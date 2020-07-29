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Новая платформа Groupe PSA: полный привод и до 650 км на одной зарядке

29.07.2020 107 0 0

Модульная «тележка» eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) ляжет в основу компактных и среднеразмерных моделей принадлежащих Groupe PSA брендов (Citroen, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall). Первые созданные на eVMP новинки увидят свет в 2023 году.

 

Коронавирус и коронакризис не привели к обнулению или хотя бы ослаблению экологической повестки в Европе, а потому автопроизводители, заинтересованные в этом очень ёмком с точки зрения продаж регионе, вынуждены налегать на электрификацию модельных линеек, чтобы не платить огромные штрафы за избыточные выбросы СО2.

Groupe PSA уже выпустила на рынок россыпь «электричек», но всех их (за исключением малютки Citroen Ami) объединяет относительно невысокая ёмкость батареи (50 кВт·ч) и платформа CMP с безальтернативным передним приводом.

Более крупная и более старая модульная платформа EMP2 позволяет выпускать полноприводные plug-in гибриды, но не чистые электромобили, а между тем в 2023 году в Европе перестанут действовать так называемые суперкредиты, выдаваемые производителям за plug-in гибриды (то есть модели, выбрасывающие менее 50 г СО2 на км) и позволяющие им продавать больше машин с традиционными силовыми установками (бензиновыми, дизельными и газовыми ДВС). То есть в 2023 году платформа EMP2 в значительной степени обесценится и ей на смену придёт анонсированная сегодня «тележка» eVMP.

Платформа eVMP также позволит выпускать гибридные модели (вероятно, без механической связи ДВС с колёсами, то есть последовательного типа) для рынков, где экологическая доктрина не так как остра, как в Европе, но всё же главное её назначение — это чистые электромобили. Батарея расположена в полу в пределах колёсной базы и входит в силовую структуру кузова. В зависимости от величины колёсной базы ёмкость батареи будет варьироваться от 60 до 100 кВт·ч, а запас хода по WLTP на одной зарядке — от 400 до 650 км.

Издание Automotive News в дополнение к официальному пресс-релизу сообщает, что мощность силовой установки будет достигать 250 кВт (340 л.с.), а привод может быть передним либо полным, хотя на единственной официальной картинке низкого качества, кажется, представлена всё-таки заднеприводная версия платформы. В принципе современные платформы такого типа позволяют реализовать любой тип привода, так что, возможно, никакой путаницы, нет, и на платформе eVMP мы увидим самый широкий спектр массовых и относительно доступных электромобилей.

Появление eVMP не означает мгновенный отказ от EMP2, то есть Groupe PSA будет постепенно, в течение нескольких лет, переходить от универсальных платформ к чисто электрическим. Даже весьма ещё свежая платформа CMP будет заменена на пока ещё не представленную электрическую eCMP. Соотвественно бензиновые и дизельные модели в Европе плавно сойдут на нет и уступят место «электричкам».

Что до совместного использования платформы eVMP в рамках альянса Stellantis, который вот-вот сформируют Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, то Карлос Таварес (будущий глава альянса) пока не готов в деталях комментировать эту тему, ожидая завершения слияния, но дал понять, что FCA непременно воспользуется преимуществами eVMP, то есть эта платформа может стать одной из самых массовых в Европе наравне с фольксвагеновской MEB.

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