Citroen C5 Aircross: гибрид будет, а полного привода — нет

Фирма Citroen рассказала о новинках, которые планирует показать в октябре на Парижском автосалоне. Главные из них — это plug-in гибридная версия флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross и в очередной раз обновленный C4 Cactus.

Созданный на модульной платформе EMP2 среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross был впервые представлен весной прошлого года в Китае, и тогда производитель заявил, что в будущем модель получит полноприводную plug-in гибридную модификацию с запасом хода на электротяге около 60 км. Предполагалось, что у этой версии будет два электромотора, а совокупная мощность силовой установки составит 300 л.с.

Теперь же ситроеновская пресс-служба сообщила, что у гибридного C5 Aircross будет всего один электромотор мощностью 80 кВт (109 л.с), и установят его между бензиновой «турбочетверкой» 1.6 THP (180 л.с.) и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin, а привод останется исключительно передним. Совокупная мощность силовой установки упала до 225 л.с., безвыхлопной пробег на одной зарядке — до 50 км (при условии, что скорость движения не выше 130 км/ч, иначе автоматически активируется гибридный режим). Литий-ионная батарея емкостью 13,2 кВт∙ч полностью заряжается от стандартной розетки за 8 часов, от экспресс-терминала с 32-амперным током — за 1 час 40 минут.

В Париж гибридный Citroen C5 Aircross приедет в статусе концепта, но производитель обещает вывести на рынок серийную версию в начале 2020 года. Понятно, что для европейцев потеря полного привода — не критична, а для России, где Citroen также планирует продавать C5 Aircross, лишние ведущие колеса не помешали бы. Впрочем, если французы и решаться привезти к нам гибрид, то ясно, что даже с полным приводом его продажи будут гомеопатическими — слишком дорого!

О ключевых особенностях европейской версии кроссовера Citroen C5 Aircross и ее отличиях от китайской Колёса.ру подробно рассказывали в мае этого года. Производитель называет C5 Aircross самым комфортным кроссовером в своем классе — благодаря двухтрубным амортизаторам с гидравлическими буферами отбоя и сжатия и мягким сиденьям, которые могут подстраиваться под фигуру конкретного человека.

Также в Париже состоится премьера обновленного «ультракомфортного хэчтбека» C4 Cactus. Любопытно, что эту модель уже обновляли в прошлом году: тогда C4 Cactus для Европы превратился из кроссовера в хэтчбек, то есть его репозиционировали, а летом этого года — снова стал кроссовером, правда, только в странах Южной Америки… Главная интрига очередного рестайлинга — получит ли европейский C4 Cactus южноамериканские задние двери с нормальными опускающими стеклами вместо «откидушек», о которые автомобильные журналисты сломали немало копий.

Разумеется, будут на стенде Ситроена и другие любопытные новинки более мелкого розлива — всевозможные модные спецверсии, особенно актуальные на парижской выставке, но о них мы расскажем (и покажем) уже по факту дебюта.