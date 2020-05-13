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  • Opel Mokka со сменой поколений похудеет на 120 кг, станет азартнее и тише

Opel Mokka со сменой поколений похудеет на 120 кг, станет азартнее и тише

13.05.2020 111 1 0

Фирма Opel, входящая в состав французской Groupe PSA, проводит финальные доводочные испытания субкомпактного кроссовера Mokka второго поколения, который должен дать бой младшим паркетникам Volkswagen. Начало производства намечено на конец этого года.

 

В лучшие годы Mokka расходилась в Европе тиражом более 160 тысяч экземпляров, а в России в предкризисном 2014-м немецкий паркетник нашёл 22 763 покупателей, причём примерно 70% из них выбрали полноприводную модификацию со слабой (быстро перегревается), но всё же небесполезной на скользком покрытии межосевой муфтой.

Увы, Mokka первого поколения уже снята с производства, и марку Opel в сегменте субкомпактных SUV теперь единолично представляет Crossland X, построенный на старой французской платформе PF1 — в прошлом году он, по данным ресурса CarSalesBase, нашёл в Европе чуть менее 115 тысяч покупателей, что в два раза меньше, чем у лидировавшего в сегменте Renault Captur. А по итогам первого квартала 2020-го в лидеры сегмента вырвался Volkswagen T-Roc (39 885 шт.), затем следует Renault Captur (34 500 шт.), после него Volkswagen T-Cross (31 339 шт.). Результат Opel Crossland X — 26 335 шт. В общем, «старичку» нужна подмога, и она уже на подходе.

Пресс-служба Opel сегодня сообщила, что инженеры-испытатели «допилят» ездовые характеристики Мокки второго поколения уже к лету, после чего начнётся подготовка к производству, и к концу года новенькие кроссоверы начнут сходить с конвейера завода во французском городе Пуасси вместе с соплатформенными Peugeot 2008 и DS 3 Crossback.

Модульная французская «тележка» CMP гораздо легче и технологичнее джи-эмовской Gamma II, что лежит в основе «первой» Мокки: разработчики рапортуют о снижении снаряженной массы сразу на 120 кг при увеличении жёсткости кузова на кручение на 30% и обещают великолепный баланс комфорта и управляемости. Также разработчики сообщили, что существенно снизили уровень шума в салоне, хотя и не привели конкретных значений.

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При примерно тех же габаритах, что у Crossland X (длина 4,2 м), который останется в модельной гамме Opel, новая Mokka будет чуть дороже, азартнее и статуснее. Немецкий журнал auto motor und sport сообщает, что сразу на старте продаж в начале 2021 года будет доступна электрическая версия со 136-сильным мотором, батареей на 50 кВт·ч и запасом хода в 320 км на одной зарядке, что будет важным конкурентным преимуществом перед VW T-Roc и T-Cross (y них нет электрических модификаций). Бензиновая 1,2-литровая «турботройка» будет предлагаться в вариантах на 100, 130 и 150 л.с. 1,5-литровый турбодизель под капотом Мокки будет выдавать 100 либо 130 л.с. Наиболее мощные версии с ДВС пойдут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin, но привод, к большому сожалению российских поклонников Opel, будет только передний. Для успеха в Европе полный привод вроде бы не нужен, однако ж новейший Toyota Yaris Cross, разработанный специально для этого рынка, его всё же имеет.

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О пропорциях кузова новой Мокки можно составить представление по свежей дозе фирменных фотографий с доводочных испытаний. Камуфляжная плёнка не позволяет оценить детали, но уже известно, что передок будет оформлен в стиле концепта Opel GT X Experimental образца 2018 года.

Opel GT X Experimental

О перспективах появления новой Мокки в России говорить пока преждевременно: из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, падения цен на нефть, риска обвала рубля и обнищания населения представительства зарубежных компаний в нашей стране пока могут выстроить долгосрочную стратегию.

кроссовер электромобиль новинки Opel Opel Mokka

 

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1 комментарий
13.05.2020 19:24
Bezerok

Прикольный малыш у них получился. Для города самое оно как по мне, а то монструозные кроссоверы уже надоели. Ждем у нас :)

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