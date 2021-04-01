Новинки ×
  • Новые Peugeot 308 и Opel Astra всё-таки станут электромобилями, чтобы дать бой VW ID.3

Новые Peugeot 308 и Opel Astra всё-таки станут электромобилями, чтобы дать бой VW ID.3

01.04.2021 128 0 0

Несмотря на то, что обе компактные модели построены на не самой свежей платформе EMP2, у них будут не только plug-in гибридные, но и чисто электрические модификации. Правда, платформу ради них, вероятно, придётся всё-таки сменить.

 

Разработанная десять лет назад модульная платформа EMP2 не предполагала создание на ней электромобилей, хотя такие в конечном итоге появились в сегменте LCV. Но в фургонах и «каблучках» с одной стороны по сравнению с легковушками больше места для нештатного размещения тяговой АКБ, а с другой — не очень высокие требования по части технических характеристик: например, Opel Vivaro-e и Opel Combo-e обходятся электромотором мощностью 136 л.с., батареей ёмкостью 50 кВт·ч и могут проехать на одной зарядке менее 300 км.

Для легковых электромобилей, которые в перспективе должны полностью вытеснить аналоги с ДВС (правительство Евросоюза, во всяком случае, об этом мечтает), требуется и бόльшая мощность и бόльшая дальнобойность, но в рамках существующих платформ обеспечить её, судя по всему, невозможно. Даже новый Citroen C4, который позиционируется как компактная модель и построен на более современной модульной платформе CMP, в электрической версии предлагает те же 136 л.с. мощности и 50 кВт·ч ёмкости.

Руководство концерна Stellantis хочет сделать из новых Peugeot 308 и Opel Astra полноценных конкурентов набирающему популярность немецкому хэтчбеку Volkswagen ID.3, а значит электрическую часть придётся серьёзно улучшать. Новый Peugeot 308 дебютировал в марте в двух plug-in гибридных версиях, технически идентичная новая Astra ожидается ближе к осени. Сразу после дебюта 308-го во французских СМИ поползли слухи о том, что модель нового поколения всё-таки станет электромобилем. Вчера издание Automotive News Europe подтвердило эту информацию со ссылкой на представителя Peugeot. Электрический Peugeot 308 выйдет на рынок в 2023 году, технические детали спикер раскрывать отказался.

Opel Astra нового поколения, рендер Kolesa.ru

Дата дебюта даёт основания предполагать, что электрические Peugeot 308 и Opel Astra будут базироваться на не платформе EMP2, а на полностью новой «тележке» eVMP, анонсированной в июле прошлого года. В рамках анонса сообщалось, что первые серийные модели на eVMP увидят в 2023 году — вероятно, это и будут электрические Peugeot 308 и Opel Astra.

Платформа eVMP позволяет разместить в пределах колёсной базы батарею ёмкостью до 100 кВт·ч — этого более чем достаточно для конкуренции с Volkswagen ID.3, который сейчас предлагает максимум 77 кВт·ч. Переставить кузов с одной платформы на другую сегодня достаточно просто, хотя нельзя исключать что электрические Peugeot 308 и Opel Astra получат полностью оригинальные кузова. Будет ли электрическая версия у нового хэтчбека DS 4, который также построен на платформе EMP2, пока неизвестно.

Использование двух платформ для одной модели — логичный шаг на переходный период: электромобили ещё долго будут уступать по продажам традиционным бензиновым и дизельным легковушкам, а последние проще и дешевле делать именно на EMP2.

Между тем некоторые конкуренты готовы отказаться от ДВС досрочно: известно, что Renault Megane следующего поколения будет только электрическим, его премьера ожидается уже в этом году.

хэтчбек электромобиль новинки Peugeot Peugeot 308 Opel Opel Astra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Технологии Новый 8-клапанник ВАЗ-11182: как он устроен, за счёт чего подняли мощность и момент Когда АвтоВАЗ официально объявил, что обновленная модель Lada Largus будет оснащаться новым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. вместо 87, соцсети наполнили ехидные комментарии: вот... 2614 1 1 31.03.2021
Статьи / Авто с пробегом Fiat 500 c пробегом: идеальные атмосферники и 1001 проблема робота «Чинквиченто» – машина в России редкая и покупается в основном в имиджевых целях сравнительно задорого. Чего, кстати, не скажешь об исторической родине, где это очень массовая и в общем недо... 666 4 1 31.03.2021
Статьи / Авто недели Сплошная асимметрия: стоит ли покупать Hyundai Veloster I за 900 тысяч рублей Необычные вещи в России покупают неохотно. Посмотреть – всегда пожалуйста, но когда дело доходит до открытия кошелька и расставания с собственными деньгами, все обычно кончается какой-нибудь... 4708 1 1 30.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 146529 33 26 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 121964 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 75639 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings