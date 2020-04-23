Toyota Yaris Cross хочет объехать европейских конкурентов на полном приводе

Десять лет назад Toyota уже пыталась штурмовать европейский сегмент субкомпактных кроссоверов моделью Urban Cruiser, но спрос оказался мизерным — за шесть лет (с 2009 по 2015) продано менее 45 тысяч экземпляров. И вот вторая попытка: Yaris Cross — это не кросс-версия хэтчбека Yaris последнего поколения, как можно было бы подумать, глядя на название, а достаточно обособленная модель, хотя и созданная на той же модульной платформе GA-B.
Yaris Cross должен дать бой таким популярный паркетниака, как Renault Captur и Volkswagen T-Roc (в прошлом году в Европе продано 222 540 и 207 976 шт. соотвественно), у которых, как известно, нет полного привода. Считается, что в Европе с её достаточно мягким климатом и хорошими дорогами полный привод ни к чему, и даже при наличии такой опции покупатели выбирают её редко. Но у Yaris Cross полный привод всё-таки будет, и его конфигурация выбрана очень грамотно.
В отличие от хот-хэтча GR Yaris с механическим приводом задних колёс Yaris Cross имеет на задней оси электромотор с очень скромной максимальной мощностью 3,9 кВт (5,3 л.с.), но с достаточно внушительным максимальным крутящим моментом в 52 Нм — этого достаточно, чтобы помочь машине уверенно тронуться с места на скользкой дороге и более уверенно контролировать её поведение, а большего и не требуется — просто, компактно, экологично.
Электропривод задних колёс в комбинации с независимой двухрычажной подвеской будет предлагаться в виде опции к безальтернативной для Европы гибридной силовой установке, состоящей и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» M15A (91 л.с., 120 Нм), электромотора (80 л.с., 141 Нм), электромеханического вариатора и литий-ионной батареи ёмкостью 4,3 А·ч (расположена под задним сиденьем). Максимальная совокупная мощность силовой установки — 116 л.с. Динамические характеристики пока не объявлены. В Японии, к слову, Yaris Cross будет доступен и без гибридного довеска, то есть с мотором 1.5 и передним приводом, а коробка передач в этом случае — 6МКП либо CVT.
Колёсная база у Yaris Cross такая же, как у хэтчбека — 2560 мм, но габаритная длина за счёт увеличенных свесов выросла на 240 мм до 4180 мм. Ширина — 1765 мм (+20 мм), высота — 1560 мм (+90 мм). Дорожный просвет по сравнению с обычным Ярисом вырос на 30 мм до 165 мм.
Интерьер практически полностью позаимствован у хэтчбека, из очевидных отличий отметим лишь оригинальное оформление щитка приборов и по умолчанию разделённое в пропорции 40:20:40 заднее сиденье. Объём багажника пока не указан, зато обещан электропривод пятой двери, регулируемый по высоте двухстворчатый пол и ремешки с крючками для фиксации груза.
Завод Toyota в пригороде французского города Валансьен готов выпускать по 150 тысяч кроссоверов в год, но не очень понятно, почему старт продаж отложен до середины следующего года, ведь хэтчбек Yaris завод уже гонит на всю катушку — в прошлом году в Европе продано 211 216 шт.
У японских дилеров Yaris Cross появится намного раньше — осенью этого года. Планы по выходу Yaris Cross на рынки США и России пока не раскрыты.
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Да кому этот полный привод в городе нужен, лучше пыж вон 3008 взять и бед не знать, да и качественней он будет по материалам, да и вообще)