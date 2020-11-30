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Peugeot 308 следующего поколения: новые изображения

30.11.2020 205 1 0

Недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии французского хэтчбека, приоткрывающие новые детали внешности будущей новинки. Интернет-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть автомобиль.

 

Пежо 308 нынешнего (второго по счёту) поколения было представлено в 2013 году на Франкфуртском автосалоне. Кстати, он стал обладателем титула «Европейский автомобиль года-2014». С 2017-го производится рестайлинговая версия хэтчбека, а в скором времени ожидается появление полностью новой модели. В середине сентября мы опубликовали наши первые рендеры 308-го, сейчас же у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность автомобиля благодаря свежим шпионским фотографиям. Передняя часть будет выполнена в актуальном стиле бренда, фары будут визуально объединены с решёткой радиатора. Сама же решётка станет заметно крупнее по высоте по сравнению с нынешней модель. Фары получат длинные светодиодные «клыки» габаритных огней, как и на других новинках Peugeot.

Боковины интересны, прежде всего, глубокой выштамповкой вдоль поясной линии, которая проходит от фар до фонарей и «исчезает» в районе центральной стойки кузова. Хэтчбек получит узкие горизонтальные фонари, которые будут визуально объединены контрастной декоративной вставкой с буквенным обозначением бренда на ней. Задняя оптика при этом будет заметно отличаться от других новинок Пежо за счёт горизонтальных светодиодных элементов, в то время как у остальных моделей они расположены вертикально.

Новинка будет построена на модернизированной платформе EMP2, ожидается увеличение габаритов кузова, благодаря которым станет больше места в салоне и багажнике. Автомобиль получит широкую гамму моторов, одной из самых интересных модификаций может стать гибридная версия GTi с полным приводом и мощностью около 300 л.с.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Peugeot 308
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Нынешний Peugeot 308
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Нынешний Peugeot 308
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Сегодня в России нынешний Peugeot 308 официально не продаётся, однако можно приобрести седан 408, сделанный на базе хэтчбека предыдущего поколения. Его минимальная стоимость составляет 1 199 000 рублей (1.6 МТ, 115 л.с.). Самая дорогая версия со 150-сильным мотором и «автоматом» обойдётся в 1 399 000 рублей. Основу же легкового модельного ряда Пежо составляют кроссоверы 3008 (от 2 009 000 руб.) и 5008 (от 2 329 000 руб.). 

Напомним, ранее мы опубликовали гид по покупке Пежо 308 первого поколения.         

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1 комментарий
30.11.2020 21:04
Papirus (@sc_1968)

Были времена, когда 308й мог купить менеджер среднего звена, вместо банального Фокуса. Сейчас воткнут 3 цилиндра с турбиной и ценник от Тигуана. 16 лет ездил на Пежо. Больше там смотреть не на что

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