Новые Peugeot 308 и Opel Astra всё-таки станут электромобилями, чтобы дать бой VW ID.3

Несмотря на то, что обе компактные модели построены на не самой свежей платформе EMP2, у них будут не только plug-in гибридные, но и чисто электрические модификации. Правда, платформу ради них, вероятно, придётся всё-таки сменить.

Разработанная десять лет назад модульная платформа EMP2 не предполагала создание на ней электромобилей, хотя такие в конечном итоге появились в сегменте LCV. Но в фургонах и «каблучках» с одной стороны по сравнению с легковушками больше места для нештатного размещения тяговой АКБ, а с другой — не очень высокие требования по части технических характеристик: например, Opel Vivaro-e и Opel Combo-e обходятся электромотором мощностью 136 л.с., батареей ёмкостью 50 кВт·ч и могут проехать на одной зарядке менее 300 км.

Для легковых электромобилей, которые в перспективе должны полностью вытеснить аналоги с ДВС (правительство Евросоюза, во всяком случае, об этом мечтает), требуется и бόльшая мощность и бόльшая дальнобойность, но в рамках существующих платформ обеспечить её, судя по всему, невозможно. Даже новый Citroen C4, который позиционируется как компактная модель и построен на более современной модульной платформе CMP, в электрической версии предлагает те же 136 л.с. мощности и 50 кВт·ч ёмкости.

Руководство концерна Stellantis хочет сделать из новых Peugeot 308 и Opel Astra полноценных конкурентов набирающему популярность немецкому хэтчбеку Volkswagen ID.3, а значит электрическую часть придётся серьёзно улучшать. Новый Peugeot 308 дебютировал в марте в двух plug-in гибридных версиях, технически идентичная новая Astra ожидается ближе к осени. Сразу после дебюта 308-го во французских СМИ поползли слухи о том, что модель нового поколения всё-таки станет электромобилем. Вчера издание Automotive News Europe подтвердило эту информацию со ссылкой на представителя Peugeot. Электрический Peugeot 308 выйдет на рынок в 2023 году, технические детали спикер раскрывать отказался.

Opel Astra нового поколения, рендер Kolesa.ru

Дата дебюта даёт основания предполагать, что электрические Peugeot 308 и Opel Astra будут базироваться на не платформе EMP2, а на полностью новой «тележке» eVMP, анонсированной в июле прошлого года. В рамках анонса сообщалось, что первые серийные модели на eVMP увидят в 2023 году — вероятно, это и будут электрические Peugeot 308 и Opel Astra.

Платформа eVMP позволяет разместить в пределах колёсной базы батарею ёмкостью до 100 кВт·ч — этого более чем достаточно для конкуренции с Volkswagen ID.3, который сейчас предлагает максимум 77 кВт·ч. Переставить кузов с одной платформы на другую сегодня достаточно просто, хотя нельзя исключать что электрические Peugeot 308 и Opel Astra получат полностью оригинальные кузова. Будет ли электрическая версия у нового хэтчбека DS 4, который также построен на платформе EMP2, пока неизвестно.

Использование двух платформ для одной модели — логичный шаг на переходный период: электромобили ещё долго будут уступать по продажам традиционным бензиновым и дизельным легковушкам, а последние проще и дешевле делать именно на EMP2.

Между тем некоторые конкуренты готовы отказаться от ДВС досрочно: известно, что Renault Megane следующего поколения будет только электрическим, его премьера ожидается уже в этом году.

