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Для нового мирового автогиганта, созданного объединением FCA и PSA, выбрали название

16.07.2020 379 1 0

Очередной автомобильный альянс получит имя Stellantis. У брендов компаний, продолжающих слияние, останутся прежние имена.

 

Информация о том, что два крупных автомобильных концерна – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – намерены объединиться, просочилась в Сеть в конце октября 2019 года. Немногим позже стороны официально подтвердили планы, а в декабре подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. В результате слияния появится новая компания с равноправным участием двух партнёров, то есть акции поделят в соотношении 50:50. Теперь у будущего альянса появилось название – Stellantis.

В основу названия для альянса FCA и PSA легло слово «Stello», это глагол, который с латыни переводится, как «сиять звездами». Решение об имени для объединённой компании принималось на уровне высшего руководства концернов, кроме того, они наняли для консультации французскую рекламную фирму Publicis Groupe. Следующим шагом станет разработка отдельного фирменного знака для бренда Stellantis.

Новое название и логотип впоследствии будут использоваться только на корпоративном уровне, то есть в официальных документах, различных медийных кампаниях и т.д. Это значит, что на автомобилях новой эмблемы не появится. Стороны также отметили, что создание нового бренда не влияет на названия имеющихся на данный момент концернов, а также наименования всех входящих в них брендов.

Напомним, в составе нового автогиганта будут 14 автомобильных марок. Так, PSA Group привнесёт «в общий котёл» Citroen, DS, Peugeot, Opel и Vauxhall, а от FCA перейдут Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati и Ram. Пока неизвестно, все ли бренды «выживут» в ходе слияния.

На фото: логотип марки Peugeot

Ожидается, что процесс слияния будет полностью завершён в первом квартале 2021 года. Возглавит Stellantis нынешний президент PSA Карлос Таварес (назначен на первые пять лет), а Джон Элкан станет председателем правления, сейчас он занимает аналогичный пост в FCA. В совет помимо Карлоса Тавареса войдут ещё десять человек (по пять с каждой из сторон). Головной офис альянса будет располагаться в Голландии.

На фото: логотип марки Fiat

По планам сторон, в результате объединения будет создан новый автогигант, который займёт четвёртое место в мире по объёму продаж новых автомобилей, а также третье место – по размеру выручки. Отметим, эти расчёты приблизительные: они основаны на результатах 2018 года. Судя по ним, Stellantis сможет ежегодно продавать около 8,7 млн машин, а выручка будет равна примерно 170 млрд евро. Предполагается, что операционная прибыль единой компании превысит 11 млрд евро, а рентабельность – 6,6%. Хотя, скорее всего, нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса и её последствиями, внесёт свои коррективы в прогнозы автопроизводителей.

После объединения участники альянса смогут экономить на расходах порядка 3,7 млрд евро в год. Как сообщалось ранее, закрытия заводов не предусмотрено. Около 40% от указанной суммы компании намерены сэкономить за счёт использования общих платформ, семейств двигателей, а также за счёт совместной разработки новых технологий. Другие 40% станут заслугой оптимизации закупок, а оставшиеся 20% придутся на иные сферы (логистика, маркетинг и т.д.).

авторынок бизнес Peugeot Citroen Opel FIAT Jeep Chrysler

 

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1 комментарий
17.07.2020 08:23
Papirus (@sc_1968)

Интересно, девочки из маркетинга вообще пробовали это произнести?!

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