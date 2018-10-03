Любовь к маленьким машинам и отсутствие прямой связи между размером автомобиля и его статусом - это те европейские ценности, которые нам понять сложно. Зато мы отлично гармонируем с европейцами в нашей общей страсти к кроссоверам, даже имеющим невеликие шансы выбраться из глубокой лужи. Поэтому наследник DS 3, превратившийся из трёхдверного купе в 5-дверный “кросс-хэтч”, вполне себе имеет перспективы на российском рынке. Ситроеновцы метят в премиальный сегмент, стремясь “отъесть” кусочек аудитории у немцев. Получится ли?

Рассуждать о внешности и искать параллели с другими моделями — дело святое. Кому-то в передней части померещится “эхо” Infiniti, другой усмотрит сзади копирование решений Maserati, третий обратит внимание на отдалённое сходство с Jaguar E-Pace. Мы оставим всё это без комментариев. Вот вам видео, судите сами, насколько DS 3 Crossback самобытен в своём экстерьере:

Обратим внимание на оптику: здесь матричные светодиодные фары, позволяющие, грубо говоря, ездить с дальним светом, не опасаясь ослепить встречных водителей. Опция не сказать что новая — Audi внедрили её ещё на прошлом поколении А8 — однако же крайне полезная и без сомнения являющаяся пропуском в премиум-мир.

Дверные ручки здесь выполнены “заподлицо” — как на Range Rover Velar. Вот только вместо английского электропривода, который является потенциальным поставщиком отказов, французы предпочли старую добрую механику — ручка “оттопыривается” по тычку пальца.

Как обычно, всё самое интересное и необычное у DS — внутри:

Фактура “ремешка часов” на креслах, с которой ситроеновские дизайнеры носятся уже десяток лет, никуда не делась. Кнопки, расположенные вдоль центральной консоли в “колонну” — тоже. Решения интересные и характерные, хотя скептик может припомнить, что такие клавиши мы уже видели в салоне старой Porsche Panamera…

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Вот что точно аутентично, так это “культ ромбиков”, в которые организованы кнопки и дефлекторы вентиляции. Вообще интерьер оставляет крайне благоприятное, по уровню отделки DS 3 Crossback вполне вписывается в желаемый маркетологами премиальный сегмент:

DS 3 Crossback, пусть и оставшись в В-классе, слегка вырос в сравнении с “дээской” прежнего поколения: тут 4,12 метра длины против 3,95. 17 сантиметров прироста и наличие дверей на втором ряду, впрочем, не добавили так уж много свободного места для задних пассажиров. Зато объём багажника вырос с 286 до 350 литров!

Теперь немного о технике. DS 3 Crossback построен на пока ещё новейшей платформе CMP (Common Modular Platform), также известной как EMP1. Вслед за ситроеновским “первенцем” на ней будут построены Peugeot 208 второго поколения, а также вся “грядка” малеьких Опелей: Adam, Corsa и Mokka и ряд моделей дружественного китайского Dongfeng.

Линейка бензиновых моторов будет ограничена турбированными 1.2-литровыми агрегатами серии PureTech (EB2DT) в форсировке на 100, 130 и 150 л.с. Останутся, вопреки наметившемуся тренду на отказ от тяжелого топлива, и дизели, представленные серией BlueHDi — 1.5-литровыми рядными четвёрками на 100 и 130 сил. Все моторы, разумеется, вписываются в стандарт Евро-6 и имеют сажевые фильтры (да, бензиновый тоже). Машины с традиционными силовыми агрегатами появятся в европейской продаже уже весной 2019 года.

Ну и куда в наши дни без «альтернативных» версий. Гибрид мы увидим только в 2022 году, по нему пока информации немного. Зато полностью электрический DS 3 Crossback E-Tense обещают «следующей зимой», то есть где-то на рубеже 2019-го и 2020-го. Мощность электромоторчика составит 136 л.с., а запас хода обещают до 300 км. Батарею на 50 киловатт-часов можно будет на 80% зарядить за 30 минут, а полностью — за 5-7 часов.

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Сведений о сроках выхода Кроссбека в России, а равно как и ценах, пока нет. Однако последние можно вообразить. Англичане говорят о цене в районе 20 тысяч фунтов, то есть 1.7 млн рублей. Хорошо бы, если б в этих границах цена и осталась, невзирая на дополнительные расходы на ГЛОНАСС, логистику и пошлины… Ибо за границе 2 миллионов начинается территория более крупных немецких кроссоверов вроде BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. С которыми вести борьбу одними лишь дизайнерскими решениями, даже выдающимися, будет непросто.