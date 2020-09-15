Пежо 308 нынешнего (второго по счёту) поколения был представлен в 2013 году. Спустя четыре года модель пережила рестайлинг, теперь же на очереди полностью новый автомобиль. Судя по шпионским фотографиям, хэтчбек сохранит знакомые пропорции, при этом он получит иную переднюю часть, сделанную в стиле других новинок марки, среди которых компактный 208, представленный в прошлом году, и среднеразмерный 508. Таким образом, фары станут чуть более узкими и будут визуально объединены с решёткой радиатора. Наверняка 308-й получит и характерные вертикальные светодиодные ходовые огни.

Форма бокового остекления нового поколения очень схожа с нынешним, при этом подоконная линия будет расположена чуть выше. Если у актуального 308-го подштамповка проходит вдоль дверных ручек, то у нового она расположится над ручками. Хэтчбек весьма существенно изменится сзади: ниша номерного знака переместится с крышки багажника на бампер, а горизонтальные фонари, скорее всего, сделают в стиле других новых моделей Peugeot, то есть они будут объединены контрастной чёрной вставкой.

Новый Peugeot 308 будет построен на модернизированной версии платформы EMP2 концерна PSA (в нынешнем виде эта платформа дебютировала вместе с актуальным 308-м в 2013 году). Ожидается появление plug-in гибридных модификаций, а также «заряженной» версии, оснащённой 200-сильной «турбочетвёркой» 1.6 PureTech и двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Совокупная отдача составит 300 л.с. Помимо хэтчбека и универсала в гамме модели может также появиться кросс-версия.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Peugeot 308 1 / 2 Нынешний Peugeot 308 2 / 2

Сегодня в России нынешний Peugeot 308 официально не представлен, при этом можно приобрести седан 408, сделанный на базе хэтчбека предыдущего поколения. Его стартовая стоимость составляет 1 149 000 рублей (1.6, 115 л.с., «механика»). Вариант с автоматической коробкой передач обойдётся минимум в 1 236 000 руб. Кроме того, французский бренд в нашей стране представлен кроссоверами 3008 (от 1 909 000 рублей) и 5008 (от 2 229 000 рублей).

Кстати, в начале сентября состоялась официальная премьера обновлённых 3008 и 5008.