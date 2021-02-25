Новая эмблема Peugeot: льва опять лишили туловища и подняли на щит

Компания Peugeot, которой в этом году исполняется 211 лет, за свою историю официально десять раз меняла эмблему, хотя были и промежуточные более мелкие рестайлинги. Последняя смена состоялась в 2010 году, когда привычную фигуру льва в профиль, вставшего на задние лапы, слегка упростили и визуально объединили ему левые конечности, из-за чего образ получился каким-то неестественным, но тем не менее дожил до сегодняшнего дня. До этого были лев на стреле, лев в колесе и лев, стоящий на утёсе и смотрящий вправо. На щит льва в полный рост впервые поместили в 1936 году, в 1960-м на щите оставили только голову, потом была голова без щита, потом опять лев в полный рост на задних лапах.

Слева эмблема Peugeot 1960 года, справа — 2021 года.

По сути, новая эмблема — это слега перерисованный вариант 1960 года, но с более чёткой векторной графикой и современным шрифтом. Надпись Peugeot тоже стала более современной и лаконичной, она будет сопровождать эмблему на зданиях дилерских центров Peugeot, фирменных документах и сувенирной продукции — подрядчики радостно потирают руки в ожидании щедрых заказов на полное корпоративное переоформление.



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Под смену эмблемы подведена довольно-таки пространная и противоречивая идеология: с одной стороны щит «говорит о статусе владельца, крепких традициях, богатой истории фамилии», а с другой апеллирует к мультикультурализму (в Европе без этого сейчас никак) и людям, которые «не ищут власти или денег – они стремятся к тому, чтобы каждая минута их жизни была наполнена смыслом». Если они будут искать смыслы вместо денег, то за какие средства купят прекрасные автомобили Peugeot будущего?



Что до ближайших премьер, то первым новую эмблему получит Peugeot 308 следующего поколения, разработка которого уже завершена. В его основе лежит модернизированная платформа EMP2, то есть новый Peugeot 308 станет ближайшим родственником дебютировавшего в начале этого месяца премиального хэтчбека DS 4 второй генерации. Полностью электрической версии, скорее всего не будет — она ожидается через поколение, когда все компактные модели корпорации Stellantis переедут на модульную платформу eVMP, рассчитанную преимущественно на электромобили.

