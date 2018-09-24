Компания Peugeot расширила линейку версий «паркетника» с индексом 3008, а также семейства 508 второго поколения. В продажу новинки поступят в следующем году.

24 Сен Полный привод и 300 л.с.: Peugeot 3008 получил то, что так и не досталось флагману Citroen

Кроссовер Peugeot 3008 обзавёлся полным приводом, однако такая версия предусмотрена только для гибрида – так же было и с «паркетником» предыдущей генерации. Как и предшественник, новый кросс имеет приставку Hybrid4. Но если первый 3008-й был дизель-электрическим гибридом и без возможности подзарядки от электросети, то в состав установки кросса второго поколения вошли бензиновый двигатель и два электромотора, плюс модель, как уже догадался читатель, можно будет заряжать от розетки.

Под капотом нового Peugeot 3008 Hybrid4 установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech мощностью 200 л.с. со стартер-генератором и модернизированной системой охлаждения (что именно изменили – в компании не раскрыли). Мотор совмещен с восьмиступенчатым «автоматом» e-EAT8 ((Electric Efficient Automatic Transmission), у которого гидротрансформатор заменили на многодисковое сцепление «мокрого» типа. За ним размещен 110-сильный электродвигатель, такой же мотор установили и на задней оси (плюс инвертор и редуктор), для чего стандартную полузависимую подвеску поменяли на многорычажку от кроссовера DS 7 Crossback. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 13,2 кВт*ч расположен под задним диваном, так что на объем багажника батарея не повлияла.

Совокупная мощность нового Peugeot 3008 Hybrid4 – 300 л.с. (у предшественника — 200 л.с.). Полноприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 6,5 секунды, только на электричестве автомобиль сможет проехать 50 км (по методике WLTP). Максимальная скорость в электрическом режиме составит 135 км/ч (если скорость выше, то подключается ДВС). Вообще предусмотрено четыре режима: помимо чисто электрического, это еще универсальный Hybrid, Sport (максимальная отдача) и 4WD.

На «заправку» аккумулятора от базового зарядного устройства (3,3 кВт, 8 A) уйдет семь часов, при использовании блока Wallbox (6,6 кВт, 32 A, опция) – примерно полтора часа. Также у кроссовера есть функция e-Save, которая позволяет «зарезервировать» запас электроэнергии (10 км, 20 км или полный заряд батареи). Паспортный расход топлива гибрида – 2,1 л/100 км.

Peugeot 3008 Hybrid4 выйдет на европейский рынок осенью 2019 года. Полноприводный кроссовер предложат только в версии GT, среди ее особенностей – отделка салона алькантарой и декоративными элементами из натурального дерева. В списке оборудования такого кроссовера также значатся адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система удержания в полосе движения.

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Позже в продаже появится переднеприводный гибридный Peugeot 3008 с чуть иной установкой (называется просто Hybrid), идентичной той, что будет устанавливаться на флагманский «паркетник» Citroen – C5 Aircross. Та же установка досталась и семейству Peugeot 508 нового поколения – лифтбеку и универсалу. В ее состав вошли 180-сильная «турбочетверка» 1.6 PureTech, 110-сильный электродвигатель (электромотор тут один), батарея ёмкостью 11,8 кВт*ч и «автомат» e-EAT8. Суммарная мощность переднеприводной установки – 225 л.с. У таких машин аккумулятор тоже установлен под задним диваном, пробег на электротяге – 40 км вместо пятидесяти. Peugeot 508 Hybrid также имеет четыре режима движения, но вместо 4WD появился режим Comfort – при его активации установка работает максимально мягко. Переднеприводные гибридные лифтбек и универсал Peugeot также должны добраться до «старосветских» дилеров к концу 2019-го.

Публичная премьера гибридов Peugeot 3008 и 508 состоится в рамках Парижского автосалона, который откроется в начале октября. Там же покажут и кросс Citroen C5 Aircross PHEV, причем последний будет представлен лишь в виде концепта – серийный гибрид Ситроен увидит свет в 2020 году. Кстати, ранее предполагалось, что C5 Aircross тоже получит полный привод и 300-сильную установку, но пока для этой модели анонсирована только 225-сильная переднеприводная версия. Не исключено, что флагман Citroen обзаведется тем же «набором», что и Peugeot 3008 Hybrid4, но позже. Появление гибридов концерна PSA в России пока под вопросом.