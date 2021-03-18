Новый Peugeot 308: старая платформа и более агрессивный, «львиный» дизайн

Компания Peugeot рассекретила компактный хэтчбек 308 нового поколения, который, по сути, оказался глубокой модернизацией предыдущего. В Европе продажи начнутся во второй половине этого года, а в России новый Peugeot 308 не появится.

Смена поколений у Peugeot 308 прошла по тому же сценарию, что у VW Golf полтора года назад: в техническом смысле ничего принципиально не изменилось, но визуальных отличий много, благодаря чему у потребителя возникает ощущение, что перед ним полностью новый автомобиль. 308-й сохранил модульную платформу EMP2, которая на легковых моделях не предполагает столь актуальных сейчас в Европе электрических версий — в лучшем случае plug-in гибридные, и именно они первыми поступят в продажу во втором полугодии, но традиционные бензиновые и дизельные версии тоже будут.

Plug-in гибридных версий две — Hybrid 180 e-EAT8 и Hybrid 225 e-EAT8, обе сделаны на основе бензиновой 1,6-литровой «турбочетвёрки» PureTech, только в первом случае она выдаёт максимальные 150 л.с. и 250 Нм, а во втором — 180 л.с. и 250 Нм. Всё остальное одинаковое: электромотор с отдачей в 81 кВт (110 л.с.) и 320 Нм вживлён в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, привод только передний. Максимальная совокупная отдача версии Hybrid 180 e-EAT8 составляет 180 л.с. и 360 Нм, версии Hybrid 225 e-EAT8 — 225 л.с. и 360 Нм.



Литий-ионная батарея ёмкостью 12,4 кВт·ч расположена под полом багажника и съедает часть его объёма. У гибридных версий багажник вмещает 361 л, у бензиновых и дизельных — 412 л плюс 28-литровая ниша под полом. Полного заряда батареи хватает на 59-60 км пробега по циклу WLTP с выключенным ДВС. Время зарядки от 32-амперного терминала мощностью 7,4 кВт — 1 час 55 минут.



Чисто бензиновые версии — это 3-цилиндровый 1,2-литровый турбомотор PureTech с отдачей в 110 либо 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Для 130-сильной версии можно заказать 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Мочевинный 1,5-литровый дизель BlueHdi будет предлагаться только в 130-сильном исполнении в паре с «механикой» либо «автоматом». Объём топливного бака у бензиновых и дизельных версий — 52 л, у гибридных — 40 л (часть его объёма «съел» блок силовой электроники).



Не исключено, что в будущем у Peugeot 308 появится спортивная версия — скорее всего, гибридная. Кузов универсал будет точно, его презентация ещё впереди.

При смене поколений колёсная база хэтчбека Peugeot 308 увеличилась на 55 мм до 2675 мм, габаритная длина выросла на 11 мм до 4367 мм, а высота уменьшилась на 20 мм до 1444 мм. Вкупе с увеличившимся углом наклона лобового стекла новые размеры сделали облик машины более стремительным, чем у предшественника. Вся прибавка в колёсной базе пошла на пользу задним пассажирам — места в ногах стало больше.



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Peugeot 308 первым примерил новую фирменную эмблему с головой льва на щите, в неё встроен радар адаптивного круиз-контроля, который на дорогих версиях работает вплоть до полной остановки и умеет совершать обгоны. Оснащение электронными ассистентами водителя явно сделано с прицелом на высший рейтинг Euro NCAP: предусмотрены мониторинг усталости водителя, камеры кругового обзора, система распознавания велосипедистов и пешеходов, автоматическая регулировка скорости в поворотах, продвинутая система распознавания дорожных знаков и проч.



Разработчики сообщают, что кузов Peugeot 308 стал жёстче за счёт увеличения количества клеевых соединений, но не говорят, насколько именно. Стёкла стали толще ради лучшей шумоизоляции, лобовое теперь снабжено обогревом.

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Архитектура салона с маленьким рулём и щитком приборов над ним сохранилась, но все элементы новые. Сам щиток в дорогих версиях полностью виртуальный, 10-дюймовый с 3D-эффектом. Экран мультимедийной системы — также 10-дюймовый. Селектор АКП, как теперь модно, уменьшился до размера USB-флешки. Блок микроклимата частично сохранил физические клавиши. Совокупный объём ниш для хранения вещей в салона составляет 34 л. Топовая 690-ваттная аудиосистема с 10 громкоговорителями — от Focal, но за обработку музыкального тракта отвечает процессор Arkamys.



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Смена поколений должна переместить Peugeot 308 из середняков в лидеры европейского С-сегмента: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, модель привлекла 90 324 европейцев, на 36% меньше, чем в 2019-м, тогда как в 2015-м, после того как 308-й получил титул «Европейский автомобиль года 2014», было продано 213 764 шт. Для сравнения скажем, что VW Golf в прошлом году разошёлся в Европе тиражом 285 013 шт. (-31%), Skoda Octavia — 180 902 шт. (-17%), Ford Focus — 173 853 шт. (-23%).



С российского рынка Peugeot 308 ушёл в 2018 году, когда были реализованы последние 16 экземпляров. Даже в «тучном» докризисном 2014 году модель нашла в нашей стране лишь 654 покупателя. Понятно, что сегодня перспектив у Peugeot 308 в России нет никаких, а потому и планов продавать новое поколение нет, о чём нам сообщили в представительстве французской марки.

