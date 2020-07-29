Новая платформа Groupe PSA: полный привод и до 650 км на одной зарядке

Коронавирус и коронакризис не привели к обнулению или хотя бы ослаблению экологической повестки в Европе, а потому автопроизводители, заинтересованные в этом очень ёмком с точки зрения продаж регионе, вынуждены налегать на электрификацию модельных линеек, чтобы не платить огромные штрафы за избыточные выбросы СО 2 .

Groupe PSA уже выпустила на рынок россыпь «электричек», но всех их (за исключением малютки Citroen Ami) объединяет относительно невысокая ёмкость батареи (50 кВт·ч) и платформа CMP с безальтернативным передним приводом.

Более крупная и более старая модульная платформа EMP2 позволяет выпускать полноприводные plug-in гибриды, но не чистые электромобили, а между тем в 2023 году в Европе перестанут действовать так называемые суперкредиты, выдаваемые производителям за plug-in гибриды (то есть модели, выбрасывающие менее 50 г СО 2 на км) и позволяющие им продавать больше машин с традиционными силовыми установками (бензиновыми, дизельными и газовыми ДВС). То есть в 2023 году платформа EMP2 в значительной степени обесценится и ей на смену придёт анонсированная сегодня «тележка» eVMP.

Платформа eVMP также позволит выпускать гибридные модели (вероятно, без механической связи ДВС с колёсами, то есть последовательного типа) для рынков, где экологическая доктрина не так как остра, как в Европе, но всё же главное её назначение — это чистые электромобили. Батарея расположена в полу в пределах колёсной базы и входит в силовую структуру кузова. В зависимости от величины колёсной базы ёмкость батареи будет варьироваться от 60 до 100 кВт·ч, а запас хода по WLTP на одной зарядке — от 400 до 650 км.

Издание Automotive News в дополнение к официальному пресс-релизу сообщает, что мощность силовой установки будет достигать 250 кВт (340 л.с.), а привод может быть передним либо полным, хотя на единственной официальной картинке низкого качества, кажется, представлена всё-таки заднеприводная версия платформы. В принципе современные платформы такого типа позволяют реализовать любой тип привода, так что, возможно, никакой путаницы, нет, и на платформе eVMP мы увидим самый широкий спектр массовых и относительно доступных электромобилей.



Появление eVMP не означает мгновенный отказ от EMP2, то есть Groupe PSA будет постепенно, в течение нескольких лет, переходить от универсальных платформ к чисто электрическим. Даже весьма ещё свежая платформа CMP будет заменена на пока ещё не представленную электрическую eCMP. Соотвественно бензиновые и дизельные модели в Европе плавно сойдут на нет и уступят место «электричкам».

Что до совместного использования платформы eVMP в рамках альянса Stellantis, который вот-вот сформируют Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, то Карлос Таварес (будущий глава альянса) пока не готов в деталях комментировать эту тему, ожидая завершения слияния, но дал понять, что FCA непременно воспользуется преимуществами eVMP, то есть эта платформа может стать одной из самых массовых в Европе наравне с фольксвагеновской MEB.