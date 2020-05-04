У Peugeot 308 следующего поколения будет «горячая» версия с трёхмоторной установкой

Ожидается, что французы представят модель новой генерации в конце следующего года, а в продажу она поступит в начале 2022-го.

Французская компания Peugeot выпускает актуальное второе поколение с 2013 года, обновление хэтчбек и универсал пережили в 2017-ом. Однако продажи автомобилей всё равно снижаются с 2015 года: по его итогам на европейском рынке было реализовано 213 764 машины, тогда как за весь прошлый год модель разошлась тиражом 141 060 единиц. Только за последний год 308-ой потерял 8,2%. Несмотря на это, в Пежо не торопятся с новым поколением: премьера намечена ориентировочно на конец 2021 года.



На фото: актуальный хэтчбек Peugeot 308

В конце прошлого года сообщалось о том, что Peugeot 308 нового поколения будет не только хэтчбеком и универсалом (седан в расчёт брать не будем, ведь он продаётся только в Китае), но и кроссовером. Предполагается, что полноценным SUV модель не станет, скорее всего, это будет кросс-версия (или кросс-версии обеих «пятидверок») с защитным обвесом по периметру, рейлингами на крыше и увеличенным дорожным просветом.



Эту информацию подтверждает британский Autocar со ссылкой на главу Peugeot Жана-Филиппа Импарато. Он отметил, что между нынешними «пятидверками» 308 и кроссовером 3008 достаточно большая разница, которая, судя по всему, вполне позволит добавить между ними небольшой паркетник в виде кросс-версии 308-го. Кроме того, топ-менеджер напомнил о том, что у DS (бренд тоже принадлежит группе Peugeot-Citroen), в конце текущего года появится модель в двух вариантах кузова – она составит конкуренцию Mercedes-Benz A-Class и GLA.



В основу нового Peugeot 308 ляжет обновлённая версия платформы EMP2 (её дебют состоялся в 2013 году на актуальном 308-ом). Ожидается, что у модели следующей генерации, как и сейчас, будут бензиновые и дизельные версии, кроме того, в дальнейшем не исключено появление и чисто электрических вариантов.

Помимо этого, по данным издания, у следующего 308-го будет «заряженная» версия с приставкой PSE (Peugeot Sport Engineered) к названию (прибавку GTi оставили для 208-го). Это подразделение было сформировано недавно, оно отвечает за «горячие» модификации автомобилей марки. Кстати, первым такую прибавку PSE получит «подогретый» 508-ой, премьера должна состояться ближайшей осенью.



На фото: актуальный универсал Peugeot 308 1 / 2 На фото: актуальный универсал Peugeot 308 2 / 2

По предварительным данным, Peugeot 308 PSE получит такую же гибридную силовую установку, как у 3008 PHEV. В её основе 200-сильная «турбочетвёрка» PureTech объёмом 1,6 литра со стартер-генератором. Также она включает в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная отдача системы составляет 300 л.с.

У гибридного кроссовера 3008 на разгон с места до «сотни» уходит 6,5 секунды. Литий-ионная батарея располагается под задним рядом сидений, её ёмкость составляет 13,2 кВт*ч. Запас хода в чисто электрическом режиме равен 50 км (расчёт вели по циклу WLTP). Подробности о «начинке» и динамических характеристиках «горячей» версии следующего 308-го раскроют позже.



Старт продаж «третьего» Peugeot 308 намечен на начало 2022 года. Информации о ценах, даже ориентировочных, пока нет. В Европе актуальный хэтчбек 308 можно купить минимум за 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,64 млн рублей по текущему курсу), а универсал – за 20 850 евро (1,71 млн рублей).

