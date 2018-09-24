Полный привод и 300 л.с.: Peugeot 3008 получил то, что так и не досталось флагману Citroen

Полный привод и 300 л.с.: Peugeot 3008 получил то, что так и не досталось флагману Citroen

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Компания Peugeot расширила линейку версий «паркетника» с индексом 3008, а также семейства 508 второго поколения. В продажу новинки поступят в следующем году.

Кроссовер Peugeot 3008 обзавёлся полным приводом, однако такая версия предусмотрена только для гибрида – так же было и с «паркетником» предыдущей генерации. Как и предшественник, новый кросс имеет приставку Hybrid4. Но если первый 3008-й был дизель-электрическим гибридом и без возможности подзарядки от электросети, то в состав установки кросса второго поколения вошли бензиновый двигатель и два электромотора, плюс модель, как уже догадался читатель, можно будет заряжать от розетки.

Peugeot 3008 Hybrid4

Peugeot 3008 Hybrid4

Под капотом нового Peugeot 3008 Hybrid4 установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech мощностью 200 л.с. со стартер-генератором и модернизированной системой охлаждения (что именно изменили – в компании не раскрыли). Мотор совмещен с восьмиступенчатым «автоматом» e-EAT8 ((Electric Efficient Automatic Transmission), у которого гидротрансформатор заменили на многодисковое сцепление «мокрого» типа. За ним размещен 110-сильный электродвигатель, такой же мотор установили и на задней оси (плюс инвертор и редуктор), для чего стандартную полузависимую подвеску поменяли на многорычажку от кроссовера DS 7 Crossback. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 13,2 кВт*ч расположен под задним диваном, так что на объем багажника батарея не повлияла.

Peugeot 3008 Hybrid4

Peugeot 3008 Hybrid4

Совокупная мощность нового Peugeot 3008 Hybrid4 – 300 л.с. (у предшественника — 200 л.с.). Полноприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 6,5 секунды, только на электричестве автомобиль сможет проехать 50 км (по методике WLTP). Максимальная скорость в электрическом режиме составит 135 км/ч (если скорость выше, то подключается ДВС). Вообще предусмотрено четыре режима: помимо чисто электрического, это еще универсальный Hybrid, Sport (максимальная отдача) и 4WD.

Peugeot 3008 Hybrid4

Peugeot 3008 Hybrid4

На «заправку» аккумулятора от базового зарядного устройства (3,3 кВт, 8 A) уйдет семь часов, при использовании блока Wallbox (6,6 кВт, 32 A, опция) – примерно полтора часа. Также у кроссовера есть функция e-Save, которая позволяет «зарезервировать» запас электроэнергии (10 км, 20 км или полный заряд батареи). Паспортный расход топлива гибрида – 2,1 л/100 км.

Peugeot 3008 Hybrid4 выйдет на европейский рынок осенью 2019 года. Полноприводный кроссовер предложат только в версии GT, среди ее особенностей – отделка салона алькантарой и декоративными элементами из натурального дерева. В списке оборудования такого кроссовера также значатся адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система удержания в полосе движения.

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Peugeot 508 Hybrid
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Peugeot 508 Hybrid
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Peugeot 508 Hybrid
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Peugeot 508 Hybrid
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Peugeot 508 SW Hybrid
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Peugeot 508 SW Hybrid

Позже в продаже появится переднеприводный гибридный Peugeot 3008 с чуть иной установкой (называется просто Hybrid), идентичной той, что будет устанавливаться на флагманский «паркетник» Citroen – C5 Aircross. Та же установка досталась и семейству Peugeot 508 нового поколения – лифтбеку и универсалу. В ее состав вошли 180-сильная «турбочетверка» 1.6 PureTech, 110-сильный электродвигатель (электромотор тут один), батарея ёмкостью 11,8 кВт*ч и «автомат» e-EAT8. Суммарная мощность переднеприводной установки – 225 л.с. У таких машин аккумулятор тоже установлен под задним диваном, пробег на электротяге – 40 км вместо пятидесяти. Peugeot 508 Hybrid также имеет четыре режима движения, но вместо 4WD появился режим Comfort – при его активации установка работает максимально мягко. Переднеприводные гибридные лифтбек и универсал Peugeot также должны добраться до «старосветских» дилеров к концу 2019-го.

peugeot_508_hybrid_1

Публичная премьера гибридов Peugeot 3008 и 508 состоится в рамках Парижского автосалона, который откроется в начале октября. Там же покажут и кросс Citroen C5 Aircross PHEV, причем последний будет представлен лишь в виде концепта – серийный гибрид Ситроен увидит свет в 2020 году. Кстати, ранее предполагалось, что C5 Aircross тоже получит полный привод и 300-сильную установку, но пока для этой модели анонсирована только 225-сильная переднеприводная версия. Не исключено, что флагман Citroen обзаведется тем же «набором», что и Peugeot 3008 Hybrid4, но позже. Появление гибридов концерна PSA в России пока под вопросом.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , гибридные кроссоверы , гибриды , кроссоверы , французская иномарка , французские автомобили , 3008 , 508 , Peugeot
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