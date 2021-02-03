Новый DS 4 бросит вызов BMW 1 Series: бензин или дизель, есть гибрид, кросс тоже в строю

Французский хэтчбек сменил имидж и переехал на новую платформу. Брать будет не только дизайном, но и присущим премиальному сегменту оборудованием. На рынок модель выйдет уже в этом году.

«Первый» DS 4 дебютировал в 2010-м под маркой Citroen, он построен на «тележке» PF2, полноценные продажи стартовали в 2011-м. Через несколько лет модель пережила рестайлинг и перешла в гамму отпочковавшегося премиального бренда DS. Лучшим годом для хэтча в статусе «премиума», согласно статистике CarSalesBase, стал 2016-й: в Европе было реализовано чуть более 17 600 таких «пятидверок». Но, например, BMW 1 Series тогда же разошелся по Старому Свету тиражом в 132 000 экземпляров, а выбор на Audi A3 остановили почти 190 000 европейцев. В результате, в 2018-м «француза» сняли с производства, окончательно рынок он покинул в 2019 году. Теперь же DS 4 перерожден и у него есть все шансы переманить покупателей у «немцев».

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«Пятидверка» построена на модернизированной версии платформы EMP2 концерна PSA (ныне вместе с FCA он входит в альянс Stellantis). В DS утверждают, что более 70% компонентов «тележки» — новые. Среди особенностей – например, расширенное применение композитных материалов, плюс перенастроено рулевое управление. А еще следом за родственными паркетником DS 7 Crossback и седаном DS 9 хэтчбек получил подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, меняющими жесткость на основании данных, которые получены от камеры, сканирующей дорогу перед машиной.



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Новый DS 4 заметно крупнее предшественника, но ниже: длина равна 4400 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2675 мм. Габариты предыдущего хэтча: 4284/1810/1497 мм, расстояние между осями – 2612 мм. Объем багажника новинки – 430 литров против 385 л у модели первого поколения. К слову, грузовой отсек можно открыть «пинком», то есть проведя ногой под бампером.



В экстерьере «второго» DS 4 прослеживаются черты прошлогоднего концепта DS Aero Sport Lounge: у серийной «пятидверки» матричные фары (у них подвижный центральный модуль, который может поворачиваться в диапазоне 33,5 градуса) и L-образные ходовые огни, узкие фонари, длинный капот и «острые» грани на кузове, выдвижные ручки дверей (задние стекла в задних дверях – полноценные, тогда как у «первой» модели они не опускались).

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Также в строю осталась «внедорожная» версия, только если у предыдущего DS 4 в этом исполнении была «фамилия» Crossback, то теперь просто Cross. «Кроссовер» отличается сетчатой радиаторной решеткой, серебристыми и черными защитными накладками на бамперах, черными же окантовкой стекол и рейлингами на крыше. Кроме того, покупателям предложат модификацию Performance Line – тоже с декором черного цвета. Для модели предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.



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Внутри – виртуальная «приборка» и 10-дюймовый экран мультимедийной системы, к которому можно даже не прикасаться (хватит поднесенных к нему пальцев). Ну а тем, кому все равно неудобно, предлагается воспользоваться сенсорной панелью, расположенной на центральном тоннеле. Еще хэтчбек получил проекционный дисплей: создается иллюзия того, что необходимая информация «висит» над дорогой в четырех метрах перед машиной. Вместо привычного селектора коробки – маленький пульт, а центральные дефлекторы обдува «срослись» с блоком управления «климатом». Разумеется, салон отделан дорогими материалами, среди них – дерево, кожа Nappa, карбон и алькантара.



Также в арсенале хэтча значатся адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения (он может пойти на обгон по команде) и система ночного видения (в решетку встроена инфракрасная камера, она обнаруживает пешеходов и животных на расстоянии до 200 метров). Прерогатива DS 4 Cross – система помощи при спуске и режимы «Песок», «Снег» и «Грязь» у противобуксовочной системы.

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Перед презентацией, еще на стадии тизеров, в DS рассказывали лишь о подзаряжаемом гибриде с установкой E-Tense, однако «традиционные» версии у хэтча все же есть: бензиновая линейка представлена «турботройкой» 1.2 PureTech (130 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 PureTech (180 или 225 л.с.), вдобавок DS 4 можно будет купить с турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Все моторы сочетаются исключительно с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только передний. Что же касается гибрида, то такая «пятидверка» получила бензиновый двигатель 1.6 мощностью 180 л.с., 110-сильный электромотор и батарею емкостью 12,4 кВт*ч. Совокупная отдача – 225 л.с., только на электротяге DS 4 проедет 50 км (по циклу WLTP). У гибридного хэтча объем багажника составляет 390 литров.



На европейский рынок DS 4 нового поколения выйдет в четвертом квартале текущего года, цены еще не объявлены. В России продажи прежних моделей DS фактически свернули в 2019-м, хотя в том же году говорили о грядущем полноценном запуске бренда в нашей стране, отдельно от Citroen. Но местный сайт бренда жив, и на нем «висят» свежие седан DS 9, паркетники DS 3 Crossback и DS 7 Crossback. Правда, у них, скорее, ознакомительная миссия – ни цен, ни комплектаций, да и дилерские центры не указаны. Между тем, согласно статистике регистраций ГИБДД, предоставленной агентством «Автостат», в 2020-м в РФ на учет было поставлено 15 кроссоверов DS 7 Crossback, все – юридическими лицами. Видимо, то были образцы для дилеров. ОТТС на «семерку» выдали еще в 2018-м, а в 2019-м его продлили – оно действует до апреля 2022 года. Однако местное представительство PSA о перезапуске DS в нашей стране пока молчит.

