаточно обособленная модель, хотя и созданная на той же модульной платформе GA-B.

Yaris Cross должен дать бой таким популярный паркетниака, как Renault Captur и Volkswagen T-Roc (в прошлом году в Европе продано 222 540 и 207 976 шт. соотвественно), у которых, как известно, нет полного привода. Считается, что в Европе с её достаточно мягким климатом и хорошими дорогами полный привод ни к чему, и даже при наличии такой опции покупатели выбирают её редко. Но у Yaris Cross полный привод всё-таки будет, и его конфигурация выбрана очень грамотно.



В отличие от хот-хэтча GR Yaris с механическим приводом задних колёс Yaris Cross имеет на задней оси электромотор с очень скромной максимальной мощностью 3,9 кВт (5,3 л.с.), но с достаточно внушительным максимальным крутящим моментом в 52 Нм — этого достаточно, чтобы помочь машине уверенно тронуться с места на скользкой дороге и более уверенно контролировать её поведение, а большего и не требуется — просто, компактно, экологично.



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Электропривод задних колёс в комбинации с независимой двухрычажной подвеской будет предлагаться в виде опции к безальтернативной для Европы гибридной силовой установке, состоящей и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» M15A (91 л.с., 120 Нм), электромотора (80 л.с., 141 Нм), электромеханического вариатора и литий-ионной батареи ёмкостью 4,3 А·ч (расположена под задним сиденьем). Максимальная совокупная мощность силовой установки — 116 л.с. Динамические характеристики пока не объявлены. В Японии, к слову, Yaris Cross будет доступен и без гибридного довеска, то есть с мотором 1.5 и передним приводом, а коробка передач в этом случае — 6МКП либо CVT.



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Колёсная база у Yaris Cross такая же, как у хэтчбека — 2560 мм, но габаритная длина за счёт увеличенных свесов выросла на 240 мм до 4180 мм. Ширина — 1765 мм (+20 мм), высота — 1560 мм (+90 мм). Дорожный просвет по сравнению с обычным Ярисом вырос на 30 мм до 165 мм.



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Интерьер практически полностью позаимствован у хэтчбека, из очевидных отличий отметим лишь оригинальное оформление щитка приборов и по умолчанию разделённое в пропорции 40:20:40 заднее сиденье. Объём багажника пока не указан, зато обещан электропривод пятой двери, регулируемый по высоте двухстворчатый пол и ремешки с крючками для фиксации груза.



Актуальное семейство Yaris в сборе

Завод Toyota в пригороде французского города Валансьен готов выпускать по 150 тысяч кроссоверов в год, но не очень понятно, почему старт продаж отложен до середины следующего года, ведь хэтчбек Yaris завод уже гонит на всю катушку — в прошлом году в Европе продано 211 216 шт.



У японских дилеров Yaris Cross появится намного раньше — осенью этого года. Планы по выходу Yaris Cross на рынки США и России пока не раскрыты.